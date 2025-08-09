Equipo RD basket y Fedombal impactan comunidad deportiva

El dirigente Néstor -Ché- García y el gerente general Junior Páez, junto a los jugadores y técnicos tras concluir los entrenamientos de la selección nacional en Haina.

SANTO DOMINGO.- La comunidad deportiva del municipio de Haina, en la provincia sureña de San Cristóbal, acogió con beneplácito el entrenamiento que celebró este viernes el equipo nacional de baloncesto masculino de mayores bajo la coordinación de su gerencia general y la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

El impacto fue altamente positivo para los cientos de amantes de la disciplina del aro y el balón con que cuenta la pujante municipalidad hainera, en especial, los más de 50 entrenadores y docenas de dirigentes deportivos sancristobalenses y provincias cercanas.

Así como, la presencia del público en general que vio de cerca cómo se prepara la “selección del pueblo” desde las 11:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, en un periplo que seguirá este sábado en una provincia de la Zona Este del país.

La jornada de trabajo, al frente del dirigente de la selección dominicana, el argentino Néstor -Ché- García, se desarrolló en el polideportivo municipal de Bajos de Haina.

Al finalizar los entrenamientos todo el staff de jugadores y técnicos del combinado tricolor se trasladó a un restaurante propiedad del padre del jugador Ángel Luis Delgado a disfrutar de un sabroso y suculento almuerzo preparado por su familia para la ocasión.

Los entrenamientos del sábado se harán en San Pedro de Macorís, en el polideportivo Rolando Ramírez del Complejo Deportivo Tomasito Binet, a la misma hora (11:00 am).

Las informaciones fueron dadas por Junior Páez (Jipy), gerente general de la selección quisqueyana de basket de mayores, quien resaltó la presencia del cuerpo técnico de los Titanes del Sur y su capataz Eddy García, que obtuvo el campeonato 2025 de la Súper Liga LNB, junto a sus asistentes Junior García y Geovanny Valdez.

Páez destacó la asistencia de Eddy Montás, presidente de la Asociación de Baloncesto de San Cristóbal (Abasancris), y del ex jugador de la selección y la NBA, Francisco García.

“Gracias a Haina por la acogida dada a la escuadra dominicana en este día de entrenamientos (viernes) y a la familia de nuestro estelar jugador Ángel Luis Delgado”, puntualizó Páez, quien también es vicepresidente de Fedombal.

La selección nacional se prepara desde el pasado lunes 4 de agosto para su participación en el Campeonato AmeriCup 2025, que se celebrará del 22 al 31 de agosto, en Nicaragua, que tendrá como sede el polideportivo Alexis Argüello de la ciudad de Managua.

Dominicana integra el Grupo C con Nicaragua, Argentina y Colombia; en el B, Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico, y en el A, Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas.

Páez informó que el público que quiera presenciar los entrenamientos, que inician a las 11:00 de la mañana, podrán acceder a lo interno del polideportivo petromacorisano, a las 12:30 de la tarde, es decir, media hora antes de concluir los mismos, a la 1:00 de la tarde.

Por igual, la prensa deportiva regional y los entrenadores locales tanto de las provincias de Hato Mayor, El Seibo, La Romana y La Altagracia.

Valoró la coordinación realizada con el Colegio Dominicano de Entrenadores de Baloncesto y el Proyecto Nacional de Selecciones Nacionales de Categorías Formativas de Fedombal, que dirigen de manera conjunta Melvyn López y José -Maíta- Mercedes.

Los jugadores presentes fueron Delgado, Juan Miguel Suero, Eloy Vargas, Joel Soriano, Andrés Feliz, Jean Montero, David Jones, Anyeuri Castillo, Rey Abad, Josué Salazar, Rayner Moquete, Shamille Ballas, Eusebio Suero, Luis Martínez, Jefry Abreu, Anderson García, Josué Grullón, Bryan Polanco, Jonathan Bello y el viernes se unió Gelvis Solano.

