ESPAÑA: Asociación Colonia Dominicana renueva directiva

ESPAÑA.- La Asociación Colonia Dominicana de Residentes en Cuenca (Acodrec) renovó su junta directiva, con el objetivo de agilizar sus actividades y aumentar su presencia entre la sociedad conquense. Han pasado ya 20 años desde su constitución como asociación y, en este tiempo, son muchas las familias de la República Dominicana que residen y trabajan en la provincia conquense.

Es por ello que Acodrec –formada por cerca de 300 socios y constituida en 2006– pretende impulsar su actividad entre los dominicanos, dar a conocer la cultura del país caribeño en la provincia y explorar nuevas formas para colaborar con otras asociaciones vecinales.

En definitiva, el colectivo dominicano quiere aumentar su presencia en la sociedad conquense y aportar todo lo necesario para enriquecer la colaboración entre los ciudadanos de Cuenca capital y provincia.

Este cambio de rumbo se inició el pasado miércoles con la celebración de una misa, en honor a la patrona y protectora de la República Dominicana, la Virgen de la Altagracia, que se celebró en la Iglesia de San Esteban de la capital conquense. A la misma asistieron más de un centenar de dominicanos y devotos. Posteriormente, se dio a conocer la constitución de la nueva junta directiva de Acodrec, que estará presidida por Olga María Reyes.

En palabras de Reyes, Acodrec «quiere canalizar todo lo que aporta la República Dominicana y sus ciudadanos a enriquecer Cuenca, desde el punto de vista social y cultural. Somos y nos sentimos parte de la provincia y consideramos que es necesario contribuir decididamente a que todos los colectivos de inmigrantes, incluido el nuestro, aporten su rico patrimonio al de la sociedad conquense». En ese sentido, transmite su intención de reunirse en los próximos meses con otras asociaciones e instituciones para tejer una estrecha red de colaboración.