Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►¿Por qué NO al reverendo Rubén Díaz?: Es el titular de la misiva que nos envían lectores nuestros. Ni quito ni pongo: La comunidad dominicana en NYC (profesionales, políticos, periodistas, empresarios, comunitarios, deportistas, religiosos, asociaciones, clubes, cientos de bases de taxis, etc. etc.) y más allá, conocemos el accionar del reverendo puertorriqueño Rubén Díaz. Las pruebas sobran. Más de 52 años sirviendo y defendiendo a capa y espada nuestros connacionales en NYC, como senador estatal, concejal, ciudadano y desde la presidencia de la Asociación de Ministros Cristianos Hispanos de NY, con miles de miembros, entre arzobispos, pastores y feligreses en los 5 condados. Diiicen que el entonces candidato a la presidencia de RD, Luis Abinader, durante una visita que le hiciera a su templo religioso en El Bronx, al conocer de sus incontables obras altruistas (ayudar a personas necesitadas con empleos, viviendas, a envejecientes con programas sociales, familias con problemas emocionales, niños con programas comunales), proclamó, en presencia de muchos, «cuándo sea presidente lo juramentaré como dominicano». Han pasado 5 años (1825 días). No sabemos por qué el mandatario ha incumplido con esa promesa, expresan en NYC. ¡Uff! Una ínfima parte de lo que ha hecho en NY y la RD. 1- Recuerdan la crisis del 1977 al 79, y en medio de la destrucción en el Sur del condado contrató unas 1,300 personas, de ellas 900 eran quisqueyanas, en su empresa “Christian Community”. 2- Consiguió fondos de agencias gubernamentales para construir edificios, no de su propiedad, entre ellos “Rubén Díaz Plaza”, “Rubén Díaz Apartamento” y “Rubén Díaz Garden”, donde viven muchísimos dominicanos actualmente. Un ciudadano en el Alto Manhattan pregunta: ¿Por qué el presidente Abinader no juramenta al reverendo Díaz como ciudadano del país caribeño? ¡Huumm!

►Más obras del reverendo: 1- El reverendo Díaz se ha caracterizado en ayudar a Puerto Rico, RD, Honduras, México y Haití, cuando han sido azotados por fenómenos naturales. 2- A RD ha enviado decenas de furgones con medicinas, alimentos, efectos para el hogar, ropa, equipos de béisbol, materiales escolares y de construcción, ambulancias, camiones para basura, y autobuses escolares. 3- Siendo concejal puso un despacho para asistencia gratis a taxistas (tickets en la Corte; renovar sus licencias). La industria fue muy afectada por el Covid-19. 4- Auxilió miles de taxistas al llenarles las solicitudes para la Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA), y adquirir US$800 semanal. Algunos llenaron retroactivamente sus solicitudes y pudieron recibir más de US$9 mil dólares juntos; a cerca de 18 mil de ellos, 90% dominicanos, se favorecieron con los servicios del reverendo. Venían de Brooklyn, Queens y Manhattan a su oficina, ubicada en el 2347 de la avenida Lafayette, Bronx. 5- Miles de dominicanos en NYC reconocen que Díaz ha sido un abnegado defensor de los dominicanos y lo ha demostrado a través de décadas. El presidente Hipólito Mejía y el periodista Juan Cruz Triffolio pueden dar testimonio, diiicen. Un ciudadano en Manhattan vociferó: «Ha hecho más que millones de dominicanos» ¿Qué ha pasado con su juramentación? ¡Huumm!

►Sin méritos como el reverendo lo han juramentados en RD: Muchos con mucho menos aval que el reverendo puertorriqueño Rubén Díaz, a favor de la comunidad dominicana en NYC, el presidente Abinader lo ha naturalizado dominicanos. Algunos, no por méritos ganado a favor de los quisqueyanos en la Gran Manzana ni el país, sino por solo bla, bla, bla a favor del mandatario. Han pasado 5 años (1825 días). No sabemos por qué el mandatario ha incumplido con su promesa, alegan en NYC. ¡Huumm!

►Le hicieron el «fuá» a MIVED en NYC: El ministro de MIVED en RD, Carlos Bonilla, convocó a un fórum con la comunidad quisqueyana en NYC para orientarla sobre las estafas inmobiliarias. Dicha convocatoria, hecha a través del consulado dominicano en NYC, fue para el pasado sábado en el local de cultura en el Alto Manhattan, y la asistencia consistió en menos de 30 personas (97% de funcionarios y empleados del Gobierno), al retirarse los comunitarios de las organizaciones «Acción Rápida» y «Somos Pueblos USA». El ministro Bonilla indicó que la importancia de educar a los dominicanos en el exterior en torno a los pasos legales y técnicos que deben seguir al momento de adquirir una propiedad en la RD. Al ser preguntado sobre la reciente estafa de que han sido objeto 323 dominicanos residentes en el exterior por más de 17 millones de dólares por la empresa inmobiliaria INDISARD de la RD, Bonilla, se lavó las manos como Pilatos y respondió: «Nosotros, lo que es el Gobierno Central, no nos involucramos en tema de justicia, porque ya eso es otro poder aparte, eso está tomando su curso y hay que esperar que la justicia trabaje en ese sentido». ¡Huumm!

►MIVED quiso burlarse: La comisión de «Acción Rápida» y «Somos Pueblos USA» consideraron como una burla haberlos invitado al fórum y por eso se retiraron. Por su parte, Edwin Crescioni, hablando a nombre de ambas organizaciones, la mayoría de sus integrantes estafados por INDISARD en RD, con más de 17 millones de dólares, señaló: «Expresamos nuestro profundo descontento e indignación aquí, porque participamos en un fórum anterior convocado por ustedes con la firme intención de aportar, construir y generar soluciones concretas. Se asumieron compromisos claros por parte de las autoridades, que hasta la fecha no se han cumplido ni respondido. Nadie se ha juntado con nosotros, esa falta de seguimiento, transparencia y responsabilidad nos resulta inaceptable. Son 17 millones de dólares que tenemos abajo, reiteró, afectando a 323 dominicanos en el exterior. Decidimos retirarnos de este fórum, y hasta que nosotros no veamos de verdad que es a sentarnos en una mesa a trabajar lo que son las estafas inmobiliarias, no podemos participar: Marchándose todos inmediatamente del lugar. Se rumoró soterradamente que la inmobiliaria CBS Developments S.R.L., ubicada en la calle Ángel Severo Cabral No. 13, D.N., vinculada al ministro Bonilla, viene en algunas semanas hacer una «Feria inmobiliaria para NY» y otros estados. ¡Ay! No más palabras, señor Magistrado, diiicen. ¡Ah! Diiicen en el Alto Manhattan que han buscado empresarios como vendedores, con jugosas comisiones, si logran vender apartamentos, edificios o torres. ¡Uff! Ver video = https://www.youtube.com/watch?v=y6m0kkwquUc

►Envían link: Condenan intento de querer invalidar documentos pago deudas de obras hechas en RD. Ver = https://hoy.com.do/condenan-intento-querer-invalidar-documentos-pago/

►Dominicanos en el exterior: Perremeístas en NY y NJ se comentan el uno al otro que con el último censo del Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX) sobre los dominicanos residentes en el exterior dio como resultado 2,874,124 quisqueyanos residentes en 119 países. De ellos 2,398,009 en USA. Ver = https://index.gob.do/ Renace la esperanza, diiicen muchos de los «compañeros» que esperan ser nombrados ahora porque el presidente Luis Abinader se propone abrir algunas sedes consulares e instalar oficinas como la existente en la sede consular de la Gran Manzana (SeNaSa, Familia Feliz, Index, La Mano Amiga, Intrant, UASD, ProDominicana, InPosDom y Aduanas, entre otras) en la mayoría de ellas sus empleados son numerosos y el pre$upue$to ¡Uff!

►Entran y sacan en consulado RD-NY: Hace pocos días el presidente Abinader nombró a varios en distintas funciones consulares en USA (decreto a José Elías Paulino Martínez como auxiliar consular en NY. Diiicen que es primo del cónsul Jesús -Chu- Vásquez Martínez. También, hubo nombramiento en Los Ángeles-California y en Miami. Pero de la sede consular-NY sacaron la semana pasada a los presidentes regionales del PRM. Manhattan Norte (Julio Feliz); Manhattan Sur (Dulce Collado); Queens (Víctor Guaba); y en El Bronx (Julio del Rosario). El de Brooklyn (Rafael Salazar), que también está pensionado lo dejarán, al igual que a las altas y valoradas dirigentes de la seccional Eustaquia Sánchez y Juanita Martínez, diiicen. ¿Será verdad? Qué la única oficina satélite-consular que queda abierta es la de Brooklyn, en el sótano trasero de la Iglesia Sagrado Sacramento, en el 198 de la avenida Euclid. Hace un par de semana, el Departamento de Estado de EUA, responsable de las relaciones internacionales y la política exterior, demandó de la cancillería de RD el cierre inmediato de las únicas oficinas satélites que quedaban en cada uno de condados de NYC y otra en Connecticut. Todas fueron cerradas de inmediato y el consulado informó: «Nuestras oficinas externas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Para realizar cualquier trámite o recibir asistencia, exhortamos visitar nuestra sede principal, donde continuamos ofreciendo todos nuestros servicios consulares». Teléf. = (212) 768-2480.

►No hay referente político: Con el fallecimiento de los tres grandes líderes políticos de los últimos tiempos en la RD (Balaguer, Bosch y Peña Gómez) en el país caribeño no hay referente (punto de referencia o un modelo político a seguir), sostienen unos llamados «doctos» en El Bronx (que a fuerza de estudios han adquirido más conocimientos que los ciudadanos comunes) ¡Uff! Diiicen que desaparecieron los valores fundamentales del país, entre ellos: Nacionalismo. Actuar con honestidad, transparencia y rectitud en todos los ámbitos de la vida. El interés general por la sociedad que busca el bienestar de todos sus miembros. Un sistema legal y social que busca la equidad y la imparcialidad, asegurando que las personas reciban lo que les corresponde. La obligación de rendir cuentas por las propias acciones y decisiones, tanto a nivel individual como colectivo. La disposición de ayudar y apoyar a otros, especialmente a aquellos que son vulnerables o necesitan ayuda. Diiicen que la promoción y defensa de estos valores fundamentales son esenciales para construir una sociedad justa, próspera y sostenible. Pero, hoy en día lo que prima es con$eguir millone$. «Que Dios nos agarre confesados» = Temor o preocupación ante una situación que se percibe como muy grave o peligrosa. ¡Ay, ay, ay!

►De la Embajada EUA-RD: Cambio de la dirección: Le recomendamos encarecidamente que actualice su dirección con USCIS para asegurarse de recibir toda la correspondencia y los beneficios de nuestra parte de manera oportuna y evitar posibles demoras o denegaciones relacionadas con su caso. Visitar = https://www.uscis.gov/es/cambiodedireccion

►Un valor dominicano en NY: Roberto Rojas, de Fantino-Cotuí, con décadas residiendo en NYC, está dedicado al deporte desde su juventud, llegando a ser selección de RD y viajar a una Serie del Caribe. Actualmente patrocina varias ligas de menores. Dirige la Liga de Sóftbol “Manuel Porfirio Reyes” y el Club de la base de taxi Kennedy Car Service & Limo, empresa de la cual es presidente, además, de “Extra Car Service” y “Tempo Transportación”. Asimismo, preside la Asociación de Sóftbol Dominicana en la Gran Manzana. También es el fundador y presidente de la Fundación Solución Nacional (SOLN) por más de 20 años, sin fines de lucro, ubicada en el Alto Manhattan, para ayudar envejecientes y jóvenes. Esta fundación ha patrocinado más de 20 profesionales, graduados en diferentes áreas del saber en universidades de la RD. Entrega decenas de sillas de ruedas, muletas y bastones mensualmente en dominicana. Ha construido un play en el barrio La Fe en Dajabón y una cancha en el sector Gregorio Luperón en Esperanza. Con su accionar pone en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Roberto, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Con 8,8 millones de habitantes, Suiza es el país del mundo con más refugios nucleares per cápita: más de 370.000. Las últimas cifras afirman que, de hecho, hay más plazas que habitantes. Una ley de 1963, garantiza que todos sus ciudadanos, incluyendo extranjeros y refugiados, tenga asegurada una litera en un búnker en caso de que se produzca un conflicto armado o un desastre nuclear en el país o uno vecino.

►Salud: ¿Por qué es tan importante la vitamina D? Estudios recientes la han asociado con la prevención de enfermedades crónicas como osteoporosis, diabetes tipo 2, ciertos cánceres y enfermedades autoinmunes. ¿Por qué hay tanta deficiencia, incluso bajo el sol? Más de mil millones de personas en el mundo tienen niveles insuficientes de vitamina D. Entre las causas se encuentran: Falta de exposición solar directa. Obesidad, que puede atrapar la vitamina en el tejido graso. Edad avanzada. Enfermedades digestivas, hepáticas o renales. Dieta pobre en alimentos ricos en vitamina D.

►Servicio comunitario: El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria brinda beneficios alimentarios a personas de bajos recursos. Si necesita saber el saldo de su tarjeta EBT, visitar = https://www.fns.usda.gov/

►Sobre el español: Beligerante = Persona que muestra una actitud conflictiva y predisposición a la confrontación.

►Frase: Impertérrito = Persona a quien no se infunde fácilmente terror o se intimida.

►Dólar y Euro hasta este domingo 27: Compra del dólar 59.71 y venta 61.11; Compra euro 69.44 y venta 73.42

►Combustibles: Del 25 de julio al 1 de agosto: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10. Regular a $224.80. Gas Licuado a $137.20. Gas Natural $43.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com