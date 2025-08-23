España arde por la peor ola de incendios forestales del siglo

España continúa combatiendo los críticos incendios que ya quemaron un total de 391.581 hectáreas en lo que va de 2025, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

Con la última estimación divulgada antes del mediodía de este miércoles 20 de agosto por EFFIS, España se acerca a las 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego a lo largo del año, con más de 20 incendios forestales activos en gran parte del país, en especial en Castilla y León, Galicia, en el noroeste del país, y Extremadura, en el suroeste.

Los siete incendios activos que quedan en Galicia, todos en la provincia de Ourense, ya consumieron más de 67.500 hectáreas, según las estimaciones de las autoridades regionales, que informaron que el fuego más grande en la historia de esa comunidad aún sigue sin control y amenaza a áreas protegidas.

CASTILLA Y LEON CON LA MAYOR PARTE DE LOS FUEGOS ACTIVOS

La situación en Castilla y León, también en el norte del país, mejoró tras la bajada de temperaturas y el incremento de medios de extinción disponibles, pero el viento cambiante el martes 19 de agosto volvió a dar un aviso en la provincia de Zamora, donde aún hay miles de desalojados.

En esa región se localizan la mayor parte de los fuegos activos, de los que diez son de nivel 2 y están en la provincia de León, y otros ocho de nivel 1 entre León, Zamora y Salamanca, en el norte. A estos se suman los incendios que afectan al Parque Nacional de Picos de Europa y al Lago de Sanabria.

Además, los factores climáticos permitieron que siga mejorando el control de los fuegos en Asturias, en el Cantábrico. El incendio de Jarilla (Extremadura) ya quemó 16.000 hectáreas tras nueve días y presenta dos frentes activos después de que el viento haya complicado las tareas de extinción, en las que trabajan equipos locales con apoyo de Alemania y Eslovaquia.