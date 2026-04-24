Equipo K-61 mantiene invicto en béisbol RBI Fundación Rica

VILLA ALTAGRACIA-. El conjunto del Kilómetro 61 de la Autopista Duarte del Béisbol RBI Fundación Rica de Villa Altagracia mantuvo su invicto en la categoría 16-18 años al superar por partida doble con resultados de nueve carreras por dos y blanqueada y seis anotadas a su similar de la comunidad de Básima.

En la XV versión del certamen que el Grupo Rica coordina con la oficina de Major League Baseball (MLB) y que reconoce la trayectoria del ex beisbolista de Grandes Ligas Nelson Cruz, el K-61 extendió su invicto a seis victorias, amparado en sus lanzadores Reinier Burgos y Josiel de la Cruz, que se impusieron a Jerson Figuereo y Cristopher Lebrón.

En el doble cotejo, Yandel A. Martínez combinó dos dobles, un triple y dos sencillos, con cuatro anotadas y tres impulsadas; Luis Daniel Ferreros un triple; Raúl Eliezer Castro dos dobles y sencillo, 3CE, 2CA; José Luis Vargas tubey y simple. Por Básima, Ángel Alberto Prensa ligó tres sencillos, Jefry Pie un triple y single y Luis Junior Fermín dos hits.

Repartición de triunfos

En el resto de la cuarta jornada del torneo Fundación Rica se produjo división de triunfos en las tres categorías en disputa: 12-13, 14-15 y 16-18 años.

En la división mayor, La Cumbre ganó el primero por 4-3 a San José del Puerto, que se desquitó en el segundo 4-0 carreras. Andreulis de los Santos ganó el primero sobre Víctor Ml. Rodríguez; Rubén Doñé el de cierre ante Lisandro Mesa. Por La Cumbre, Ransés de Jesús ligó doble y sencillo. De El Puerto, Keiner Felipe Reyes un doble, Alonso Pichardo remolcó tres vueltas, ligó un sencillo.

En 14-15 años, Los Mogotes propinó blanqueada con cuatro anotadas a Guananito, que en el segundo se llevó el triunfo 3-2 carreras. Frayer Aquino ganó el primero a Ryan Pineda y Joshua Báez el segundo a Eskeler Cabral. Por Los Mogotes, Jadiel Espósito pegó doble y dos sencillos, Ángel Miguel Lara tubey y simple, Lewis Abreu un triple, Enmanuel Vásquez un doble. De Guananito, Ángel Gabriel Adames doblete y single, Jean Carlos Soto dos hits.

También en 14-15 años, Básima dominó 8-2 al Barrio Puerto Rico, que se desquitó en el segundo por 11-8. Armando Soriano le ganó el primero a Alan Grabes y José de la Cruz el segundo a Lían Figuereo. Por Básima, Andy Tejeda combinó dos dobles con 3CA y 3E. Del Puerto Rico, Yojancel Arciniega un doble y sencillo, 2CA y 2E; Harold Rodríguez dio dos sencillos, con tres carreras anotadas.

Los Barrios INVI y Villa se llevaron una victoria en su doble enfrentamiento en los 12-13 años. INVI ganó el primero 9-3 con Harly Rivera de ganador a costas de Jeremías Pérez. Villa doblegó el segundo 10-4 con Jerlyn Montás ganándole a Frederick Peña.

Por el INVI, Jeremías Pineda combinó triple y dos sencillos, con seis carreras llevadas al plato y anotó una. Por Villa, Enmanuel Solano soltó triple, doble y sencillo, 3CA y 2E; Jhonel Cruz un triple y sencillo, cuatro impulsadas; Yan Luis Correa triple y simple, 2CA; Erlin del Olmo dos sencillos.

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