Errores que dañan reputaciones

EL AUTOR es ingeniero y periodista. Reside en Santo Domingo.

Este miércoles retro próximo, varios medios de comunicación (digitales) cometieron un grave error al publicar con una foto mía la información de que el exdirector Técnico de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Víctor Matías Encarnación, admitió su culpabilidad en las imputaciones dentro del Caso Antipulpo.

Hay dos aspectos que me mueven a pensar que hubo una mala intención en esas publicaciones, pues se trata de un tema bien conocido. En primer lugar, entre las publicaciones, de las cuales tenemos constancias, hay dos fotográficas mías diferentes que se utilizaron en la referida información. Lo segundo es que me resisto a creer que importantes medios de comunicación, ante la trascendencia del Caso Antipulpo, carezcan, no solo de material investigativo preciso, sino también del soporte gráfico bien definido sobre los imputados.

Fue un periódico digital el que primero publicó “erróneamente” mi foto, ilustración que se repitió en una segunda publicación en una conocida cuenta de Instagram, la cual tuvo el agravante de que, debajo de mi foto, se colocó un título que reza así: “Hombre que salía de la OISOE con bultos llenos de dinero, se declara culpable en Caso Antipulpo”.

Luego de esas dos publicaciones, otro diario digital comete el mismo error, con la particularidad de que ilustra la referida información con una foto mía diferente a la que ya habían usado otros medios.

Un mismo error con dos fotos mías diferentes y evidencia tangible sobre la ausencia total de una investigación básica, pudieran ser hechos fortuitos.

Son de dominio público las acusaciones que en el pasado hice en contra de los hoy confesos funcionarios corruptos Francisco Pagan y Víctor Encarnación, quienes han hecho acuerdos con el Ministerio Publico.

Para concluir quiero reiterar el llamado que he hecho a través de las redes sociales para que los medios que cometieron el error mencionado publiquen una Fe de Errata con la correspondiente disculpa.

Intencional o no, esas publicaciones han causado un daño moral irreparable que está afectando a mis hijos y familiares.

