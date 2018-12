Entra en vigor en NY uso del género “X”

NUEVA YORK.- Desde este martes, una nueva legislación establece que las personas que hayan nacido en Nueva York, que residan en la ciudad y que no se identifiquen como hombre o mujer podrán cambiar sus actas de nacimiento a sexo “X”.

La Alcaldía informó que los padres podrán elegir la designación “X” para sus hijos recién nacidos y los adultos cambiar su género en sus actas de nacimiento sin la declaración jurada de un médico.

“A todos los neoyorquinos trans y no binarios: lo vemos, lo escuchamos y lo respetamos. A partir de 2019, todos los neoyorquinos podrán cambiar su sexo en su certificado de nacimiento a M, F o X, sin una nota del doctor”, escribió en su cuenta oficial de Twitter la Alcaldía.

La nueva legislación fue aprobada en septiembre por el Concejo Municipal con 41 votos a favor y 6 en contra.

“Este proyecto de ley es una victoria para las personas transgénero, no binarias y no conformes con el género, y un paso importante hacia la igualdad”, aseguró en el video compartido en Twitter por la Alcaldía la actriz estadounidense Asia Kate Dillon.

“El sexo asignado de una persona se utiliza para determinar su identidad de género. A pesar de que me asignaron mujer al nacer, no me identifico con la identidad de género que se les da a las personas a las que se les asigna mujer al nacer”, contó Dillon.

Agregó que “la habilidad de cambiar esa marca, de cambiar esa ‘F’ a una ‘X’, es una forma de evitar los sistemas binarios de masculino y femenino y de hombres y mujeres, es un paso esencial hacia la ruptura de los sistemas ideológicos binarios, creados para justificar y defender la opresión social, política y económica”.