Eso mismo que quise decir, con memes incluidos

LA AUTORA es periodista.

Sucede que a veces las pasiones impiden ver con precisión, con claridad, lo que tenemos enfrente y de un amplio universo de ideas solo reparamos en la partecita que nos interesa explotar.

Pasó que con la divulgación del video del exministro de Salud Fredy Hidalgo que habría sido sacado de su morada en pantaloncillos, lo que luego fue desmentido por otras imágenes, era justo traer a palestra la vieja y abusiva práctica de las autoridades (Ministerio Público, Policía) contra personas de sectores marginados.

Si al exfuncionario le dejaron vestir, mejor aun pero en mi artículo anterior el protagonista no es ese ciudadano. NO. Son aquellos a los que el poder no les tiene la más mínima consideración y les atropella y abusa. Esos a los que no les permiten ponerse ropa.

Por eso, ahora con mayor ímpetu, con mayores ganas, sostengo mi reclamo de que el trato digno sea dispensado a todos, que jamás olvidemos que los que viven en barrios carenciados igual merecen respeto.

Lo mismo sigo sin entender el asombro de los periodistas porque los detenidos fueron uniformados y mezclados con arrestados comunes ¿Acaso no es la prensa la primera que enarbola el principio de igualdad?

Esta es una buena manera de crear conciencia sobre deberes y derechos, de llamar la atención de un sistema carcelario lleno de deficiencias que afectan, claro está, a los que menos tienen.

Por eso, igualito que fuera de las rejas, detrás hay diferencias demasiados marcadas. Celdas hacinadas, sucias, y en contraste, habitaciones limpias, repletas de electrodomésticos. Las de Najayo y La Victoria, por ejemplo, son un mundo, con todo lo que ese término implica.

De la misma forma, sostengo mis críticas a algunos memes sobre la procuradora Miriam Germán Brito, que en nada le favorecen ni en lo personal ni en lo profesional.

Cuidado con lo que reproducimos sobre la gente a la que queremos elogiar. No sea que nos pase lo mismo que reza aquel refrán más viejo que el Diablo, el demonio por acariciar al hijo amado, los ojos le sacó.

Y sí, señor presidente, necesitamos justicia, no circo. Estamos en el mismo barco. Por eso, *pa fuera los funcionarios que no hicieron la declaración jurada de bienes y pa dentro los actuales y los anteriores de los que haya pruebas de estafa al Estado. Eso es justicia.

*Espero esté claro que hablo de sacar del gobierno a unos y de meter a prisión a los otros.

