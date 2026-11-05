Especialista insta abordar la reconstrucción mamaria en RD

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La reconstrucción mamaria después del cáncer de seno requiere una planificación individualizada que tome en cuenta las condiciones médicas de cada paciente, los tratamientos oncológicos recibidos o pendientes y sus expectativas sobre los resultados.

Además de contribuir a recuperar la simetría corporal, este procedimiento puede ayudar a algunas mujeres a fortalecer su autoestima, recuperar la confianza y reencontrarse con su imagen corporal después de una experiencia que transforma sus vidas.

Así lo explica el doctor Antonio Desangles, cirujano plástico y reconstructivo, quien destaca que la atención debe partir de una evaluación integral y de un abordaje humanizado que considere tanto las necesidades físicas como el impacto emocional de la enfermedad.

“Lo primero es que debemos siempre colocarnos en lugar de la paciente. Antes de ser médicos y cirujanos, somos seres humanos. Por lo que pienso que un abordaje humanizado de la situación siempre estará por encima de cualquier procedimiento realizado. Conversar con la paciente, entender su frustración y alinear sus expectativas serán factores clave para un mejor resultado”, manifestó Desangles.

UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO

El especialista considera fundamental la participación coordinada de diferentes áreas de la medicina, especialmente en un tema tan delicado para la salud femenina como el cáncer de mama.

“La medicina hoy en día es multidisciplinar, entonces, la ayuda y participación de distintas especialidades, especialmente en un tema tan delicado para la salud femenina como el cáncer de mama, siempre será importantísima. En el caso de la cirugía plástica reconstructiva, vamos a devolver dentro de lo posible la simetría que la paciente presentaba antes de la mastectomía, además de devolver algo de la confianza quizás perdida en todo el proceso de su enfermedad”, expresó.

Desangles señala que la reconstrucción puede realizarse utilizando tejido de la propia paciente o mediante implantes mamarios y que, dependiendo de cada caso, puede requerir varias intervenciones quirúrgicas.

La planificación debe considerar factores como las condiciones generales de salud, los tratamientos oncológicos, la radioterapia y la posibilidad de realizar procedimientos complementarios para conseguir una mayor simetría.

UNA DECISIÓN PERSONAL

El cirujano aclara que la reconstrucción mamaria no es una obligación ni constituye la única alternativa disponible para las mujeres que han atravesado una mastectomía.

Algunas pacientes prefieren utilizar prótesis mamarias externas, mientras que otras deciden no someterse a una reconstrucción. Ambas decisiones deben ser respetadas por sus familiares y por el equipo médico.

En determinados casos, puede ser conveniente esperar hasta finalizar la radioterapia antes de colocar implantes. Asimismo, procedimientos como la reconstrucción del complejo areola-pezón pueden requerir una etapa quirúrgica posterior.

Por estas razones, Desangles insiste en que la reconstrucción mamaria debe entenderse como un proceso y no como una cirugía aislada, cuyo propósito es alcanzar, dentro de las posibilidades médicas, un resultado armónico y equilibrado.

Finalmente, recuerda que la reconstrucción no define la feminidad de una mujer ni determina su recuperación emocional. Se trata de una opción dentro de un proceso más amplio, en el que la salud, la autonomía y el bienestar individual de cada paciente deben ocupar siempre un lugar prioritario.

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