ESPAÑA: No hay dominicanos entre víctimas accidente ferroviario

MADRID.- El cónsul dominicano en Madrid, José Marte Piantini, informó que hasta el momento no se han reportado dominicanos entre las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en España, una tragedia que ha dejado decenas de muertos y heridos en el sur del país.

El siniestro se registró la noche del 18 de enero de 2026, cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, comunidad autónoma de Andalucía, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron tras el descarrilamiento de uno de ellos en plena vía.

Aunque no existen datos oficiales que especifiquen la cantidad de dominicanos residentes en Andalucía, España es el segundo país con mayor presencia de la diáspora dominicana, con 201,162 nacionales, según estudios sobre la comunidad dominicana en ese país.

De acuerdo con medios internacionales y autoridades españolas, el choque ocurrió en la línea de alta velocidad que conecta Málaga con Madrid, cuando un convoy operado por la empresa Iryo, procedente de Málaga y con destino a Madrid, descarriló y cruzó a la vía opuesta, impactando con un tren de Renfe que se dirigía a Huelva.

El balance provisional de la tragedia es de al menos 40 fallecidos y decenas de heridos, cifra que podría aumentar a medida que continúan las labores de rescate y recuperación en la zona del accidente, un tramo rural y de difícil acceso.