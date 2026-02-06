ESPAÑA: Eddy Herrera animará carnaval Santa Cruz de Tenerife

Eddy Herrera

ESPAÑA.- El cantante dominicano Eddy Herrera actuará en el carnaval diurno de Santa Cruz de Tenerife, el 21 de febrero, que contará también con el colombiano Sebastián Yatra y el grupo cubano Los 4, entre otros.

Según dijo este jueves alcalde de la ciudad insular española, José Manuel Bermúdez, la programación de este año «no dejará indiferente a nadie».

«Los artistas de la próxima edición representan el presente y el pasado de nuestra fiesta, por lo que animo a la ciudadanía de Tenerife a disfrutar de nuestro carnaval», añadió.

Estas celebraciones de Santa Cruz de Tenerife, en las islas Canarias (océano Atlántico), están entre las más famosas, vistosas y concurridas de España.