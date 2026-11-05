ESPAÑA: Una decena de vuelos reciben amenazas de bomba

MADRID, 5 Nov.- Más de una decena de vuelos entre aeropuertos europeos han recibido durante las últimas horas diversas amenazas de bomba, incluidos tres que despegaron desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas o tenían la capital de España como destino, lo que ha provocado que tres de ellos hayan sido desviados.

A primera hora del día, un vuelo entre Irlanda e Italia ha sido desviado a una base aérea en el norte de Francia, según han confirmado a Europa Press la oficina del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y la aerolínea Aer Lingus, que era la que operaba el citado vuelo.

Entre los vuelos afectados en las horas posteriores figuran tres de la aerolínea irlandesa Ryanair con destino a la capital de Bulgaria, Sofía, entre ellos uno que despegó de Madrid, tal y como ha confirmado el Ministerio del Interior búlgaro y ha recogido el portal de noticias Novinite, sin que la aerolínea se haya pronunciado al respecto.

El Ministerio de Defensa búlgaro ha confirmado en un comunicado el despliegue de cazas para escoltar a estos aparatos antes de agregar que dos de ellos aterrizaron en Sofía, mientras que el otro fue desviado al aeropuerto de Plovdiv.

Asimismo, se han visto afectados otros dos vuelos de Iberia que cubrían rutas hacia Madrid desde las ciudades italianas de Milán y Roma, según la compañía en declaraciones a Europa Press. La aerolínea ha precisado que «dos de sus aviones han recibido amenaza de explosivos esta mañana que ha resultado ser falsas alarmas».

«Los avisos se enviaron al aeropuerto de Madrid Barajas y se comunicaron a los comandantes de ambos vuelos que procedieron a aterrizar en Madrid con total normalidad entorno a las 10.00 horas», ha indicado, al tiempo que ha destacado que «el desembarque de los pasajeros se ha realizado sin incidentes, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos».

OTRO INCIDENTE EN AEROPUERTO DE BARAJAS

Otro incidente ocurrido también en Barajas ha involucrado a un avión de Air Europa, con destino a París, que ha suspendido su despegue en el último momento, según ha confirmado un portavoz a Europa Press. El desalojo del aparato se ha realizado sin ningún tipo de incidentes.

Además, un portavoz de la aerolínea polaca LOT Polish Airlines ha indicado en declaraciones a Europa Press que dos de sus vuelos desde Varsovia a las capitales de Francia y Bélgica, París y Bruselas, respectivamente, han recibido «potenciales amenazas de seguridad», lo que ha derivado en la «inmediata» puesta en marcha de «medidas de seguridad apropiadas, según los procedimientos establecidos».

Así, en el caso del vuelo LO331 a París, «la aeronave fue detenida durante el rodaje y dirigida a una posición de estacionamiento designada». «Tanto el aparato como todo el equipaje fueron sometidos a una inspección de seguridad por parte de las autoridades competentes», ha señalado, antes de agregar que «no se halló ningún objeto peligroso» y que «el vuelo continuará tras realizarse un cambio de aeronave».

Por su parte, el vuelo LO235 a Bruselas ha incluido «controles de seguridad a bordo» por la tripulación que se saldaron sin que se hallaran «objetos sospechosos». «El aparato aterrizó en el Aeropuerto de Bruselas, donde las autoridades relevantes llevaron a cabo una inspección de seguridad adicional. Esta inspección también confirmó que no se encontraron objetos peligrosos o sospechosos», ha zanjado.

Una portavoz del aeropuerto de Bruselas ha confirmado a Europa Press un «informe sospechoso» en el citado vuelo, y las investigaciones están a cargo de la Policía. «A raíz de su investigación, no se han requerido medidas adicionales para este vuelo. El aparato aterrizó de forma segura y ya ha vuelto a despegar», ha subrayado.

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