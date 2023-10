Entidades EU con participación en RD y Haití piden reabrir frontera

SANTO DOMINGO.- Nueve organizaciones internacionales de comercio con participación en Haití y República Dominicana pidieron al presidente Luis Abinader que levante las restricciones contra el vecino país para reactivar las actividades económicas en la frontera binacional y evitar que se profundice la crisis haitiana.

Urgieron al gobierno dominicano a buscar soluciones diplomáticas alternativas para resolver la crisis creada a raíz de la construcción de un canal que desviaría hacia territorio haitiano aguas del río Dajabón (Masacre), que divide a ambas naciones.

American Apparel & Footwear Association (AAFA), American Association of Exporters and Importers (AAEI), National Cotton Council (NCC), National Council of Textile Organizations (NCTO), National Foreign Trade Council (NFTC), National Retail Federation (NRF), Outdoor Industry Association (OIA), Sewn Products Equipment & Suppliers Association (SPESA), United States Council for International Business (USCIB) enfatizaron en un comunicado que el repentino cierre de fronteras está provocando un alto coste humano y económico en Haití y República Dominicana, y ese daño está, a su vez, socavando gravemente la asociación comercial y económica de cada país».

El documento señala que «la fronteriza es parte de un mercado importante para la industria textil de EE.UU. con República Dominicana, en especial, debido a estas operaciones fronterizas actualmente, posicionado como el segundo mercado más grande para Estados Unidos en las exportaciones de hilados».

«Nuestras asociaciones tripartitas se basan en la confianza y la previsibilidad, pero eso ahora está en riesgo por el repentino cierre de fronteras», indica.

Agrega que «el cierre de los enlaces terrestres, acuáticos y aéreos entre los dos países no sólo separa la isla, sino que también amenaza con dañar irreparablemente el progreso que todos hemos logrado durante las muchas décadas de asociación».

Advierte que «el cierre fronterizo llega en un momento en que Haití está atravesando una aguda crisis humanitaria, que se vería exacerbada por esa decisión».