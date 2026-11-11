¿Está la RD al límite entre la deuda y los impuestos? (II)

POR ALEJANDRO SANTOS

El tema de la deuda produce inquietud en los acreedores, que quieren que les paguen religiosamente; en el país, que tiene que cumplir los compromisos; y, sobre todo, en la población, que es quien realmente la paga con los impuestos.

El laberinto de la deuda tiene diversos matices, empezando porque es un negocio seguro para los dueños del dinero y, segundo, porque, siendo un país con limitados recursos, se tiene que recurrir al financiamiento externo para construir obras de infraestructura. Hasta ese punto, todo parece una relación ganar-ganar.

El pero viene cuando, como en el caso dominicano, se está exagerando el uso de esa mecánica y, según nuestra manera de ver los niveles y el uso de los préstamos, la RD está cerca de llegar al límite.

Existe más de una señal que indica la saturación de la deuda. La primera, indiscutible, es tomar préstamos para pagar intereses y amortizar deuda. No se ha dicho eso abiertamente por las autoridades monetarias, pero viene ocurriendo.

Otra señal que se pone de manifiesto es el aumento del porcentaje que se destina al pago de intereses y el aumento de los impuestos para generar más recursos que permitan pagar la deuda.

Para justificar el aumento de la deuda pública en términos absolutos, se está recurriendo a medirla como porcentaje del PIB, argumentando que la economía dominicana todavía tiene espacio para tomar más préstamos y que el endeudamiento ha disminuido en términos relativos. Sin embargo, la realidad es que el monto total de la deuda continúa creciendo.

Vamos a echar un vistazo a la evolución de la deuda desde 2004 hasta 2026, para que logremos tener una visión de cómo ha crecido:

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DOMINICANA (2004-2026)

Leonel Fernández (2004-2012) Deuda inicial: US$6,585 millones Deuda final: US$19,463 millones Aumento: US$12,878 millones

Danilo Medina (2012-2020) Deuda inicial: US$19,463 millones Deuda final: US$44,622 millones Aumento: US$25,159 millones

Luis Abinader (2020-2026) Deuda inicial: US$44,622 millones Deuda final: US$67,649.7 millones Aumento: US$23,549 millones

AUMENTO TOTAL: US$61,586 millones

Nota: Comparación de saldos de deuda del sector público no financiero; las fechas de corte no coinciden exactamente con los mandatos presidenciales.

Es fácil apreciar que la deuda tiene una tendencia permanente hacia arriba.

Es una historia repetida: criticar el endeudamiento desde la oposición y luego, desde el gobierno, hacer todo lo contrario.

Lo han hecho Leonel, Danilo y Abinader. Así, cada gobierno ha sido responsable del aumento de la deuda.

Lo que ya llegó totalmente a su límite es la pretensión de cobrar más impuestos para cubrir déficits que son producto, en parte, del pago de la deuda y del subsidio al sector eléctrico.

¿Hasta dónde podemos continuar con esta práctica sin que las dificultades para cumplir con los pagos terminen afectando todavía más la vida de los dominicanos?

¿Que pasará cuando el país entre una situación de incapacidad de pagos y que no pueda aumentar o poner nuevos impuestos?

¿Existen riesgos reales que repita la crisis de los años ochenta cuando los países Latinoamericanos enfrentaron una incapacidad de pagos de la deuda?.

Entendemos que se debe detener el crecimiento de la deuda, que se debe estructurar una nueva dinámica, y que los recursos disponibles sean mejor utilizados para financiar las obras de infraestructura y los gastos necesarios y no suntuosos del gobierno.

Hay que disminuir los gastos improductivos, controlar los subsidios al sector eléctrico, detener la corrupción, darle mayor atención a la producción de riquezas nacionales, y mejorar los servicios públicos.

El gobierno debe dedicar mayor empeño en que la población dominicana sienta menos presión tributaria y que puede recibir el aporte que hace con el pago de sus impuestos con servicios eficientes y satisfactorios.

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