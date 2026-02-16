España anuncia enviará ayuda alimentaria y sanitaria a Cuba

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha reunido este lunes con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez - JAVIER_NOLSOM

MADRID 16 Feb.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado este lunes a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, que España enviará ayuda a Cuba a través de la ONU.

Así lo ha notificado Exteriores en un comunicado tras el encuentro mantenido entre ambos en Madrid y que ha aclarado que se ha producido «a petición» del canciller cubano.

En la reunión, según Exteriores, «se ha abordado la situación actual en Cuba tras el endurecimiento del embargo», sin que el Gobierno haya entrado a valorar el impacto que está teniendo la imposibilidad de la isla de importar petróleo tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, principal exportador, y la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que envíen crudo a Cuba.

«España prestará ayuda humanitaria de la AECID a Cuba a través del sistema de Naciones Unidas en alimentación y productos sanitarios de primera necesidad», ha añadido el departamento que encabeza Albares sin aclarar el monto de la asistencia que se pretende hacer llegar a la isla ni tampoco cuándo.

Asimismo, en el encuentro, el tercero entre ambos, «también se ha tratado la situación de las empresas españolas en el país», sin que tampoco en este caso se haya precisado en qué términos.

La falta de combustible está provocando apagones durante horas y ha obligado a las autoridades cubanas a suspender el suministro de combustible para aviones. Como resultado, algunos hoteles han tenido que cerrar y algunas aerolíneas han suspendido sus vuelos o se han visto a hacer escala en República Dominicana para poder repostar, como es el caso de Iberia y Air Europa.

Por último, Exteriores ha indicado que Albares y Rodríguez han hablado de los objetivos que se ha fijado España de cara a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará el 4 y 5 de noviembre en Madrid.

A su vez, el canciller cubano ha informado en un mensaje en su cuenta en X de que el encuentro ha servido para reiterar «la voluntad de reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio de ambos países, en el complicado contexto internacional actual, frente a los quebrantamientos de la paz, la seguridad y el Derecho Internacional y a la creciente agresión de Estados Unidos contra Cuba, en particular al bloqueo de suministros de combustible, que provoca sufrimientos a nuestro pueblo».

Asimismo, ha indicado que ha traslado a Albares «el apoyo de Cuba a la organización y celebración de la Cumbre Iberoamericana» y ha destacado «la importancia del multilateralismo para enfrentar los desafíos globales y promover el desarrollo sostenible».

