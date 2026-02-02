ERD detuvo en enero a 19,839 haitianos indocumentados

SANTO DOMINGO.- El Ejército de República Dominicana (ERD) detuvo en enero y entregó a la Dirección General de Migración (DGM) a 19,839 haitianos indocumentados.

Al menos 77 de los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su vinculación en venta y tráfico de drogas, contrabando de mercancías y porte ilegal de arma de fuego, entre otros delitos.

En otros operativos los militares ocuparon 655,700 unidades de cigarrillos introducidos el país de manera ilegal, bebidas alcohólicas y otros productos.

Asimismo, retuvieron 302 vehículos que eran utilizados para actividades ilícitas.

jt-am