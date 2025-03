Estrategias para negociar de Donald Trump

En el transcurso de su segunda campaña electoral por capturar el poder, Donald Trump tremoló altisonantes consignas estrambóticas, acordes con su tremendismo verbal, aventando al cenit los casos, encrespándolos difíciles para sus contendores, dentro y fuera de su país, como método y estrategia que culminan sugestionando el entorno, tremebundo ardid, para culminar negociando.

En ese calculado universo, posible asesorado por sus estrategas de campaña, pero conociendo el cosmos cognitivo de Trump, mejor se decanta cosecha suya, muy acorde con su temperamento nada pacífico, más bien agresivo, disruptivo, colocando a rivales en la esquina del escenario, idéntico a boxeadores en el ring.

El presidente Trump, en sus apenas dos meses de estrenar su segunda administración, reinserta su filosofía de tronante intimidación, para lograr el consenso, y salirse con las suyas.

Son las tempranas señas que la comunidad internacional ha identificado en el presidente Trump, como estrategia de imponerse en todos los frentes, inclusive conociendo que vulneran acuerdos, que se presumen leyes, conforme reseño.

Comienzo por el tremendismo verbal de amenazar reinsertar al fuero de EEUU al canal de Panamá, o que los mercantes y navíos militares norte4americnos sean exonerados de impuestos al cruzar la vía acuática, sabedor que el Tratado Torrijos. Carter de 1999, reintegró a la soberanía panameña la vía interoceánica, excluyendo que algún país estuviese exento de pagar peaje, y exonerar peaje requiere modificar ese punto del tratado.

Pero la ofensiva verbal persigue encaminar a la reflexión al presidente panameña José Luis Muliño la posibilidad de modificar el punto de reducir, no excluir pago de peaje, que el presidente Trump acusa a Panamá de favorecer a China, versión rechazada por el gigante asiático.

Repatriación indocumentados

Prosigo con la amenaza de deportar a once millones de indocumentados, cuando la logística no resiste expatriar en cuatro ni en ocho años ese tropel humano, y apenas lograría deportar a menos de dos millones, cavilando que la mano de obra indocumentada, más que la documentada, es la requerida en labores rudas, recolectando frutas y en la industria de la construcción, y ahora, remover y reconstruir las zonas devastadas por los incendios de los suburbios de Palisades y Eaton, de Los Angeles, California.

Que es el primero que sabe que no es cierto que todos los indocumentados son criminales y narcotraficantes, apenas un bajo porciento lo son, y el mayor por ciento, desarraigados de sus orígenes por extrema miseria y violencia política y criminosa, es precisamente Trump, y el tema de deportaciones masivas se inscribió en su plataforma electoral.

En su primera administración (2017-24), Trump logró deportar a 12 millones de indocumentados. El presidente Obama deportó 14 millones. El presidente Joe Biden deportó 32 ilegales.

Ahora, en su segunda administración, con todo el discurso amenazador de deportar indocumentados, al final Trump apenas logrará deportar a dos millones, de once millones de ilegales.

Porque una cosa es querer. Otra, poder.

La logística más elemental resiste la posibilidad de repatriar a once mm de indocumentados en 48 meses de mandato constitucional en EEUU, traduciendo que más que una aspiración, mejor resulta un tema o logo de campaña, con propósitos inviables.

Gravámenes

Concerniente a imponer gravámenes a México y Canadá, el presidente Trump conoce existe un TLC entre los tres Estados del norte que resulta imposible no solo desconocer, sino no per aplicar.

Amenaza imponer aranceles 25 % al acero y aluminio a China, el presidente Trump tiene en su interior la certeza que esa ponencia es también no solo inviable, sino grandemente perjudicial para su país, porque China podría ripostar de igual manera, alterando el valor de sus mercancías consumidas por su país, causando inflación, en momentos en que los mercados internacionales se evidencias tensos por la amenaza del disruptivo esquema arancelario.

China dispone de las mayores reservas de acero del mundo con más de cien mm de toneladas, y EEUU no puede prescindir del acero para su entramado industrial, y de tierras raras, fundamentales para tecnologías no solo de baterías, sino de cohetes, impulsados con más velocidad por el radium que cualquier otra tierra rara.

No hay ganadores en las guerras comerciales”, apuntilló este febrero 10-25 el portavoz de Exteriores chino, Guo Jiakun, enfatizando “oposición de China a politizar economía y tecnología, y crear un entorno empresarial internacional, basado en el derecho, y orientado al mercado”.

Además, China ha declarado acudir a OMC para definir el arbitraje sobre aranceles.

La Comisión Europea expresó ese día 10-02-25, que la imposición arancelaria conforme pretende el presidente Trump, “sería ilegal y económicamente contra producente”.

El presidente Trump acusó este febrero 26-25 a la Unión Europea formarse “para joder a EEUU”:

“Seamos honestos, la Unión Europea s0e formó para joder a EEUU. Ese es el propósito y lo han hecho muy bien, pero ahora soy el presidente”, expresó en su primera reunión de gabinete.

“Los europeos no aceptan productos estadounidenses. No aceptan, esencialmente nuestros productos agrícolas. Usan todo tipo de razones por la que no. Y nosotros los aceptamos todos y tenemos un déficit de alrededor 300 mil millones con Unión Europea”.

Evidente, esa política impositiva de UE contra EEUU el presidente Trump la clausurará, comenzando por imponer gravámenes de 25% a UE, frenando de golpe déficit de 235 mil millones.

