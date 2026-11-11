ESPAÑA: INTRANT ha beneficiado a más de 2,000 dominicanos

MADRID.- En lo que va del año 2026, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) ha beneficiado a más de 2,000 dominicanos residentes en España mediante los servicios de renovación y duplicado de licencias de conducir, así como la gestión de los trámites necesarios para su canje por el permiso de conducción español.

La iniciativa representa un importante respaldo para la diáspora dominicana, al permitir regularizar su documentación y acceder a mayores oportunidades de empleo en sectores clave como el transporte de pasajeros, servicios de taxi, reparto de mercancías y otras actividades que requieren licencia válida conforme a la normativa española.

El operativo se desarrolla bajo la dirección del director del INTRANT, Juan Manuel Méndez, como parte de la estrategia institucional de acercar los servicios a los dominicanos en el exterior, facilitar sus trámites y contribuir a su integración laboral y desarrollo económico.

De acuerdo con la institución, la Dirección General de Tráfico de España (DGT) reconoce la validez de los datos emitidos por el INTRANT, lo que agiliza el proceso de canje y abre puertas a empleos de mejor remuneración para los dominicanos residentes.

El INTRANT destacó además que mantiene una tarifa fija para estos servicios, independientemente del tiempo que tenga vencida la licencia, lo que representa una facilidad económica significativa para los ciudadanos en el exterior.

La atención se realiza por orden de llegada mediante asignación de turnos en territorio español.

“Me sorprendió la rapidez y la facilidad del proceso. Tenía años con la licencia vencida y en un solo trámite pude renovar”, expresó Patricia Morillo, dominicana residente en Madrid, beneficiaria del programa.

El INTRANT reafirmó su compromiso de continuar expandiendo sus servicios a las comunidades dominicanas en el exterior, contribuyendo a su movilidad, calidad de vida e integración plena.