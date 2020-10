Entre lo legal (ser) y lo legítimo (deber ser)

El caso del Sr. Eddy Olivares, activista político del PRM, ex miembro de la JCE y quien por un tiempo actuó como vocero de Hipólito Mejía y que ha solicitado una licencia partidaria para volver a aspirar a conformar una vez más el pleno de ese tribunal, mantiene enfrentado a una gran parte de la opinión pública con la clase política, ésta última reclamando que son los miembros de los partidos políticos los que deben conformar el pleno de la Junta Central Electoral, y los primeros exigiéndole al propio partido del Sr. Olivares cumplir con la promesa de campaña del hoy presidente de la República Luís Abinader, que no fue otra que despolitizar todos los órganos extra poder, escogiendo para su conformación personas sin vínculos partidarios.

Juan Domingo Perón siempre decía, que la única verdad es la realidad (El ser). Y Eugenio Raul Zafarroni siempre ha defendido que lo que debe ser es porque no es (la aspiración).

De modo que en el caso del Sr. Olivares, está de su lado El Ser (la realidad), el cual al ser descriptivo, lo que hace precisamente es que describe una realidad, de tal suerte que, para el Sr. Olivares, nada legal impide que éste opte una vez más por conformar el pleno de la JCE, máxime cuando todos entendemos, que lo que no está prohibido es porque está permitido.

Para sustentar lo anterior, podemos citar el nepotismo que practicó el ex presidente Danilo Medina en sus ocho años de gobierno, que como no está criminalizado en ninguna norma (ley), y basado en que lo que la ley no prohíbe lo permite, el de Arroyo Cano ubicó a una gran cantidad de sus familiares más cercanos en los mejores puestos de la administración.