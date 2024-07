ESPAÑA: Embajada RD entrega el Premio Padre Billini 2024

MADRID, España.- Julio de Castro y el Ballet Dominicano en Europa, que dirige Héctor Farías, recibieron el Premio Padre Billini 2024 en las categorías Excelencia y Solidaridad, respectivamente.

El acto celebrado en la residencia del embajador de República Dominicana en España, Juan Bolívar Díaz, al que asistieron, además, Ada Wiscovitch Carlo, embajadora consorte; Anabel Bueno Santana Dolenc, embajadora representante permanente ante la ONU-Turismo; Dania Marcano e Hilario Vargas, representantes del Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX).

El jurado decidió otorgar el premio a la Excelencia a De Castro, director del programa de Doctorado del Instituto de Empresas de Madrid (IE Business School), por ser un dominicano con una gran experiencia sobre cómo las diferencias culturales impactan el emprendimiento en diversas partes del mundo.

De Castro es un destacado consultor internacional con publicaciones en prestigiosas revistas, tales como Academy of Management, Journal of International Business Research, Journal of Business Venturing y Journal of Management Studies.

Su gran pasión por la estrategia empresarial y su dedicación a la educación y al emprendimiento, su compromiso con la solidaridad y la integración de comunidades diversas refleja el principio de estos premios.

Además, es miembro activo de la Junta Directiva de la Fundación Madre y Maestra (PUCMM). Su experiencia docente incluye roles destacados en Babson College y el IE Business School.

Asimismo, se concedió el premio a la Solidaridad al Ballet Dominicano en Europa, que desde su fundación en 2015 destaca por su labor cultural y solidaria.

El Ballet está compuesto por veinte bailarines profesionales que promueven la danza multidisciplinar y el turismo cultural dominicano. También ha impartido clases de danza a niños del Instituto Nacional al Sordo Santa Rosa y ha implementado proyectos educativos para integrar a personas con discapacidad, a través de la danza inclusiva. Con más de 300 actividades internacionales, incluyendo en la Feria del Libro de Madrid, Expo Dubai 2022 y FITUR 2024.

