Estados Unidos protagoniza jornadas turísticas de UNAPEC

SANTO DOMINGO. La Universidad APEC (UNAPEC) inauguró la vigésima quinta edición de las Jornadas Turísticas Profesionales y del Festival Gastronómico Interuniversitario, con Estados Unidos como país invitado, en una celebración que coincide con los 250 años de la independencia estadounidense.

Las actividades se desarrollan del 3 al 6 de noviembre, con una agenda que incluye conferencias, talleres, concursos culinarios, degustaciones e intercambios académicos sobre turismo, hotelería y gastronomía.

El acto inaugural estuvo encabezado por el rector de UNAPEC, Erik Pérez Vega, quien destacó que estas jornadas acercan la formación universitaria a las experiencias prácticas de la industria y fomentan el intercambio entre estudiantes de distintas instituciones.

De su lado, Chelsia Hetrick, consejera de Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, resaltó el papel del turismo y la gastronomía como puentes de cooperación cultural y desarrollo económico entre ambas naciones.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la misión diplomática estadounidense y forma parte de la celebración de los 250 años de la independencia de ese país, bajo la iniciativa Freedom 250.

Como parte del programa, las chefs estadounidenses Sally Silverman y Carolin Valera impartirán talleres especializados y participarán como jurados del Festival Gastronómico Interuniversitario.

La agenda también contempla charlas sobre oportunidades de becas y estudios en Estados Unidos, a través de EducationUSA, así como competencias gastronómicas y actividades inspiradas en las tradiciones culinarias estadounidenses.

En la ceremonia participaron autoridades académicas, entre ellas José Omar Tamárez Pérez, Luis Felipe Aquino, Fior D’Aliza Bencosme y Karina Kasse.

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