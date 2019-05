OPINION: ¿Entre Leonel y Danilo, cuál es más maligno y mediocre?

1 -En repetidas ocasiones he planteado: a juzgar por los desastrosos y malignos resultados de los gobiernos de Danilo y Leonel, a ellos, lo de presidente le ha quedado grande. Ambos han sido tan malos y ruines para nuestro país, a tal punto, que es una opinión generalizada, que es tanto el mal que estos dos siniestros personajes le han infligido a la república, que sus fechorías no las pagarían ni con mil años de cárcel, incluso, ni con el paredón. Si esa sumaria penalidad estuviese establecida en nuestro código penal para los traidores y desfalcadores de la patria, hoy Danilo y Leonel y decenas de sus secuaces, fueran reos seguros de esa justa condena.

2 -Ese daño exponencial, el doctor Hugo Tolentino Dipp lo cataloga como un daño histórico, abundando que es así, porque no es un daño coyuntural, sino estructural, institucional y cultural, puesto que el PLD ha embrutecido, animalizado y envilecido a niveles masivos y extremos a una parte muy considerable de la sociedad dominicana, incluyendo al sector supuestamente educado y alegadamente pensante.

3 -En esta vil labor – continúa exponiendo Tolentino Dipp – el PLD ha metido en corrales a intelectuales y artistas. Se ha “cagado” encima del pensamiento crítico dominicano; ha arrastrado por el suelo a los referentes de integridad del país; y lo ha hecho deliberadamente, con eficiencia, minuciosidad, y planificación y como formal política pública. Con estas acciones, hechas con premeditación y alevosía, el PLD ha borrado de nuestro país todo lo que se había ganado como avance democrático. Aquí no hay división de poderes. Aquí andan manga por hombro el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial; aquí la corrupción, la impunidad y la justicia están haciendo lo que le dé la gana. En este inficionar, Leonel y Danilo y su PLD han patrocinado desconocimientos y violaciones a los derechos humanos. Desde el principio, ambos solo han pensado en la reelección para mantenerse en el poder, para enriquecerse más. Es un asco a lo que esta gente ha llevado a la sociedad dominicana. Todo lo han inficionado de oportunismo, de corrupción. No hay principios; termina exponiendo con amargura el doctor Hugo Tolentino Dipp sobre los daños inconmensurables que Danilo, Leonel y el PLD le han causado al país.

Símil histórico entre el balaguerato y el peledeismo

4 -En mayo de 1994 el doctor Narciso Gonzales fue asesinado por orden de Balaguer. Fue la respuesta del tirano al catedrático universitario que había publicado un artículo donde exponía – lo que según él – constituían las 10 pruebas que demostraban que Balaguer era lo más perverso que había surgido en América. Esas diez pruebas las desglosó calificando a ese trujillista de asesino, pandillero, inmoral, delincuente, pervertidor, servil, tramposo, dañino, miserable, y desfalcador.

5 -Paradójicamente, por los hechos, se puede establecer un símil fatal entre el balaguerismo y el peledeismo, puesto que si Narciso tachó a Balaguer como lo más perverso que había surgido en América, 25 años después (en la actualidad), no solo en lar nativo, referentes morales como Hugo Tolentino Dipp y otras prestantes personalidades dominicanas, estigmatizan de corruptor y corruptores a los dos principales líderes del PLD, sino que también se ha internacionalizado la fama que tiene Leonel de terrible, pues un diario español lo calificó como uno de los personajes más corrupto de toda la historia del continente americano.

6 -Pero también, esos epítetos con los que Narciso Gonzales calificó al tirano Joaquín Balaguer, sientan como anillo al dedo a todos los individuos que conforman la pandilla peledeista del circulo de Leonel y Danilo, que por desgracia, muchos de ellos son aspirantes a presidentes de la República, como son los casos de Francisco Domínguez Brito, Reinaldo Pared Pérez, Radhamés Segura, Francisco Javier García, Andrés Navarro, Temístocles Montas y Carlos Amarante Baret. También son los casos de los no aspirantes como Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Monchy Fadul, Margarita Cedeño, Alejandrina German, Cristina Lizardo, Franklin Almeida Rancier, Félix Bautista, Euclides Gutiérrez Félix, Radhamés Camacho, José del Castillo Saviñón, Julio Cesar Castaño Guzmán, Roberto Rosario, y decenas más de esos antivalores.

7 -Pero el caso de todos estos hombres no es solo que sean corruptos y corruptores, canallas, perversos y gentiles capos de cuello blanco, sino que también son hipócritas, demagogos, taimados, satánicos, mentirosos, sin escrúpulos, sin una chispa de vergüenza, sino, fíjese usted como descaradamente se burlan de nosotros, pues quieren volver o quedarse en el poder, objetando argumentos que dejan a uno con la boca abierta, estupefacto e indignado. Por ejemplo, Leonel, ahora en su campaña proselitista se proclama como un defensor de la Constitución, y reclama que la misma sea respetada, cuando el nunca la respetó. Pero también habla de adecentar la administración publica para acabar con la corrupción y la impunidad. Pero lo que es más indignante es, cuando él, en cualquier entrevista declara sin inmutarse, que no le interesa el dinero, sino servir a la patria, que él no tiene dinero, que nunca le ha interesado el dinero, sino servir al país, y que todo lo que él gasta en viajes, y la vida de lujo que se da, es soportada por los amigos, y que hasta los apartamentos que tiene allende los mares se lo regalan. Es cínico y depravado este tipo para expresarse así sin sonrojarse.

8 -Entre Leonel y Félix Bautista desaparecieron los 125 millones del préstamo Sun Land. Félix Bautista en una sola semana transfirió a la Funglode de Leonel 45 millones; pero además, ¿Cuántos millones de dólares coimearía Leonel de la Barrick Gold para aprobar ese infame contrato de 97 a 3. ¿Cuánto recibió y aún recibe Leonel para aprobar el contrato de la carretera Santo Domingo- Samaná con esa cláusula sombra que le permitirá a los inversores de esa carretera recibir cinco mil millones de dólares de ganancia, con solo invertir 200? ¿Cuántos millones de dólares se embolsillaron Leonel y Diandino con la construcción del Metro sobrevaluándolo al doble de su costo? ¿Cuántos millones recibió Leonel de la compra sobrevalorada de los aviones tucanos? ¿Con cuántos millones lucró Leonel de las sobrevaluaciones de todas las carreteras y obras construidas por Odebrecht? ¿Cuántos millones se buscó Leonel y todo su anillo con la privatización de las empresas estatales? ¿Cuántos millones de dólares les habrá transferido en narcotráfico? ¿Con cuántos millones se habrá beneficiado ilegalmente Danilo, con la sobrevaluación de Punta Catalina y otros contratos lesivos al país? ¿Cuántos millones se habrán agenciado mafiosamente Francisco Javier García, Julio Cesar Valentín, Tommy Galán, Felucho Jiménez, Cristina Lizardo, Reinaldo Pared Pérez, Radhamés Camacho y toda la restante cúpula peledeista del danilismo y del leonelismo? Hablo de gente que fue extremadamente pobre, pero que ahora eximen descaradamente una riqueza de jeques árabes que no pueden justificar como adquiridas en buena lid ante un pueblo al que ellos se les vendieron como los puros, como los impolutos. Paramos aquí, porque esta lista de riqueza mal habida es kilométrica, abrumadora, indignante.

9 – El colmo del cinismo de estos individuos es, que ha despecho de sus deleznables hechos, constantemente están asegurando que siguen el modelo ético de Bosch, y sus discursos son un derroche de burla y cinismo. Veamos: El pueblo dominicano – dice Leonel – quiere líderes políticos responsables, que honren su palabra, que no manipulen, que no engañen, que no mientan, (y que no roben, se le olvidó decir). Leonel es tan descarado, que ahora dice que la vida que se da se la costean ciertos amigos suyos, porque no tiene, ni le interesa el dinero.

10 -En este tenor, Leonel dice que el apartamento que compró en Alicante (España), por más de cinco millones de dólares y otro que tiene en Suiza de mas de siete millones de dólares se lo regaló un amigo, pero el que tiene en Miami de siete millones de dólares, él lo compró con sus ahorros. También los constantes viajes que da, hospedándose en hoteles cinco estrellas, se los costean los amigos. Es extraño todas estas obsequiosidades de varios hombres a otro hombre, pues hasta ahora, esta generosidad solo se ven entre hombres que mantienen relaciones amorosas, puesto que un hombre ético, con integridad, con vergüenza, con hombría, no acepta de nadie este tipo de regalos comprometedores.

11 – Leonel destruyó el aparato productico del campo, para privilegiar las importaciones para así poder ganar millones a expensas de hacerle un daño gravísimo al país. Leonel corrompió y promiscuó la justicia, para blindarse con la impunidad.

12 – En este prontuario delictivo, no podemos pasar por alto que tanto Leonel como Danilo han endeudado la Republica al grado de hipotecarla para acabar con la Soberanía Nacional; que Danilo incumplió su promesa de someter a los corruptos por el solo rumor público y que el mismo ha resultado un corrupto de siete suelas, y que ha faltado a su palabra de no reelegirse. Leonel también en sus gobiernos hizo lo mismo.

¿Por qué son mediocres?

13 – Dada las vidas infames de Danilo y Leonel, y la de los individuos, que confabulados con ellos le han y siguen haciendo tanto daño a nuestra patria, a la luz de sus hechos, y tomando como referente los criterios con los que José Ingenieros se vale para catalogar a un hombre de mediocre, entonces, sin lugar a equivocarnos, podemos asegurar que Leonel, Danilo y todo su sequito son un conjunto de mediocres y perversos. Ellos, ambiciosos, insaciables de dinero y poder, tal como lo sostiene Hugo Tolentino Dipp, desde el principio solo han pensado en la reelección para mantenerse en el poder, para enriquecerse más. Lo de llegar al poder para servir al país, y de que ningún peledeista se haría rico con los fondos del Estado, ha venido a ser todo un vil engaño, solo capaz de llevarse a cabo por gente mediocre. Además, también son mediocres de cuerpo entero, pues que son incapaces de ser felices, si no son presidentes.

14 – Pero olvidémonos de los parámetros de José Ingeniero para catalogar a un hombre de mediocre, y remontémonos a los evangelios de San Marcos y San Mateo: ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? Semejante empresa es solo cosa de necios y mediocres, y Leonel, Danilo y sus secuaces, están en esa de perder su alma.

Conclusión

Por el rosario delictivo que acumulan Leonel y Danilo contra nuestra Republica Dominicana, bien podríamos declararlos traidores a los ideales de Bosch y a la patria, y en consecuencia condenarlo a la “degradación cívica”; y como anteriormente referí, si el paredón estuviese contemplado en nuestra legislación, ellos serían pasibles de esa justa condena, aunque tampoco, con ellas, ellos no pagarían todo el daño que le han causado a nuestra patria, pero por lo menos, sus ausencias nos evitarían el disgusto, la rabia e indignación que nos ocasionan su sola presencia física.

A mis lectores, después de leer esta entrega les sugiero, concatenarlas con sus propias experiencias, para que puedan responder con conocimiento de causa, la pregunta del millón: ¿Entre Leonel y Danilo, cuál de los dos es más maligno y mediocre? Además, ¿es cierto que lo de presidente a ellos dos le quedó grande?

Posdata:

A – Perdonen la digresión, pero parece que el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, se encaminan a darme la razón, en cuanto he planteado y advertido al imperio, que es tiempo de rectificación, de dialogo, de comercio justo, no de saqueo, ni de guerras, ni de bloqueos e invasiones abusivas.

B – También debo decir, que me dio mucha pena y desconcierto ver a Manuel Zelaya (el probo derrocado presidente Honduras), apoyar la nueva pretensión presidencial de Leonel Fernández, cosa que hizo con su presencia en el mitin de los dos millones de firmas celebrado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Zelaya debiera enterarse mejor de quien verdaderamente es Leonel Fernández, para que no se exponga al descredito, ni se deje utilizar por ese corrupto personaje, que desde ya pertenece al zafacón de la historia.

