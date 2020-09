¿Es necesaria la corrupción?

No sé si otros sienten lo mismo; pero ahora, luego de asumir un nuevo gobierno con un gabinete de multimillonarios, me he tornado más pesimista; me siento más derrotista.

Y esta sensación se genera luego de comprobar que no sólo el funcionariado del pasado gobierno corrupto exhibía bonanzas, fruto del peculado. Al parecer los que llegaron son más aventajados, sin que haya un precedente. Exhiben una ostensible friolera de recursos económicos.

Y uno se pregunta si acaso esta gente es similar a los que fueron expulsados del poder luego de las elecciones presidenciales y congresuales del pasado 5 de julio. Sí, porque además habría de pensarse que son afines en complicidades. Tal vez con otras sutiles modalidades de corruptelas.

Con cuasi ingenuidad, los que siempre hemos sido apáticos al sistema y a desvergonzados empresarios, podríamos preguntarnos: ¿y dónde estaban estos poderosos que en nada contribuyeron para mitigar nuestras miserias y, últimamente, enfrentar la crisis provocada por la pandemia que nos azota?

Pero más que eso, surge la interrogante sobre en qué periodo gubernamental se engrosaron sus millones. Porque parecería que no fue en el gobierno de Danilo Medina. Esto, porque luce que Medina y sus funcionarios son los únicos corruptos. Parece no haber más antes de los ocho años de sus mandatos.

Parecería que más que una sensibilidad por mejorar la suerte de los desposeídos, ahora hay una vendetta de un sector contra otro. Y Nada más. Y se colige que un segmento en el poder no beneficio al otro.

Por estas luchas de intereses que genera inequidades en la población es que muchos han alterado todo sentido de ética y normas profesionales, y trillaron por el camino de la corrupción. Tengo la deplorable impresión de que, en República Dominicana, la corrupción es un flagelo necesario.

Ahora entiendo el por qué un buen número de nuestros colegas desarrollan ciertas “destrezas”. Hoy viven holgadamente y, asombrosamente, ostentan bienes que en nada se justifican.

Estoy convencido de que, en nuestro terruño, aún con el avance globalizado y tecnológico de los últimos tiempos aunque unos asumamos el camino que creemos correcto, otros, entienden que transitar por el sendero de la corrupción es una insoslayable necesidad.