ESPAÑA: Director SNS impulsa alianzas estratégicas sistema de salud

MADRID.- El titular del Servicio Nacional de Salud (SNS) de la República Dominicana, Julio Landrón, firmó un anexo de convenio para dar continuidad a la formación en alta gerencia en salud de los directores de hospitales de la Red Pública.

También se reunió con la Misión Diplomática de la República Dominicana ante en España y la participó en la XXVI edición del Premio Iberoamericano de la Calidad 2025, donde el Hospital Hugo Mendoza recibió el máximo galardón.

El anexo de acuerdo corresponde al Diploma Universitario en Gestión de la Información y Estadística, en el marco del convenio firmado entre ambas instituciones en septiembre de 2025, a través del cual se desarrolla el Programa de Maestría en Gestión Hospitalaria y Servicios de Salud (MGHSS), fue firmado por el doctor Landrón y la directora general del CDEI Business School, Vanessa Pereira Durán.

Landrón destacó que estas acciones reafirman el compromiso institucional y del país de que los gestores de la red hospitalaria estén entrenados en alta gerencia en salud para asegurar una gestión moderna, humana, eficiente y basada en evidencias como pilares para avanzar hacia un sistema de salud más equitativo, resiliente y centrado en las personas.

Precisó que, hasta el momento, se están formando en alta gerencia en salud 35 directores de hospitales y a partir del próximo mes, se integrarán 45 más con lo sumarán más de 80, por lo que se continuará hasta garantizar que todos los gestores de la red hospitalaria cuenten con esta formación.

El Diploma Universitario en Gestión de la Información y Estadística, desarrollado en colaboración académica con la Universidad Católica de Murcia (UCAM), tiene como propósito fortalecer las competencias técnicas y analíticas del personal responsable de la producción, gestión, análisis y uso de la información en los establecimientos de salud, contribuyendo a una toma de decisiones más oportuna y basada en evidencia.

Esta primera cohorte se benefiarará a 42 participantes del sector salud que gestiona los sistemas de información, registros estadísticos, indicadores sanitarios y reportes institucionales, quienes desempeñan un rol clave en el monitoreo, la planificación y la evaluación del desempeño de los servicios de salud; la capacitación iniciará formalmente entre los meses de febrero y marzo.