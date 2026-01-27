ESPAÑA: Adompretur y Foro DoMadrid sellan una alianza

MADRID.- La gastronomía dominicana da un paso firme hacia su proyección internacional. La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) y la Asociación de Empresarios Hispano-Dominicanos Foro DoMadrid/RD Exquisita firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar la presencia y el valor de la cocina criolla en España, con la mirada puesta en convertirla en un atractivo turístico de primer orden en el mercado europeo.

El convenio fue suscrito por Sarah Hernández, presidenta de Adompretur, y Frank Segura, presidente de Foro DoMadrid, en el contexto de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), celebrada en Madrid y considerada uno de los eventos más influyentes del sector a nivel mundial.

La alianza marca un precedente: es la primera vez que la prensa turística especializada de República Dominicana formaliza un acuerdo de cooperación con el empresariado dominicano radicado en España, tomando la gastronomía como eje estratégico. La apuesta parte de una realidad evidente en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, donde decenas de restaurantes dominicanos operan como auténticas vitrinas culturales del país.

“El acuerdo marca un antes y un después para nuestra institución. La gastronomía es una de nuestras mejores cartas de presentación y, a través de nuestra red de medios, contaremos las historias que hay detrás de cada restaurante dominicano que mantiene viva nuestra identidad en Madrid”, expresó Hernández tras la firma del documento, acto que contó también con la presencia de Maribel Santos, vicepresidenta del Foro DoMadrid.

La firma coincidió con una agenda intensa de actividades previas a FITUR 2026. La delegación de Adompretur participó en la Ruta Gastronómica Dominicana, celebrada los días 18 y 20 de enero, así como en la Gala Empresarial del día 19, iniciativas organizadas por Foro DoMadrid que han logrado consolidarse como espacios de visibilidad para la cocina dominicana en España. Ambas instituciones trabajarán juntas para fortalecer estos eventos y proyectarlos con mayor alcance de cara a enero de 2027.

El acuerdo va más allá de la promoción mediática. Incluye acciones orientadas a elevar la calidad de la oferta gastronómica, mediante procesos de formación, intercambio y actualización con chefs dominicanos y especialistas internacionales. La intención es construir una narrativa sólida y sostenida sobre la cocina dominicana, que no dependa de esfuerzos aislados, sino de una estrategia coherente.

Para Frank Segura, el valor del convenio es claro. “El respaldo de Adompretur amplifica nuestro alcance y nos permite contar una historia común. Estamos fortaleciendo la Marca País y creando puentes reales entre la diáspora y la industria turística”, afirmó.

Como parte del compromiso, Adompretur pondrá en marcha un plan de comunicación a través de sus delegaciones y medios afiliados para posicionar a los restaurantes dominicanos en Madrid como espacios de interés turístico y cultural. Foro DoMadrid, por su parte, se comprometió a reconocer anualmente la labor de comunicadores especializados, integrando al periodismo como actor clave del desarrollo turístico.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de renovación, y se firma en un contexto favorable para el país. República Dominicana cerró su participación en FITUR 2026 con compromisos de inversión que superan los 13,370 millones de dólares, reflejo de una estrategia turística más diversificada, donde la cultura y la gastronomía comienzan a ocupar un lugar central.