Espectáculo de magia se presentará en SD y Santiago

SANTO DOMINGO, República Dominicana – Ilusionistas of the World, el gran espectáculo internacional de magia, celebrará su tercera edición en la República Dominicana los días 15 y 16 de noviembre, con presentaciones en Santo Domingo y Santiago.

Esta impactante producción, que ha logrado un sold-out en sus ediciones anteriores, se presentará el próximo viernes 15 de noviembre en Escenario 360 en Santo Domingo y el sábado 16 de noviembre en el Gran Teatro del Cibao de Santiago.

Esta será una oportunidad única para disfrutar del mayor espectáculo de magia en el país, que reúne a ocho destacados ilusionistas de seis países, listos para llenar de asombro y emoción a todos los asistentes. Rusia, Venezuela, España, Guatemala, Colombia, Argentina y la República Dominicana, tendrán artistas de la magia y la ilusión en el show concebido para disfrute familiar.

Ilusionistas of the World no es solo una propuesta de entretenimiento: es una invitación a vivir la magia, la creatividad y la cultura en familia. Este evento está dirigido a todas las edades y, especialmente, es el único show de esta categoría en la región Norte, reafirmando su misión de ofrecer experiencias inolvidables que conectan a grandes y chicos.

Víctor Gabriel Díaz, conocido como Mago Gody y director del espectáculo, dijo que este año el público de Santo Domingo y Santiago podrá disfrutar de un espectáculo sin precedentes en el país. ¨Estamos emocionados de presentar a un elenco de magos de talla mundial, quienes llevarán la magia a un nuevo nivel para el deleite de la audiencia”, garantizó Mago Gody.

Además, la velada contará con la participación del talentoso cantante Cruz Monty, quien interpretará un repertorio de clásicos navideños, acompañado por más de 30 personajes y 40 bailarines en escena. Con efectos especiales de nieve, pirotecnia y Mago Gody te trae a 8 de los mejores magos del mundo en un evento lleno de ilusiones, levitaciones, desapariciones y grandes sorpresas.

Con presentaciones a casa llena, Ilusionistas of the World se ha consolidado como un evento de referencia en la temporada, atrayendo a un público que busca lo mejor en entretenimiento. El espectáculo promete no solo llenar de magia cada rincón de Escenario 360 y el Gran Teatro del Cibao, sino también marcar el inicio de una celebración navideña llena de brillo, música y magia. Las boletas están a la venta en TodoTicketsRD y Godyland.

