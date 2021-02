España supera tres millones contagios; sufre nuevo récord muertes por covid

MADRID.- España sufre sus peores cifras de la tercera ola con 766 nuevos muertos en las últimas 24 horas y supera ya los tres millones de contagios de coronavirus.

El Gobierno ha ampliado la exigencia de una prueba PCR a quienes procedan de 15 países de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Paraguay y Uruguay) y también las restricciones a los viajes procedentes de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil.

Carolina Darias , Ministra de Sanidad, explicó que «en el caso de Reino Unido es la cuarta prórroga que acometemos en el consejo de ministros desde la primera que realizamos allá por el 22 de diciembre y tiene que ver con la evolución de la variante británica y, por tanto, igual que en otros países del entorno europeo, también el gobierno de España ha prorrogado hasta el 2 de marzo a las 16 horas la restricción de vuelos para aquellos procedentes del Reino Unido».

Victoria judicial de los hosteleros en Euskadi

En el País Vasco, los bares y restaurantes podrán volver a abrir este miércoles después de que la Justicia haya dado la razón a los hosteleros.

Con las limitaciones de aforo y con medidas sanitarias como el uso de mascarillas, la hostelería «no parece un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública», según el fallo del Tribunal Superior de Justicia. Por lo que anula de forma cautelar el decreto que ordena el cierre de los establecimientos hosteleros en Euskadi en los municipios en rojo, es decir, con una incidencia superior a los 500 positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Plan de vacunación en España

Los trabajadores esenciales son los siguentes en la lista para recibir la vacuna en España. Bomberos, personal de emergencias, protección civil y forestales, el Ejército, y los docentes de infantil y primaria además de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, serán los próximos grupos en recibir la vacuna del coronavirus.

Los grupos que reciban las dosis de AsraZeneca incluyen personas en activo de hasta 55 años de edad.

Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, medicina legal, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y de centros de día y trabajadores de Instituciones Penitenciarias se incluyen en un subgrupo dentro del Grupo 3 de vacunación.

Pruebas PCR para entrar a Reino Unido

Cualquier persona que llegue a Reino Unido desde el extranjero tendrá que someterse a dos pruebas PCR del coronavirus durante una cuarentena obligatoria de 10 días en un hotel.

El confinamiento costará a los viajeros de los «países de la lista roja» casi dos mil euros por persona. El secretario de Salud británico Matt Hancock anunció además enormes multas para quienes no cumplan las normas.

«Pondremos en marcha duras multas para las personas que no cumplan. Esto incluye una sanción de 1.000 libras para cualquier llegada internacional que no se someta a una prueba obligatoria, una sanción de 2.000 libras a cualquier llegada internacional que no se someta a la segunda prueba obligatoria, así como la ampliación automática de su período de cuarentena a 14 días, y un aviso de sanción fija de 5.000 libras que se eleva a 10.000 para las llegadas que no se sometan a la cuarentena en un hotel designado.»

¿Más medidas en Alemania?

Los alemanes temen una ampliación de las restricciones. Las autoridades creen que es demasiado pronto para levantar las medidas a pesar de que el número de casos está disminuyendo.

Se discutirá el miércoles en base a un estudio sobre la propagación de las variantes dentro del país.

