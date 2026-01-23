Estudiantes RD participarán en Torneo de Debate en Harvard

SANTO DOMINGO.- Miry Belliard, Sergio Reyes, Camille Espejo y Darío García conforman el primer equipo de una escuela pública en representar a la República Dominicana en el Torneo Internacional de Debate de Harvard, que se celebrará en febrero de 2026 en Cambridge, Massachusetts.

Los estudiantes fueron seleccionados tras un debate local realizado en el Liceo Nuestra Señora del Carmen, que contó con la participación de más de 48 estudiantes de escuelas públicas y fue organizado por Speak Up DR, una iniciativa social liderada por jóvenes dominicanas.

Para estos cuatro estudiantes, la oportunidad representa una experiencia académica internacional de alto nivel que amplía horizontes, fortalece la confianza y demuestra que el talento y la excelencia existen en todos los contextos cuando se crean las oportunidades adecuadas.

Además del componente académico, Speak Up DR y su red de voluntarios han gestionado activamente patrocinios y actividades de recaudación de fondos para cubrir los costos de la participación internacional de los jóvenes ganadores, garantizando que ninguna barrera económica limite su acceso a esta experiencia.

Speak Up DR es un proyecto fundado por Sofía Ramírez Álvarez y Sara Diana Peña, de 15 y de 17 años, respectivamente, ambas estudiantes de colegios privados, quienes, con visión, liderazgo y un profundo compromiso social, crearon esta iniciativa con el objetivo de democratizar el acceso al debate competitivo y la oratoria en inglés para estudiantes de escuelas públicas.

Las fundadoras han liderado la organización de un programa formativo riguroso, impartido dos veces por semana, en idioma inglés, y respaldado por un equipo de voluntarios, jóvenes entre 15 y 18 años de colegios privados. Estos voluntarios no solo aportaron su tiempo y conocimientos, sino también una clara sensibilidad social, actuando como mentores y coaches comprometidos con el desarrollo integral de los participantes.

Speak Up DR se consolida como un ejemplo inspirador de cómo el liderazgo juvenil, el compromiso social y la educación pueden converger para generar impacto real, promover la equidad de oportunidades y contribuir a la transformación social, posicionando a la juventud dominicana como agente activo de cambio.