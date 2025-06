Entérate NY (OPINION)

►PLD-NY acusa cónsul Vásquez de copiar: El programa «Merito Estudiantil en el Exterior», fue establecido en el 1997, en el primer gobierno de Leonel Fernández. Pero, la iniciativa anunciada por el cónsul RD-NY de que «implementará» un programa denominado «Orígenes de Excelencia» para premiar a estudiantes de origen dominicano que se destaquen por su rendimiento académico, no es más que una «copia mala» del exitoso programa «Merito Estudiantil en el Exterior», implementado por los gobiernos del PLD durante 20 años, expresa la seccional del PLD-NY. Algunos ejemplos:

El PRM no debería reducir el tradicional programa, que en los gobiernos peledeístas se hacían para cientos y ahora la sede consular lo hará solo para 30 de ellos, entre más de 30 mil alumnos.

►El último adiós en NY a Miguel Cruz Tejada: Dominicanos residentes en esta ciudad, entre ellos políticos, periodistas, empresarios, religiosos, deportistas, gremialistas, comerciantes, amas de casa, estudiantes, taxistas y ciudadanos comunes, entre otros, asistirán este lunes, de 5:00 a 8:00 PM, a la funeraria Rivera, en la avenida Saint Nicholas con la calle 173 en el Alto Manhattan, para darle el último adiós al destacado y reconocido periodista quisqueyano Miguel Cruz Tejada, quien por 40 años se convirtió en voz de los que no tienen voz dentro de su comunidad en la Gran Manzana, y otros lugares de los EE. UU. Falleció el pasado martes 22 de abril en el Hospital Presbiteriano de NY/Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, en Broadway con la calle 168, donde estuvo interno por unas tres semanas hasta fallecer. Será trasladado el próximo miércoles a la RD para darle cristiana sepultura en el cementerio municipal de su natal Moca. ¡Paz a su alma!

►Cancelan en Cultura-NY: Una fuente de entero crédito informó a Entérate NY que el director de la Dirección de Cultura Dominicana en NY, Rey Andújar, pasó la semana pasada la aplanadora por esa entidad gubernamental en la Gran Manzana. Desvinculó a Germán Batista como Relacionista Público; Jaime Emiliano Morbán como Encargado-Docente; Samaria Ebenezer Cruz como Encargada de Redes, y a Keuri Apolinar Castillo como Soporte Técnico. Un ciudadano en Brooklyn preguntó: «Cultura y el Consulado están en competencia para ver quien reduce más las nóminas y aumentó del pre$upue$to interno.

►Ex empleada consulado RD-NY gana demanda: La doctora Juana Iris Acevedo Santana, quien laboraba en el Departamento Legal del Consulado RD-NY y desvinculada en el 2022 de esa sede sin haber cometido falta alguna, no les entregaron sus prestaciones laborales, dizque por dejar abandonada dichas prestaciones e indemnizaciones previstas en la Ley 41-08 de Función Pública. Ganó la demanda ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y ahora cancillería tendrá que pagarle vacaciones pendientes, y otros derechos e indemnizaciones reclamados. Mediante la sentencia SCJ-TS-1230 del 30 de abril de 2025, dicha sentencia (0030-1643-2023-SSEN-00553 d/f 21-7-2023, dictada por la 5ta. sala del TSA, fue anulada, estableciendo el tribunal, entre otras cosas, que, al ponderar los documentos sometidos a su escrutinio, comprobó que la exempleada consular no firmó documento de descargo alguno, y que dicho recibo fue fabricado y se utilizó un empleado no autorizado por ella para firmarlo en su nombre. Acevedo Santana se hizo representar por el abogado Tamayo Tejada, ex director del Departamento Legal del consulado (por 10 años) y quien ha representado decenas de desvinculados de la sede, ganando el 80% de los casos por millones de pesos. El doctor Tamayo se retiró a RD. Su oficina está ubicada en la calle Pina #107, esquina Beller, Suite-201, D.N. teléfonos 809-692-5107 y 849-360-7614, E-email: tejadatamayo@gmail.com. Es visitado con frecuencia por quisqueyanos de NY cuando van a RD, depositándole casos de demandas en particiones de herencia, inversiones inmobiliarias -compra y venta de propiedades-, reclamos laborales, inmigración y accidentes vehiculares en el país, entre otros.

►INDEX-NY: Nos escriben. Ni quito ni pongo: Lectores nuestros en los vecindarios de Inwood y Washington Heights afirman que se identifican 100% con lo planteado por el reconocido comunicador de vieja data Emilio Ángeles, quien residió por décadas en los «nuevayores», y expresara la semana pasada por uno de los programas (radio y tv) de mayor ranking entre dominicanos en RD y el exterior «El Sol de la Tarde», lo siguiente: «Eso del INDEX-NY no sé lo que hace». «Quiero decirle a mi presidente (Abinader) y a las autoridades de la cancillería que el INDEX debe tener más presencia activa, más informativa y con mucho más material de apoyo entre los dominicanos que residen en NY» ¡Ay, ay, ay! Eso se ha vuelto tema de análisis y discusión en diferentes lugares públicos en el Alto Manhattan. El versado comunicador dijo una verdad tan verdad que no necesita demostración (axioma). Diiicen que el INDEX-NY lo que vive haciendo es ABM = Allante, Bulto y Movimiento. Esa institución gubernamental tiene por objetivo desarrollar programas, proyectos y acciones para promover la defensa de los derechos de los dominicanos(as) en el exterior para mejorar su calidad de vida y a fortalecer sus vínculos con el país y con sus comunidades de origen, pero nada de eso sucede desde NY. ¡Uff! La nueva embajadora, viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior (INDEX), Celinés Toribio, debería trazar su plan de trabajo, como lo hacía el anterior incumbente, arquitecto Carlos de la Mota, diiicen.

►FP en circunscripción 1-USA: El León sostuvo la semana pasada múltiples encuentros con los «leoncitos» de toda la circunscripción 1-USA. Habló con las direcciones del partido de cada estado. Una dama muy afín con el partido en Nueva Jersey nos informó que el consenso y los acuerdos marcarán el éxito del Congreso, sin embargo, indicó que hay un tranque en Pensilvania, donde se quiere dar categoría de dirigente a un tránsfuga consumado que brincó desde la FP al PRM en las pasadas elecciones y ahora viendo el real empuje y la aceptación del «León» ha reculado porque el Rey de la Selva huele a poder. El tránsfuga ha regresado y quiere volver como general. Diiicen «el que se fue pa’ Villa pierde su silla». Igualmente, hay una resistencia en NY donde el «Coride» chiquito, pero tupio quiere que les cuenten los votos sin tener oportunidad real de competir. Lo hace, diiicen, para llamar la atención y ser foco de comentarios. ¡Uff! Quien no se deja sentir es el ex diputado y actual presidente de la FP en la circunscripción, Alfredo Rodríguez, quien siempre amarra arriba y parece que se quedará como el mandamás de los leoncitos en la circunscripción. Las encuestas lo dan como ganador. ¡Ay!

►Dónde hay peso no se discute onza: La aceptación mayoritaria que tiene el aspirante presidencial del PLD, Francisco Javier García, entre los miembros del Comité Central (CC) de esa entidad en la circunscripción 1-USA, no entra en discusión, aunque algunos quieren imitar a Balaguer en ponerse «ciego, sordo y mudo». Esta circunscripción es la segunda plaza con mayor votación = 863 mil 785 (10.6%), para la escogencia presidencial; superior al DN con 794 mil 80 votantes (9.7%) y Santiago con 785 mil 287 (9.6%). Solo la provincia de Santo Domingo es mayor con 1 millón 649 mil 32 (20.24%) del total del padrón electoral. Los del CC seleccionarán los precandidatos presidenciales en un proceso interno rumbo a las próximas elecciones. 68 de los 69 del CC en dicha circunscripción sostuvieron un Zoom la semana pasada, y 67 les ratificaron su apoyo incondicional. ¡Ay, ay, ay! El primero en hablar fue Alexis Lantigua del CP con breve introducción del encuentro. Luego, los presidentes de las diferentes seccionales presentaron los miembros del CC de sus respectivos estados, quienes evaluaron sus áreas, reafirmaron sus compromisos y comprometieron en redoblar los esfuerzos de cara a los trabajos en el futuro inmediato a favor de Javier García. Por su parte, el precandidato hace un llamado a los pocos miembros del CC en todo el exterior que quedan por integrarse a que se integren junto a la mayoría de sus compañeros, tanto en RD como en el exterior, para desplazar del poder a este Gobierno que ha estafado la República, y regrese el progreso como en los gobiernos del PLD». Los del Zoom dijeron a unísono la consigna FJG/28. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: «Donde hay peso no se discute onza». ¡Bueeeno!

►Riendo a carcajadas: La semana pasada, durante un encuentro entre dominicanos llamados «analistas» y «opinólogos», en el Alto Manhattan, desde que se inició el encuentro fue risa y risa. Escuchar = Alguien llegó y preguntó ¿por qué ríen todos a carcajadas? Uno de los contertulios contestó: Que Abel Martínez del PLD es el favorito (17.1%) para ser el candidato presidencial de su partido en el 2028, según una encuesta hecha pública. ¡Huumm! gimió el recién llegado. Otro le dijo: Que en el PLD el 29,2% votaría por Abel; 15.2% por Margarita Cedeño; 9.0% Francisco Domínguez Brito; 5.6% Charles Mariotti; 4.7% Francisco Javier García; y un 3,9% por Juan Ariel Jiménez. ¡Uff! exclamó. Se preguntó: ¿Cuál candidato es el que más conviene al PLD?; un 31.8% dijo que Abel; 17.1% Margarita; 9.3% Domínguez Brito; 5.7% Mariotti; 5.4% Javier García; y 3.1% Ariel Jiménez. El recién llegado contestó ¿Y que marca fue que bebieron? Ver = https://almomento.net/collado-martinez-y-fernandez-favoritos-a-candidatos-en-2028/

►Reacción ante resultados: Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: «Santiago es la ciudad donde más sueñan en política». Otro contestó: «A los niños malcriados cuando no se le complace se van del juego de pelota» ¡Ay! Un vecino recordó la sentencia Biblica: «Yo o que entre el mar», específicamente del libro de Jonás, donde le dice a los marineros que lo echen al mar para que se calme la tormenta. Él reconoce que la tormenta está causada por su propia falta de obediencia a Dios. Un buen samaritano envió a Entérate NY el siguiente artículo = https://eldia.com.do/yo-o-que-entre-el-mar/ «Al que le sirva el sombrero que se ponga», diiicen.

►De la Embajada EUA-RD: La Unidad de Servicios a Ciudadanos Estadounidenses (ACS) de la Embajada de los EE. UU. brinda asistencia a ciudadanos estadounidenses que sean víctimas de delitos mientras viajan o residen en RD. Para asistencia, comuníquese con la Unidad ACS al 809-567-7775 ext. 7700 (disponible las 24 horas) o escriba a: SDOAmericans@state.gov

►Un valor dominicano en NY: Nadil López se ha caracterizado por su buen comportamiento. Es muy dado a platicar con niños, jóvenes, adultos, profesionales, empresarios, políticos sobre los resultados positivos en la vida cuando se ejecutan acciones ejemplarizadoras y positivas hacia los demás. Por sus cualidades y valores fue recomendado por el propio Peña Gómez como contador de la Casa Nacional del PRD. Fue fundador y primer tesorero de la Fundación Francisco Caamaño Deño y primer secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Villa Riva. Desde hace décadas reside en Yonkers, donde ha continuado su “Modus vivendi”. Su forma de ser le ha granjeado múltiples amistades en diferentes etnias. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Nadil, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: En 2024, el aeropuerto más transitado del mundo fue el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL), con más de 108 millones de pasajeros. Decenas de miles de dominicanos viajaron por el mismo. En segundo lugar el Dubái = Más de 92 millones. Tercero, el de Dallas-Fort Worth (DFW) = Más de 87 millones. Cuarto, el de Haneda-Japón (HND) = Más de 85 millones. Quinto, el de Londres Heathrow (LHR) = Más de 83 millones de pasajeros.

►Salud: Cada año, el 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco propone reflexionar sobre las consecuencias del tabaquismo y las oportunidades de recuperación. Razones para dejar de fumar hoy mismo. Ver = https://eldia.com.do/dia-mundial-sin-tabaco-razones-para-dejarlo/

►Sobre el español: Petulante alguien presumido y se cree superior a los demás, a menudo de manera ridícula o exagerada.

►Frase: «No pretendas que las cosas sean como las deseas, deséalas como son» es una cita del filósofo griego Epícteto. Significa que debemos ajustar nuestras expectativas a la realidad en lugar de la realidad a nuestras expectativas.

►Dólar y Euro hasta este domingo 1: Compra del dólar 58.38 y venta 60.06; Compra euro 64.97 y venta 69.09.

►Combustibles: Del 31 de mayo al 6 de junio: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

