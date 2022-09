ESPAÑA: Envian a prisión a tres dominicanos habrían violado mujer

ESPAÑA.- El Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo (Pontevedra), en funciones de guardia, decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres detenidos por un presunto delito de agresión sexual y por otro delito de detención ilegal, que se encuentran en la cárcel de A Lama por mandato judicial y a petición de la Fiscalía.

Los hechos denunciados ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, 4 de septiembre, en un piso de la calle Travesía de Vigo, y fueron denunciados en la misma mañana del domingo.

La víctima acudió al Hospital Álvaro Cunqueiro para comunicar lo ocurrido, que implica activar el protocolo sanitario, judicial y policial, además de acarrear un examen forense. A partir de ahí, la Comisaría de Vigo-Redondela de la Policía Nacional tomó declaración a la víctima y, posteriormente, localizó y detuvo a los ya investigados, de origen dominicano.

La declaración de la mujer sostiene que entró en contacto con los detenidos en un local de copas de la zona de O Arenal, a los que no conocía, y que una vez en el piso, propiedad de uno de los detenidos, ellos no respetaron la decisión de la víctima de no acceder a mantener las relaciones con ellos y los tres la agredieron sexualmente.

Los tres hombres fueron detenidos por la Policía Nacional tras valorar la declaración incriminatoria de la joven, y en sus declaraciones, según parece, alegan que ella accedió a ir al piso con ellos para mantener relaciones sexuales tras establecer contacto con ellos en un local de copas de la zona de O Arenal.

Los tres hombres dominicanos se declararon inocentes y, en el Juzgado, sus abogados solicitaron la libertad de todos al considerar que son inocentes.

La Fiscalía y el Juzgado de guardia consideraron lo contrario, al entender que existen indicios suficientes para ratificar la versión aportada por la denunciante, que habría sido agredida sexualmente y cautiva durante un tiempo indeterminado por estos tres hombres en el citado piso sin poder abandonar el inmueble pese a su deseo de hacerlo.

Los detenidos tienen antecedentes policiales por delitos cometidos en Vigo relacionados con lesiones o sustracciones. Se descarta, por ahora, que los tres hombres dominicanos pertenezcan a ninguna banda latina.