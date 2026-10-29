Envían prisión a 4 colombianos acusados robos Piantini y Naco

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva a cuatro colombianos imputados de robo agravado en perjuicio de dos ciudadanos en los sectores Piantini y Naco, de esta capital.

Los imputados son Fabio Nelson Herrera Bedoya, Carlos Andrés López Usuga, Víctor Alfonso Salamanca Cruz y Diego Alexander Cetina Liberato, quienes, según el Ministerio Público, actuaron utilizando armas de fuego.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 5:15 de la tarde del pasado 24 de octubre, en el establecimiento comercial Auto Shine, ubicado en la plaza Acrópolis, del exclusivo ensanche Piantini.

Herrera Bedoya ingresó al local mientras López Usuga lo esperaba afuera en una motocicleta negra. Dentro del negocio, Herrera Bedoya amenazó de muerte con un arma de fuego al ciudadano holandés Félix Oduro y le exigió que entregara el reloj que llevaba puesto. La víctima se resistió y logró evitar el despojo. El incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad.

SEGUNDO ASALTO EN NACO

El segundo hecho ocurrió el 25 de octubre, a las 3:51 de la tarde, en un establecimiento comercial de Naco.

En esa ocasión, Herrera Bedoya, acompañado de López Usuga, despojó a David López Miguel de un reloj marca Rolex, modelo Daytona, de oro rosado con pulsera de goma, y de 1,500 dólares en efectivo. El hecho también fue captado por las cámaras de seguridad.

RUTEO, SEGUIMIENTO Y OCUPACIONES

Los investigadores analizaron las grabaciones e identificaron dos vehículos utilizados para dar seguimiento a las víctimas: un Kia Seltos blanco, rentado, y un Ford Escape negro.

El Kia fue localizado en la calle Viriato Fiallo, en la urbanización Fernández, conducido por Víctor Alfonso Salamanca Cruz, quien iba acompañado de Herrera Bedoya. Durante el registro, a este último se le ocupó una pistola marca Smith & Wesson con su cargador y 13 cápsulas. Ambos fueron arrestados.

Mientras se realizaba el procedimiento, llegó al lugar López Usuga en una motocicleta Bajaj Pulsar N250 negra. Al registrarlo, los agentes le ocuparon un reloj Rolex Daytona de oro rosado con pulsera de goma, por lo que también fue detenido.

Posteriormente, fue interceptado el Ford Escape negro, conducido por Cetina Liberato, quien se dirigía a reunirse con los demás. En el asiento trasero fue hallada una mochila negra con una camiseta negra con letras blancas, un pantalón largo de mezclilla azul claro, dos guantillas azul marino y dos gorras, una marca Nike y otra Chevignon, prendas que coinciden con las observadas en los videos de seguridad.

La audiencia, pautada inicialmente para este miércoles, fue aplazada para el viernes 30 de octubre, a las 9:00 de la mañana.

jt-ma