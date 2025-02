Es obvio que todavía la Iglesia necesita un “papa católico”

En su libro “El Pontífice: un asesino para tres papas”, Gordon Thomas y Max Gordon-Witts relatan que tras la muerte de Pablo VI, a comienzos de agosto de 1978, mientras esperaban por la elección del nuevo custodio de las llaves de San Pedro, las turbamultas reunidas en las plazas de Roma y el Vaticano, mostraban letreros con una rogativa: “¡Escoged un papa católico!”

Las multitudes de Roma querían significar con su demanda de un “papa católico”, el ascenso de un hombre más consciente de sus deberes pastorales, que comprometiera a la Iglesia con los pobres.

Anhelaban un papa para todo el mundo, no solamente para los católicos. Un líder que al mismo tiempo no pretendiera consuelos o fórmulas cristianas para aquellos que no lo eran. Un hombre, en definitiva, que supiera sonreír y pudiera penetrar así más fácilmente el alma de las personas y atender sus inquietudes.

La encíclica “Humanae Vitae” había distanciado al Vaticano de los fieles, al mantener la inflexibilidad sobre la planificación familiar. Cuando la cuestión fue sometida a un referéndum en Italia, sede del Estado Vaticano, sus resultados dejaron claramente al descubierto cuán distante se hallaba la Iglesia de sus feligreses en un asunto de tanta trascendencia.

No se discute el hecho de que los católicos aprecien la constante preocupación de sus pastores acerca de los problemas cotidianos que los aquejan, como el desempleo, la marginalidad y la carencia de oportunidades.

Pero el activismo de muchos de ellos en temas ajenos a la misión pastoral de la iglesia y el sectarismo con respecto a otras denominaciones cristianas y monoteístas deja en miles de fieles profundos vacíos espirituales.

La protección de curas y obispos acusados de pedofilia le ha costado a la Iglesia cientos de millones de dólares en Estados Unidos y otros países. Es obvio que todavía, con el reinado de Francisco, la Iglesia necesita un “papa católico”.

jpm-am