Estilista hace recomendación cuidados del cabello en verano

SANTO DOMINGO. – La estilista Nicole Adón advirtió sobre los peligros que influyen en la salud del cabello durante el verano, entre ellos el sol, el calor y la humedad, pero indicó recursos efectivos para la solución de ese fenómeno.

Adón opinó que la caída del cabello en esa época del año es una de las consultas más frecuentes en salones de belleza y clínicas de Dermatología.

Este fenómeno responde en especial, aseguró, al efluvio telógeno estacional, o sea, una fase natural del ciclo capilar cuando los folículos entran en reposo.

FACTORES EXTERNOS

Además del ciclo biológico, los factores externos propios de la temporada intensifican los desprendimientos.

“El sol, el cloro de las piscinas, la sal del mar, la sudoración y los lavados frecuentes pueden debilitar la fibra capilar, lo que hace que la pérdida sea más visible en los meses de calor”, explicó la especialista.

En países como República Dominicana, donde las altas temperaturas y la exposición al sol ocurren en la práctica todo el año, el impacto sobre la salud capilar puede ser aún mayor, precisó.

Refirió que tal circunstancia convierte la prevención y el cuidado en una necesidad constante, más allá de los meses de verano.

PÉRDIDA TEMPORAL

La experta indicó que, aunque la pérdida casi siempre es temporal, la prevención del daño es clave para la conservación de la fortaleza y el brillo de una cabellera.

Recomendó el uso de un protector solar capilar para la reducción de los efectos de los rayos UV.

También la aplicación de tratamientos hidratantes y nutritivos, disminución del uso del equipo conocido como plancha y cortes de cabellos con puntas abiertas.

CONSULTA A UN ESPECIALISTA

Adón aclaró que, si la caída es prolongada por más de tres meses o aparecen zonas despobladas, lo recomendable es la visita a un dermatólogo.

En esos casos, pueden existir otras causas, como deficiencias nutricionales o alteraciones hormonales, que requieren diagnóstico médico, reflexionó.

