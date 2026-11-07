España concede nacionalidad a exembajadora EU de origen RD

MADRID, España.- El gobierno de España concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza a Julissa Reynoso Pantaleón, abogada y diplomática estadounidense nacida en República Dominicana, quien fue embajadora de Estados Unidos en Madrid entre 2022 y 2024.

La medida está contenida en el Real Decreto 969/2026, del 4 de noviembre, publicado este viernes 7 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras ser aprobada por el Consejo de Ministros.

El decreto, firmado por el rey Felipe VI y por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños García, justifica la concesión en circunstancias excepcionales que concurren en la diplomática.

La nacionalidad por carta de naturaleza es un procedimiento excepcional que permite al Gobierno español otorgar la ciudadanía de forma discrecional, sin exigir los requisitos ordinarios de residencia.

DE SALCEDO A LA CASA BLANCA

Nacida en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, en 1975, Reynoso emigró a los siete años a Estados Unidos y creció en el Bronx, Nueva York.

Estudió en las universidades de Harvard, Cambridge y Columbia y desarrolló una carrera como abogada especializada en asuntos internacionales.

En la administración de Barack Obama fue subsecretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y embajadora en Uruguay de 2012 a 2014.

Durante el gobierno de Joe Biden fue jefa de gabinete de la primera dama Jill Biden y copresidenta del Consejo de Política de Género de la Casa Blanca.

En diciembre de 2021 el Senado confirmó su nombramiento como embajadora en España y Andorra, cargo que ocupó hasta julio de 2024. Fue la primera mujer en representar a Estados Unidos como embajadora ante España.

CONCESIONES EXCEPCIONALES

La nacionalidad a Reynoso forma parte de un grupo de siete concesiones excepcionales aprobadas por el Gobierno español, que incluye a la exministra colombiana Rosa Villavicencio y a opositores políticos de Venezuela y Nicaragua.