Entregan parque San Cristóbal para el disfrute de comunitarios

Autoridades locales y funcionarios de Domicem en el acto.

SAN CRISTÓBAL, República Dominicana. – La empresa productora de cemento Domicem y el Ayuntamiento de Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal, entregaron el remozado parque del barrio La Altagracia, un espacio concebido para el disfrute de las familias.

La iniciativa recuerda los 20 años de compromiso social de la industria cementera, en los que ha impulsado el desarrollo local y generado un impacto positivo que repercuta en las futuras generaciones, indica una nota oficial.

Al hablar en el acto de inauguración, el representante de Domicem, Adriano Brunetti, destacó que este proyecto es el resultado del diálogo constante, la escucha activa y el compromiso asumido con la comunidad, mediante el acuerdo establecido con el cabildo.

“Más que un remozamiento, este parque ha sido construido desde cero y entregado (…) como un espacio nuevo, seguro y pensado para todos”, expresó.

Llamó a la población a cuidarlo y preservarlo y resaltó que su mantenimiento y buen uso representan un compromiso compartido.

“Esta inauguración no es un cierre, sino el inicio de un nuevo comienzo”, destacó Brunetti, quien agradeció la ejecución del proyecto a las autoridades, al consorcio Ecoterra y a los obreros de Domicem.

NUEVA ETAPA PARA DOMICEM

La apertura coincide con una nueva etapa para la compañía, marcada por la renovación de la imagen corporativa y reflejada en la actualización de su logo institucional.

El cambio simboliza su visión de futuro y la fuerza de su identidad, alineada con valores de modernidad, sostenibilidad, cercanía y compromiso con las comunidades donde opera.

