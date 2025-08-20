¿Es seguro volar durante la temporada de huracanes?

El autor es un piloto dominicano radicado en Estados Unidos

POR ERIC RODRIGUEZ

En la era digital, donde las redes sociales dominan el flujo de información, es común que surjan confusiones durante fenómenos climáticos como los huracanes. Las imágenes impactantes y los videos dramáticos pueden generar más ansiedad que claridad, alimentando la percepción de que volar en estas condiciones es peligroso. Pero ¿qué tan cierto es esto?

La seguridad ante todo: una prioridad innegociable

En Estados Unidos, ninguna aerolínea ni tripulación operará un vuelo si existe algún riesgo para la seguridad de los pasajeros o del equipo de vuelo. Las decisiones de operar o cancelar un vuelo no se basan en rumores ni imágenes virales, sino en información técnica validada por expertos y respaldada por regulaciones federales estrictas.

Equipos meteorológicos especializados

Cada aerolínea en EE.UU. cuenta con departamentos meteorológicos internos o contrata servicios especializados. Estos equipos analizan constantemente las condiciones atmosféricas y colaboran con los despachadores y pilotos para asegurar que la planificación de los vuelos sea segura, especialmente en momentos críticos como tormentas invernales o huracanes.

Herramientas modernas para los pilotos

Los pilotos comerciales disponemos de herramientas electrónicas avanzadas, como aplicaciones meteorológicas integradas en tabletas, que nos permiten monitorear en tiempo real el desarrollo de tormentas, pronósticos y posibles rutas alternativas.

Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) impone regulaciones estrictas. Por ejemplo, está prohibido:

· Volar intencionalmente dentro de una tormenta eléctrica.

· Operar en aeropuertos donde haya advertencias de windshear (cizalladura del viento).

· Volar bajo condiciones de lluvia helada moderada o severa.

Estas normas se aplican en todo momento, incluyendo durante la temporada de huracanes.

¿Qué medidas se toman si hay un huracán en la ruta?

Cuando un huracán o tormenta tropical amenaza una ruta aérea, no se improvisa. Estas son algunas de las medidas que se adoptan:

· Planificación de rutas alternativas, que aunque puedan ser más largas, garantizan la seguridad del vuelo.

· Carga de combustible adicional, para permitir desvíos imprevistos si las condiciones lo requieren.

· Coordinación constante entre la tripulación y el centro de operaciones de la aerolínea, ajustando planes en tiempo real según el comportamiento del sistema meteorológico.

Recomendaciones para los pasajeros

Consulte directamente con su aerolínea. En muchos casos, cuando hay una alerta meteorológica, se permite cambiar vuelos sin penalidad.

Evite tomar decisiones basadas en redes sociales. A menos que la información provenga de expertos o autoridades oficiales, podría estar distorsionada o fuera de contexto.

Reflexión final

La aviación comercial en Estados Unidos es el medio de transporte más seguro del mundo, gracias al entrenamiento riguroso de sus pilotos, el uso de tecnología de punta y la cultura de seguridad que permea desde los directivos hasta la cabina de mando.

En lo personal, como piloto comercial, mi prioridad siempre es regresar sano y salvo a casa con mi familia. Estamos entrenados para responder ante emergencias, pero nuestra meta es nunca tener que enfrentarlas.

Así que la próxima vez que veas un video alarmante sobre un vuelo durante un huracán, recuerda: la seguridad no se improvisa, se planifica. Y volar, incluso en temporada de huracanes, puede ser perfectamente seguro si se respetan los protocolos establecidos.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.