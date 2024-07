ESPAÑA: Dominicana se destaca en el mundo gastronómico

Katy Paola Rosario,

SANTO DOMINGO.- Katy Paola Rosario, una joven con una pasión desbordante por la cocina, está destacándose en el mundo gastronómico en San Sebastián, España.

Tras ganar una beca en el prestigioso Basque Culinary Center, impulsada por el empresario Danilo Díazgranados en colaboración con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), la joven de 23 años ha visto transformada su vida gracias a esta oportunidad de desarrollo profesional.

Katy está especializándose en Perfeccionamiento de Técnicas Culinarias, un programa intensivo de cinco semanas que desafía y expande los conocimientos de los estudiantes. Durante 125 horas de formación, ha trabajado de manera dedicada para perfeccionar sus habilidades y aprender nuevas técnicas bajo la guía de renombrados chefs.

La adaptación no ha sido fácil para Katy. Al principio, se encontró en un mundo completamente nuevo, rodeada de productos y tradiciones culinarias desconocidas. Sin embargo, su determinación y amor por la cocina la han llevado a superar estos desafíos. “Me ha ido muy bien. A pesar de que casi no conocía los productos locales y, por ende, no estaba familiarizada con la cocina vasca española, me he ido adaptando a los cambios y perfeccionando mis técnicas”, expresó mientras continúa con sus estudios en esta importante escuela.

Katy describe la experiencia como increíble, sacándola completamente de su zona de confort y descubriendo nuevas facetas de sí misma. “He aprendido que perseverancia, resistencia, disciplina y optimismo nos puede llevar lejos, gracias a los maestros que me han enseñado en este corto tiempo… Es algo maravilloso”, comentó Katy, reflejando la profundidad de su experiencia y crecimiento personal.

Llena de gratitud por la oportunidad que ha recibido, Katy continúa avanzando con determinación en su camino hacia la excelencia culinaria. Con su incansable espíritu y la inspiración que encuentra en cada plato que crea, no solo está dejando una marca en el mundo gastronómico, sino que también está llevando consigo el orgullo de su tierra natal, San Francisco de Macorís. Su historia es un ejemplo inspirador de cómo la pasión y el esfuerzo pueden abrir puertas hacia un futuro lleno de logros y reconocimientos en la escena internacional.

Sobre el diplomado

El Diplomado “Cocina Creativa” es una iniciativa creada por Danilo Díazgranados para promover la gastronomía dominicana y además brindar oportunidades de desarrollo profesional a talentos locales en dicha industria.

La iniciativa se realizó la primera vez en 2019, donde alrededor de 20 jóvenes dominicanos relacionados al mundo gastronómico tuvieron la oportunidad de recibir una formación top con reconocidos profesores del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). Además, concursaron entre ellos para obtener una beca y estudiar un curso de Perfeccionamiento Culinario en la escuela Basque Culinary Center de España, durante 5 semanas.