ESPAÑA: Borrasca Helena se intensifica; copiosas nevadas en cotas muy bajas

La borrasca “Helena” se extiende a toda la península ibérica y se ha ido intensificando dejando copiosas nevadas en cotas “muy bajas” en la mitad norte y centro peninsular, así como rachas de viento que alcanzarán hasta los 100 kilómetros por hora.

A lo largo del sábado por la mañana, la cota de nieve irá descendiendo hasta unos 300/600 metros en amplias áreas de la mitad norte y del centro del país; entre 600 y 800 metros en puntos del sudeste peninsular, y en las islas Baleares se situará entre 800 y 1.000 metros.

Alerta roja en el mar gallego, sopla muy fuerte el viento. Esta madrugada se han superado los 140 kilómetros por hora en Lira, A Coruña. Allí, al igual que en Pontevedra, las olas pueden llegar a los 9 metros. Ante esta situación, los barcos no han faenado.

Recomendaciones de las autoridades para afrontar el temporal

Mirar la previsión del tiempo antes de salir de viaje nos puede evitar más de un susto, además de consultar el estado de las carreteras en la DGT, web o perfil de twitter. Sobre todo en días con mucho viento en los que se recomienda estar especialmente atentos. Cuando lleguemos a casa, no hay que olvidar retirar cualquier maceta u otros objetos pesados de la terraza o las cornisas.

Se aconseja que las personas mayores no salgan demasiado y los paseos al bosque o al parque, mejor para otro día. Los árboles y ramas en mal estado se desprenden fácilmente y a pesar de que que nos tienten imágenes así: máxima prudencia al cóctel viento y olas (NO como la señora de la miniatura del vídeo). No se debe caminar como si nada sobre los espigones de los muelles o demasiado cerca de un mar con tanto movimiento.