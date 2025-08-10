Estelares ganan torneo softbol de la provincia Santo Domingo

Jugadores del equipo los Cerros de Buena Vista -1 celebran el triunfo que lo llevó a la semifinal de la categoría máster del softbol de Asoprosado.

SANTO DOMINGO. – Los equipos Los Cerros de Buena Vista-1, Patria Softbol Team, Los Mameyes-A e Invivienda-B ganaron sus grupos y se citaron para la ronda semifinal en la categoría máster, del XX torneo de ligas organizado por la Asociación de Softbol de la provincia Santo Domingo, (Asoprosado).

En la justa que está dedicada a licenciada Julia Martínez Sánchez, vicecónsul de la República Dominicana en Curazao, se compite por la copa Armonía, Amistad y Confraternidad 2025 y comenzó con 84 equipos divididos además en las categorías Chata de ligas y Júnior-B.

Los partidos de la ronda semifinal se jugarán este viernes a partir de las 7:00 de la noche en el estadio de la liga Hamarap; los ganadores avanzan a la gran final del evento que reunió en su inicio a ocho conjuntos compuestos por jugadores mayores de 45 años.

A primera hora van los equipos Patria Softbol Team y los Cerros y 20 minutos después del primero se miden Invivienda-B y los Mameyes-A, según la información suministrada en despacho de prensa por el presidente de Asoprosado, Alison Díaz.

“El evento ha sido una verdadera fiesta del softbol, donde miles de jugadores y fanáticos han disfrutado en familia, de un ambiente repleto de amistad y confraternidad”, señaló Díaz al tiempo que invitó a que sigan respaldando los encuentros que restan para la finalización del clásico.

RESULTADOS

Los Cerros vencieron 17-4 a los Mameyes-B, con victoria para el veterano Aníbal Morales y perdió Juan Vicioso. Se destacaron por los ganadores Richard Paulino, de 3-2, un doble, anotó tres y remolcó dos, Ramón Familia, de 3-2, jonrón y tubey, dos anotadas y una impulsada; Toribio Alcántara, de 3-1, una anotada y tres empujadas; Joan Félix, de 1-1, un cuadrangular, anotó dos y remolcó tres y Guillermo Alexander de 2-1, un jonrón, con dos anotadas y una impulsada.

En el segundo partido la pizarra final a favor de los cerros fue 22-2, correspondiendo la victoria a Edison Guerrero y perdió Félix Corniell.

Los méritos a la ofensiva fueron para Melvin Camacho, de 5-3, dos jonrones y un tubey, tres anotadas y cuatro impulsadas; Richard Paulino de 4-3, un doble, anotó tres vueltas; Daniel Figueroa de 2-2, un jonrón, con dos anotadas y seis remolcadas y Fausto Cruz de 4-2, un cuadrangular, con dos anotadas y cuatro impulsadas.

El equipo Patria Softbol Team se impuso por nocaut al Invivienda-A, 12 carreras a dos, en el partido que los enfrentó en el estadio Hamarap.

La victoria fue para Carlos Feliz y perdió José Cuevas, con aporte ofensivo de Ramón De Aza, que pegó jonrón, doble y single; Alexis Reyes, fletó dos cuadrangulares y David Morales doble y single.

En el segundo partido los aseguradores volvieron a ganar por la vía letal, 11-1, correspondiendo el triunfo a Luís Vásquez y la derrota para Gustavo Colón.

Los mejores a la ofensiva por los ganadores fueron Carlos Canturiano que bateó de 3-2, par de cuadrangulares, anotó dos y empujó cuatro; Héctor de Los Santos, 2-2, un jonrón, una anotada y cuatro impulsadas; Vladimir Valverde, de 3-1, un jonrón, anotó una y remolcó dos; Alexander Viña, de 2-1, un doble, anotó y remolcó una.

En otros resultados, Invivienda-B venció a Los Mameyes, 10-5; San Jerónimo apabulló a los Viejos del Tamarindo, 23-1; Mameyes-A venció 10-9 a Invivienda-B.

