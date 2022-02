ESPAÑA: Embajada RD anuncia proyecto con jóvenes en barrios de Madrid

MADRID.- Al celebrarse el 178 aniversario de la Independencia de la República Dominicana, su embajada en España anuncia el inicio de un proyecto de Intervención Integral e Interdisciplinar con jóvenes para la “prevención de la violencia” a ser ejecutado en barrios de Madrid.

El proyecto será gestionado por la Fundación Dominicana (FUNDO) que se integra con participación de personalidades y dirigentes de las organizaciones sociales dominicanas, iniciando el próximo primero de marzo.

Este programa es consecuencia de la política exterior del actual Gobierno Dominicano, que encabeza el presidente Luis Abinader, quien le ha dado apoyo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual privilegia la promoción y defensa de los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior.

La comunidad dominicana en España está integrada por unas 200 mil personas, de las cuales más de 111 mil tienen doble nacionalidad, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística de España a enero del 2020, en su mayoría establecidos en la Comunidad de Madrid. Son trabajadores y trabajadoras de todo género de servicios, del hogar, establecimientos comerciales y turísticos, en múltiples profesiones y oficios técnicos, así como en el mundo académico, artístico y cultural.

Sin embargo, tenemos preocupación por dos o tres centenares de jóvenes, muchos aún en la adolescencia, que aunque han recibido la nacionalidad española por acogida familiar o nacimiento, no han podido asimilarse adecuadamente a la sociedad y algunos incurren en actividades delictivas. Pero no es justo que se generalice ese problema a toda la comunidad, pues el 98.98% de ella son personas honradas y trabajadoras.

De todas formas, esos muchachos en situación vulnerable deben ser objeto de nuestra atención, pues muchos lo que necesitan es orientación vocacional, incorporación a la actividad laboral o un salvavida emocional que les permita reafirmarse como personas.

El programa de intervención integral e interdisciplinar será dirigido por la antropóloga dominicana Katya Núñez, quien hizo su tesis doctoral sobre las llamadas bandas latinas, y acumula buena experiencia de trabajo académico y social. Contempla actividades de orientación sicosocial y vocacional, promoción de los deportes, las artes y la cultura, aprovechamiento de becas y oportunidades de estudios técnico-profesionales e inserción laboral.

No vamos a llegar a los barrios como llaneros solitarios, nos estamos vinculando a múltiples esfuerzos de entidades sociales no gubernamentales, y especialmente de las autoridades municipales y sobre todo de las organizaciones sociales dominicanas. Contamos con los auspicios, no solo del Estado, sino también de entidades y empresas dominicanas de Santo Domingo y Madrid.

La República Dominicana fue fundada el 27 de febrero del 1844, pero al caer este año en domingo, adelantamos la celebración para este viernes 25, con una ofrenda floral ante el busto del patricio Juan Pablo Duarte en el Parque del Oeste de Madrid. Una persistente lluvia limitó la asistencia y obligó a abreviar el acto que, pese al adverso clima, contó con la presencia de decenas de personas, representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, embajadores y otros representantes del cuerpo diplomático y consular, agregados militares, de la Embajada y el Consulado, del Instituto para los Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) y de la comunidad, así como de la Banda Municipal que interpretó los himnos de República Dominicana y España.

Por consideración a los asistentes, que en su mayoría se cubrían con paraguas, el embajador Juan Bolívar Díaz no pronunció el discurso de orden previsto, en el cual anunciaría el proyecto con los jóvenes, y se limitó a agradecer la presencia de los asistentes.