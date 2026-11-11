ESPAÑA: Reconocen a seis profesionales de la diáspora

MADRID.- La tercera edición de la Semana Dominicana en España (SEDE 2026) concluyó con una gala en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid donde se reconoció a seis profesionales dominicanos de la diáspora.

El encuentro reunió a gobierno, empresarios, bancos y gremios de ambos países para impulsar inversión, logística, zonas francas y vivienda. España fue en 2025 el primer inversor en RD con US$1,086 millones.

Los galardonados son la abogada Altagracia Cuevas Arthur, profesora de IE Law School y consultora del Banco Mundial; el ingeniero Alejandro Carrasco (César Carrasco), profesor e investigador de la Universidad de Cantabria; la ingeniera industrial Eduvigis Ortiz, referente en tecnología y ciberseguridad, fundadora de Women4Cyber Spain; el odontólogo Rafael Morey, más de 30 años de práctica clínica en Madrid; la abogada y artista plástica Jeannette Alfau, presidenta del Instituto Duartiano en Madrid, y el abogado Luis García Segura, especialista en protección de datos e inteligencia artificial.

La clausura incluyó el desfile de la Fundación RD es Moda, con diseños de Rafael Rivero y José Cristian Lagares, y la presencia de Agatha Ruiz de la Prada. También fueron reconocidas las modelos Nathalia Novas y Lourdes Soto.

Durante la semana, el presidente Luis Abinader participó en el desayuno empresarial de alto nivel, inauguró la primera feria inmobiliaria dominicana en el extranjero “Más Cerca de Casa” de ACOPROVI, y entregó un reconocimiento a Víctor Moro de Vima Foods por 30 años de inversión en RD.

La próxima edición ya está anunciada para octubre de 2027.

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