ESPAÑA: Gobierno movilizará 817 MM para ayudar a Ucrania

Pedro Sánchez y Volodimir Zelenski

MADRID, 18 Nov.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que España movilizará 817 millones para apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa, de los que 615 millones se destinarán a brindar apoyo militar y otros 200 millones lo harán para respaldar la reconstrucción en el país.

Fuentes gubernamentales han explicado que del monto total, la partida de 615 millones se enmarca en el acuerdo bilateral de seguridad suscrito durante la anterior visita de Zelenski en mayo de 2024 y para el que el Gobierno se ha comprometido a destinar nuevamente este año 1.000 millones de euros.

Según ha explicado en la rueda de prensa conjunta al término del encuentro en Moncloa, los 615 millones incluyen 300 millones para el envío de equipamiento defensivo en el marco del acuerdo bilateral de seguridad suscrito en 2024 y para el que este año se han vuelto a comprometer 1.000 millones.

A esto se suman otros 100 millones de transferencia al programa PURL (Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania, por sus siglas en inglés) de la OTAN para «financiar la adquisición urgente, acelerada, de sistemas de defensa que necesitan las fuerzas armadas ucranianas», ha indicado, reconociendo que este armamento será esencialmente estadounidense, porque eso es lo que necesita Kiev, algo que ha ratificado el propio Zelenski, que ha apuntado a los misiles Patriot.

Por último, ha indicado el presidente, el Gobierno llevará a cabo la transferencia de 215 millones de euros a través del instrumento SAFE que creó la Comisión Europea y que van a permitir costear la producción de sistemas antidrones, radares de exploración, vigilancia aérea, «muchos de ellos desarrollados por empresas españolas.

NUEVO INSTRUMENTO DE APOYO FINANCIERO DOTADO CON 200 MILLONES

Además, el Gobierno va a crear un nuevo instrumento de apoyo financiero dotado con 200 millones de euros para impulsar la reconstrucción de Ucrania, que estará coordinado por la nueva Oficina Española de Reconstrucción para Ucrania y que permitirá a las empresas españolas participar «de forma directa y competitiva» haciendo un especial énfasis en sectores como la energía, el transporte y la gestión del agua, ha añadido.

Y por último, ha precisado, España pondrá en marcha un proyecto conjunto con Naciones Unidas para reconstruir el sistema central de calefacción de la localidad ucraniana de Sumy, «duramente golpeada por la guerra, y del que se beneficiarán más de 28.000 y tendrá un coste aproximado de 2 millones de euros.

of-am