Entérate NY (OPINION)

►Tradiciones desaparecen y reducen en NYC: Las tradiciones, que desde hace años se mantuvieron en distintos lugares de los condados de la Gran Manzana han desaparecido o reducido últimamente. Diiicen observadores que, en lugares como el Alto Manhattan, Down Town, Queens, El Bronx y Brooklyn, se han esfumado por arte de magia las decenas de motoristas y ciclistas que calibraban sus potentes máquinas, se subían por las aceras, cruzaban el semáforo en rojo y burlaban la presencia de la Policía.Ver motoristas: https://www.youtube.com/watch?v=MRmjjDkf4DU Asimismo, han desaparecido o reducido las paradas de múltiples jóvenes en esquinas de diferentes vías; el alarde de transeúntes de decir y hacer gestos por pertenecer al grupo LGBT; el alto volumen (ensordecedor) de música en los vehículos; se ha reducido el irrespeto a los agentes policiales; de los que entraban a los autobuses de «chivo» para no pagar; las carreras de motores y carros en las diferentes vías de la ciudad; hacer el «cero» dejando huellas en las calles con el vehículo acelerado a todo dar; el uso de placas fantasmas. También se han reducido los «clientes» a restaurantes, supermercados, bodegas, barberías, salones de belleza, y visitas a lugares públicos para recreación, entre otras costumbres que desarrollaban a diario los neoyorkinos, entre ellos muchos dominicanos. Un ciudadano en El Bronx vociferó: Ese es el efecto «Trump» por las redadas.

►Leonel de periplo por USA: El presidente de la FP y expresidente de la república, Leonel Fernández, se encuentra de periplo por USA desde el pasado día 11 hasta este 21. Su recorrido incluye Florida-Miami; Washington DC; NYC, Nueva Jersey y Boston-Massachusetts. Nos llegan informes de que se ha reunido con más de dos mil de sus connacionales, entre ellos, dirigentes y militantes de su partido en NY, NJ, CT, PA, Washington DC, Virginia, Delaware, MA y RI; con profesionales, empresarios, activistas comunitarios, del área sindical, taxistas y propietarios de barberías, entre otros sectores. Asimismo, ha sostenido decenas de reuniones privadas con personalidades, entre ellas, con Luis Almagro, director general de la OEA; con Mark Hugo López, director de investigación sobre raza y etnicidad en el Pew Research Center; Michael Shifter y Rebecca Bill Chávez, presidente y CEO de Diálogo Interamericano; Daniel P. Erikson, Former Deputy Assistant Secretary of Defense for the Western Hemisphere; con el Embajador Sérgio França Danese, Representante de la Misión Permanente de Brasil ante la ONU; con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y con Scott Taylor, decano de la Escuela Frederick S. Pardee School of Global Studies de la Universidad de Boston, entre otros académicos, diplomáticos y empresarios. Diiicen que «El León ríe con la muela de atrás».

►Se reunió en NJ y no en NY: El presidente de la FP, Leonel Fernández, presidió una Asamblea este domingo con dirigentes de toda la circunscripcion 1-USA en la escuela José Martí, en el 1800 de la avenida Summit, en Unión City-NJ, para trazar pautas de unidad, intercambiar ideas, darles calor a sus partidarios, instruirlos con ciertas medidas y recibir informes de los «leoncitos». Diiice una dama de Queens, pidiendo no ser identificada, que Leonel decidió hacer la Asamblea en NJ porque a la dirección de esa seccional hay que reconocerle su entrega, trabajo, unidad, disciplina, coherencia y cumplimiento con la labor política. Dirigentes de otras seccionales, diiicen: “Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”, cuyo significado es mantenerse pendiente de lo que sucede a su alrededor, porque a uno le puede pasar lo mismo y hay que estar preparado, para evitarlo o contrarrestarlo. ¡Bueeeno! Para un entendedor con pocas palabras bastan. ¡Ay! La misma dama manifestó «uno de lo que está de pláceme es el «Coordinador del Proyecto los 300» quien después de la actividad de NJ tuvo un encuentro con «El León» y le planteó varios proyectos de trabajo sólidos y realizables. Diiice que Leonel quedó muy a gusto, como siempre, con Geraldo Rosario, y hasta sonreía cuando presentaba los trabajos políticos. «Es que el hombre no descansa a favor de Leonel», susurraron en voz baja algunos de los presentes. ¡Wepa!

►Encuentro masivo de Carolina Mejía en El Bronx: La alcaldesa llegó la mañana de este domingo a eso de las 2:00 pm a NJ, por el Aeropuerto de Newart. Luego almorzó en la casa de la diputada del exterior, Kenia Bidó. Más tardes hubo un encuentro con la dirigencia en el local del partido, en Passaic, donde juramentó su equipo de campaña. Al finalizar, un grupo muy reducido de perremeístas se reunieron con ella en el restaurant Bocaditos Bistro, en Paterson, para tratar sobre su candidatura, la unidad y disciplina en la entidad. Asistieron los cónsules de NY y NJ, Jesús -Chú- Vásquez y Bertico Santana; el presidente y la secretaria general de la seccional en NJ, Lucilo de los Santos y Yanet Garabito; la diputada Kenia Bidó; Neftalí Fuerte y su esposa, la vicecónsul Isaura Nivar de NY, entre otros, quienes se comprometieron apoyar su precandidatura presidencial. El edecán de Carolina lo es el exsecretario de las FF.AA., mayor general (r) Carlos Luciano Díaz Morfa. Perremeístas de Brooklyn consideran que el encuentro masivo más importante que Carolina efectuará dentro de su periplo por USA esta semana, se propone hacerlo este martes en los exclusivos salones de la Corporación High Class, ubicado en el 1700, en la avenida Jerome con la calle 175, El Bronx, a partir de la 1:00 pm. Allí se formarán los equipos de trabajo para los diferentes condados que van apoyarla. Además, tratará con drasticidad el irrespeto que hacia el gobierno y al presidente Luis Abinader se ha venido manejando en el PRM-NY a lo interno, sobre todo el presidente de la seccional Julio César Mateo (Yulín), quien recientemente (con gestos y acciones violentas) emplazó al mandatario, frente al director del Indotel, profesionales, empresarios, periodistas, altos dirigentes y decenas de militantes del partido oficial, por no haberlo nombrado a él como cónsul ni a otros dirigentes en la misma posición en EUA, “donde hay 12 consulados y no hay un solo cónsul de nosotros”. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=vGZj94mvrGM Olvidando Yulín Mateo, diiicen, que el artículo 128 de la Constitución dominicana, faculta al presidente a dirigir la política interior y exterior de la RD; nombrar, trasladar, ascender y cancelar cuando lo considere conveniente para bien de su Gobierno. Opinólogos criollos en el Alto Manhattan recordaron lo dicho por Abinader en agosto pasado, «el Gobierno no es un botín para repartirlo entre dirigentes políticos, al Gobierno se va a servir y a ayudar a la gente que lo necesita». ¡Ay! Ver = https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-dice-gobierno-no-es-botin-para-repartirlo-entre-dirigentes-politicos ¡Uff!

►Carolina pondrá orden PRM-NY: Una fuente a lo interno del PRM-NY expresó a Entérate NY que Carolina pondrá orden en la organización en la Gran Manzana, y recordó un desorden mayúsculo que originado por el mismo Yulín Mateo, se produjo hace 4 meses, cuando una reunión en el local “terminó como la fiesta de los monos» … vociferándose hasta ladrón entre los grupos en pugna. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=p81XOzJoMRo En esta ocasión el partido envió desde RD al doctor Eddy Olivares, quien se reunió y dejó establecida varias medidas para evitar los problemas, pero fueron incumplidas desde que se montó en el avión, entre ellas no grabar actividades dentro del local. ¡Uff! Pese advertencia de Olivares la lucha grupal sigue = https://actualidadneoyorkina.com/?p=5751 Diiicen que la línea que trae Carolina es defender la política del presidente Abinader y destacar todo lo que ha hecho por el bien de la comunidad en el exterior; instalación de SeNaSa, Index, Defensor del Pueblo, Familia Feliz, La Mano Amiga, Ministerio de Interior y Policía, Intrant, ProDominicana e InPosDom, entre otras, porque el mandatario no se ha dejado llevar de las ambiciones particulares de muchos dirigentes del partido que lo quieren todo, sino beneficiar la comunidad quisqueyana, porque el gobierno es para todos, sin banderías políticas. Un ciudadano en Queens, vociferó: Cuando Balaguer se decía: «Gobierno que trabaja, país que progresa» Otro contestó: «Al que le sirva el sombrero que se lo ponga» ¡Huumm!

►¡Brilla cadenita que tu moho llega!: Nos informa una fuente establecida en El Bronx, que ese refrán pueblerino es aplicable a Eridenia Lora, empleada del consulado dominicano en NY. Diiicen que se anda llevando a todo el mundo por delante en la sede consular, sin razón, y que cuando era empleada del cónsul anterior, Eligio Jáquez, se caracterizaba por su sencillez, pero en esta administración de Chú Váquez ¡Santísimo Sacramento! Hay personas que cuando tienen un pequeño cargo se transforman; la inseguridad y el poder actúan como un cóctel molotov poco recomendable. Balaguer decía “si quieres saber cómo es Fulanito, dale un carguito”. ¡La soberbia del poder! Mientras a Henry Kissinger, siendo secretario de Estado de USA, un día le preguntaron cómo conseguía alcanzar tanto éxito, respondió: “el poder es el mayor afrodisiaco que existe”. El problema es que el poder devela también cómo somos. Es una oportunidad para ver qué hay detrás. Diiicen que ella es muy amiga de Sterling Pérez, asistente del cónsul.

►De la embajada USA en RD: Si un funcionario consular requiere información o documentos adicionales para un caso de visa de inmigrante, el solicitante recibirá una carta de negación con instrucciones. Los solicitantes que necesiten presentar documentos originales deben utilizar el servicio de mensajería de MAIL BOXES, ETC. Si aún no se ha registrado con el nuevo proveedor de visas, visite https://ais.usvisa-info.com, seleccione “La Sección Consular me ha indicado que envíe documentos adicionales” e imprima el recibo de mensajería. Preséntelo con los documentos solicitados y una copia de la carta o correo electrónico de rechazo en un punto de entrega autorizado. Si no se presentan los documentos en el plazo de un año, se cancelará el caso de conformidad con la Sección 203(g) de la INA. Los solicitantes son responsables de completar sus casos. Ver: https://do.usembassy.gov/sending-immigrant-visa-documents-to-the-embassy-after-your-interview/

►Un valor dominicano en NY: Isolda Peguero, oriunda del sector San Carlos, D.N. Una veterana de los medios de comunicación con una trayectoria que abarca radio, prensa escrita y televisión. En su carrera llegó a reportar historias de importancia, relieve e interés mundial, incluyendo cónclaves, elecciones, atentados terroristas, como el de las Torres Gemelas de NYC, huracanes e historias de interés humano. Ejerció por más de 30 años en EE.UU. y RD. En su carrera obtuvo varios reconocimientos y premios, entre ellos: Tres Emmys y una medalla de Honor al Mérito, otorgada por el Gobierno Dominicano. Su trayectoria ha servido de ejemplo para futuras generaciones de periodistas de diferentes nacionalidades, y dentro de su accionar periodístico. Mantiene en las redes “El Rincón de Isolda”, dándole oportunidad de participar, exponer sus ideas e inquietudes a veintenas de dominicanos. Pertenece a la Asociación de Actores y Periodistas y ha puesto en práctica sus conocimientos en “The Cunny Heights” una dependencia universitaria, ubicada en el 5030 de Broadway con la calle 214, en el Alto Manhattan. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Isolda, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El Banco Central-RD adjudicó la elaboración del efectivo y las monedas a cinco empresas de distintos países. Los billetes de RD$50.00 pesos, a cargo de Casa de Moneda de Chile, en Chile. Los billetes de $100.00, $200.00, $500.00 y $2,000.00, a cargo de Giesecke + Devrient, Currency Technology, GmbH, en Alemania. A partir del 2011, los billetes emitidos les fue sustituido el nombre de «Pesos Oro por Pesos Dominicanos», en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 229 de dicha reforma constitucional. Las monedas de $1.00 y $5.00 a cargo de Mennica Polska, S.A., en Polonia. Las de $10.00 a cargo de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en España. Y las de $25.00 a cargo de Monnaie de Paris, en Francia. Los materiales que se usan para hacer las monedas dominicanas incluyen: electro enchapado de color amarillo oro, multi capa de acero recubierto con latón, anillo de color gris plata en cuproníquel y núcleo amarillo oro en bronce al aluminio y cuproníquel color gris plata.

►Salud: El Parkinson no es solo una enfermedad caracterizada por temblores o movimientos lentos. También incluye una amplia variedad de síntomas «invisibles». Estreñimiento. Hipotensión ortostática. Bajada repentina de presión arterial. Problemas sexuales. Sudoración excesiva. Problemas urinarios. Apatía. Trastornos del estado de ánimo. Depresión. Ansiedad. Pérdida de energía y del olfato. Fatiga y somnolencia diurna. Babeo, entre otras dificultades.

►Servicio comunitario: Cómo obtener beneficios del Gobierno para la guardería o «Day Care» y cómo los programas «Headd Stgart» y «Early Head Start» pueden ayudar con la educación de sus hijos. Más información = https://www.childcare.gov/es

►Sobre el español: Oráculo = Respuesta que una deidad daba a una consulta, a través de un intermediario y en un lugar sagrado.

►Dólar y Euro hasta este domingo 16: Compra del dólar 61.39 y venta 62.37; Compra euro 63.31 y venta 66.74

►Combustibles: Del 15 al 21 de febrero: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

