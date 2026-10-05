ESPAÑA: Pedro Sánchez llama a comicios anticipados el 29 nov.

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MADRID, 5 de octubre.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre y ha asegurado que «ha llegado el momento de que los españoles decidáis qué futuro queréis».

Poco después de las 09.00 de la mañana, Sánchez ha despejado la incógnita que sobrevolaba todo el fin de semana tras el fracaso de los decretos en materia de vivienda el pasado viernes en el Congreso, tumbados por PP, Vox y Junts. Un fracaso que causó indignación en las calles que se movilizaban por el derecho a una vivienda digna tras el desahucio de Maricarmen la semana pasada y que le llevó a consultar estos últimos días a ministros y dirigentes socialistas sobre qué debía hacer.

El presidente lo decidió este domingo, cuando llamó al rey Felipe VI por la tarde para trasladarle que estaba decidido a convocar elecciones. Este lunes por la mañana ha informado también de su decisión a la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz. Pero no ha sido hasta casi el final de su intervención de diez minutos cuando ha despejado las dudas.

«Tras informar al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes y convocar elecciones generales, que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo con los plazos que establece la ley», ha comunicado en una declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de La Moncloa. El Consejo de Ministros se celebra a partir de las 11.30 y no habrá rueda de prensa posterior.

La declaración no estaba prevista y se ha anunciado con una hora de antelación. De hecho, minutos después, fuentes de la Presidencia del Gobierno anulaban la agenda que Sánchez tenía para este lunes, como su asistencia al XXIX Congreso de Empresa Familiar, prevista para esta mañana en Madrid.

«A la sociedad le indigna ver cómo sus intereses son pisoteados en el Parlamento»

Sánchez, que ha admitido que su Ejecutivo ha cometido «errores» y no ha logrado hacer «todo» lo que se había propuesto, ha recalcado que para avanzar en todo lo que queda por hacer en materia de vivienda y frente a otras «injusticias» y causas sociales necesita una mayoría más amplia en el Congreso: «Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente».

«Sé que en parte de esa mayoría social hoy hay insatisfacción. Les indigna ver cómo sus intereses son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos», ha manifestado el presidente en referencia a los últimos decretos en materia de vivienda.

Pero ha recalcado que para seguir avanzando «debemos movilizarnos y lograr que el Parlamento nos dote una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar las élites, conquistar los derechos sociales y seguir transformando España», ha defendido.Llama a elegir entre la «ultraderecha involucionista» y la «justicia social».

El jefe del Ejecutivo ha advertido, sin embargo, de que «el mundo se asoma a una época muy compleja» de transición y «tensiones», de cambios sociales y tecnológicos «muy disruptivos» como ocurre con la IA y de «emergencia climática».

Una época, ha resumido, de «grandes peligros», pero también de «grandes oportunidades».»Los españoles tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella», ha proseguido, y les ha instado a decidir si se suman «a esa ola ultraderechista que involuciona donde gobierna o que España siga siendo baluarte de apertura y justicia social y responsabilidad medioambiental».

Decidir, ha incidido, «que nuestro país retroceda o continúe avanzando» y entre un Gobierno que trabaje por la mayoría social «o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y libertades que hemos venido construyendo estos ocho años para beneficiar a los de siempre, una minoría privilegiada».

«Confío en mis compatriotas. Sé que sois un pueblo valiente y solidario que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparos en ser los primeros, y los últimos, en estar en el lado correcto de la historia», ha proseguido.

«La peor oposición que ha conocido la democracia: confunden bloquear con vencer»

Sánchez ha agradecido a sus socios parlamentarios su «generosidad» y que hayan sabido «ver más allá de sus diferencias» para construir acuerdos «en beneficio de la mayoría social».

Una mayoría, ha continuado, «que ha sacado lo mejor de sí misma en cada una de las crisis» que España ha atravesado en los últimos años. Pero ha admitido que el Ejecutivo ha tenido que trabajar «con un congreso muy bronco» en el que, sin mencionar ningún partido explícitamente, «algunos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer».

sp-am