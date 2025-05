Entérate NY (OPINION)

►Cónsul RD-NY hace pensionar al granel; muchos no fueron consultados: El cónsul dominicano en NY, Jesús -Chu- Vásquez, está jugando con la inteligencia de sus connacionales en NY, diiicen. Trajo la semana pasada desde la RD un «paquetón» de pensiones que propició. Las mismas representan decenas de miles de dólares en sueldo en su totalidad. Se ha presentado el inconveniente de que muchos de los «pensionados» no fueron consultados ni autorizaron incluirlos, diiicen. A partir de ahora quedan desvinculados de sus labores, cambiándole su sueldo promedio de $2 mil 200 dólares mensuales que le pagaba la sede consular. Ahora será el Estado dominicano que pagará a muchos RD$50 mil (RS$835 dólares). Tremendo ahorro para la $ede con$ular, diiicen. ¡Ah! Una fuente consular nos informó que muchos de los desvinculados las vacantes no son ocupadas por ningún «compañerito» del partido. No todos los que aparecen en el listado son del consulado. Hay pensiones desde $125 mil hasta los $10 mil. Observadores políticos quisqueyanos en el Alto Manhattan sostienen que el PRM-NY quedó desarticulado laboralmente. Un ciudadano en El Bronx vociferó: «Chu Vásquez no asiste al local del PRM-NY, le tiene prohibido ir a laborar a muchos de sus dirigentes, comenzando por Alejandro Rodríguez (Tontón), director de Comunicación del partido; al vicecónsul y presidente de la seccional, Yulin Mateo le quitó que firmara documentos y su despacho fue ubicado en una esquina de un cuartico. ¡Uff!

►Entre las pensiones más altas: Francisco Ant. Remigio Morales con $125 mil; Gladys A. M. Peña Santana $100 mil; José Ant. Gómez Espinal $75 mil; Héctor Rodríguez Reynoso $75 mil; Francia Rodríguez $75 mil; José B. Tapia Díaz $70 mil; Juan Cordero $60 mil; Ramón Chacón Heredia $60 mil; Mercedes Serulle Ramia $50 mil; Natividad Rodríguez Caraballo de Matos $50 mil, y Elías Barrera Corporán $50 mil, entre otras tantas. Este último se comprometió con el cónsul en seguir llevándole los informes. No especificó qué tipo de informes a entregar, dijo una fuente.

► Perremeístas NY pensionados en consulado: El decreto No. 199-25 que especifica las pensiones (cientos) no aparece en la página de la Presidencia de la república, Ver = Decretos | Presidencia de la República Dominicana desde el decreto No. 185-25 salta al decreto No. 239-25. Entre los altos dirigentes del PRM-NY fuera del consulados mediante una pensión, figuran: Juanita Martínez, vicepresidenta; Margarita Pichardo, ex cónsul en Montreal y ex secretaria general de la seccional-NY; Julio César Feliz y Florimón Blerán, presidente y secretario general de Manhattan Sur; María Consuelo Sánchez Pichardo, secretaria general de Long Island; Julio del Rosario Minaya y Félix M. Pérez Batista, presidente y secretario general de la Región de El Bronx; Gregorio Camilo y Julio Ant. Minaya, del Frente Agropecuario; Dulce María Collado y Franklin Trinidad, presidente y secretario general de Manhattan Norte; Víctor Guaba y Leonardo Ant. Mineur, presidente y director de organización de la Región de Queens; Rafael Salazar y Rolando Machado, presidente y secretario general de la Región de Brooklyn; Eustaquia Sánchez, directora rama femenina; Modesto Inoa, encargado oficina consular en El Bronx; Bernardo González, presidente del movimiento «Los Hijos de Papá»; y Juan Ant. Cepeda, secretario general en

►¿La Beba presidenta PRM-NY?: Una fuente interna del PRM-NY nos afirmó que el temor existente dentro de la organización política en la Gran Manzana se hará realidad, porque Johanna Miranda (La Beba), primera vicepresidenta y esposa del activo y valorado dirigente, Alejandro Rodríguez (Tontón), director de comunicación, sustituirá al presidente del partido en la urbe, Yulín Mateo, ya que se encuentra afectado de salud en la RD y hubo que practicarle una cirugía. Seis meses de gloria tendrá en el partido en NY, fecha pronosticada en que Mateo podrá reintegrarse. Muchos «compañeritos» se preguntan ¿cuál será el plan de trabajo de La Beba? El partido debería explicar esto, si es verdad. Para Yulin, salud y bendiciones de parte de Entérate NY.

►Reunión para tratar el caso: La seccional del PRM-NY se reunirá para tratar las pensiones y las tantas quejas de los que no autorizaron para ser pensionados, informó una fuente de entero crédito. El secretario general del partido, John Sánchez, ha escrito en las redes: «Quiero aclarar que nosotros no hemos propuesto para pensión a nadie que labore en el consulado o en ninguna otra oficina pública. «Jamás hemos propuesto a nadie que no cumpla con los requisitos y mucho menos sin el consentimiento de ellos». Esperamos que las personas en el listado haya sido conforme a las normas y requisitos que manda la Ley.

►Leonel Fernández en NYC: El expresidente de la RD y presidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), doctor Leonel Fernández, arribó la noche de este domingo a la Gran Manzana procedente desde Washington DC. Se hospeda en un hotel en Down Town-Manhattan, junto a pesos pesados de su organización: Antonio Florián -Peñita-, secretario general; Radhamés Jiménez, vicepresidente y coordinador político; Nathanael Concepción, miembro de la Dirección Política, así como varios integrantes de su seguridad personal. Se informó que «El León» sostendrá intercambio con muchos «leoncitos» de la circunscripción 1-USA ¿?, además con sectores empresariales y políticos en la Gran Manzana.

►Reconocimiento y premiación por acto heroico: Dominicanos en El Bronx nos envían este video: https://www.instagram.com/ reel/DJvBTONRqWF/?igsh= MWMzNTQ5b284Nmg0ZQ%3D%3D y a la vez escriben: Oportuna la premiación y reconocimiento a los héroes que rescataron la menor Sheilin Vizcaíno, de 13 años, tras ser arrastrada por las fuertes corrientes de una alcantarilla en el barrio Lavapiés en San Cristóbal. Cuando se habían perdido las esperanzas, fe y ánimo de encontrarla con vida, el joven Joel Sobieky decidió personalmente sumergirse en el peligroso alcantarillado y pudo rescatarla, ocho horas después de la menor estar sumergida. Recuerdan una sentencia pueblerina: «En la vida, el que menos sirve, sirve para remedio». Hacemos un llamado, diiicen, al gobierno dominicano para que premien y motiven a los protagonistas del acto heroico para que envíen un mensaje a la nueva generación de que no todo está perdido. Se espera que el Gobierno vaya en recuperación de su salud, porque en su rostro se le nota….. Ver imágenes, las cuales provocaron el sollozar y lamentaciones entre miles de dominicanos, tanto en RD y en NYC, incluyendo al autor de Entérate NY. Dominicanos en El Bronx nos envían este video:y a la vez escriben: Oportuna la premiación y reconocimiento a los héroes que rescataron la menor Sheilin Vizcaíno, de 13 años, tras ser arrastrada por las fuertes corrientes de una alcantarilla en el barrio Lavapiés en San Cristóbal. Cuando se habían perdido las esperanzas, fe y ánimo de encontrarla con vida, el joven Joel Sobieky decidió personalmente sumergirse en el peligroso alcantarillado y pudo rescatarla, ocho horas después de la menor estar sumergida. Recuerdan una sentencia pueblerina:Hacemos un llamado, diiicen, al gobierno dominicano para que premien y motiven a los protagonistas del acto heroico para que envíen un mensaje a la nueva generación de que no todo está perdido. Se espera que el Gobierno vaya en recuperación de su salud, porque en su rostro se le nota…..las cuales provocaron el sollozar y lamentaciones entre miles de dominicanos, tanto en RD y en NYC, incluyendo al autor de

►¿Coincide mucho con reelección Adams?: Observadores políticos dominicanos en El Bronx sostienen que Ydanis Rodríguez, actual Comisionado de Transporte (DOT) de NY y quien fuera coordinador general de “Latinos con Eric”, en la primera campaña del Alcalde, después de hacerle un encuentro (marzo 2025) en el Alto Manhattan, subliminalmente por la reelección del ejecutivo municipal, que pareció un entierro de gente pobre, Ver = https://elnuevodiario.com. do/alcalde-nyc-asiste- encuentro-en-alto-manhattan- con-poca-asistencia-de- dominicanos/ Ahora, Ydanis se ha dado cuenta que «ya la pava no pone donde ponía» y comienza su accionar con subterfugio para lograr su objetivo «la reelección de Adams». Los opinólogos y sabiólogos expresan que el cónsul RD-NY, Jesús -Chu- Vásquez, está coincidiendo muchísimos (espacio y tiempo) con el alcalde. Ydanis lo invitó a ir con Adams a RD = https://www.diariolibre. com/usa/actualidad/2025/04/14/ alcalde-ny-habla-sobre- tragedia-discoteca-jet-set/ 3073600?utm_source= relacionadas&utm_medium=nota& utm_campaign=relacionadas Ante riormente, el alcalde había visitado RD e Ydanis no invitó al cónsul de turno = https://www.senadord. gob.do/el-senado-recibe-la- visita-de-eric-adams-alcalde- electo-de-nueva-york/ A final del pasado abril, invitó a NYC su colega en RD, general PN, Pascual Cruz Méndez, director general de la DIGESETT, que tiene la responsabilidad de viabilizar, fiscalizar, supervisar, ejercer el control y vigilancia en las vías públicas. También invitó al cónsul Chu Vásquez. Sin embargo, cuando Ydanis invitó el anterior incumbente de la DIGESETT, general PN Francisco Osoria de la Cruz, a la cumbre internacional sobre equidad en el transporte, no invitó al cónsul de turno = https://elnacional. com.do/digesett-participa- cumbre-sobre-equidad-de- transporte-organizada-por-nyc- dot/ El director ejecutivo de la Defensa Civil de RD, Juan Salas, visitó a mediado de mayo pasado al alcalde e inmediatamente Ydanis invitó al cónsul = https://elnuevodiario.com. do/alcalde-de-ny-y-juan-salas- ultiman-detalles-para-acuerdo- sobre-gestion-de-riesgos/. Durante la celebración del Día de la Tierra, en la avenida Saint Nicholas, Ydanis invitó al cónsul a caminar con él frente a sus connacionales. Diiicen los chinos «una foto habla más que mil palabras» Ydanis, con frecuencia canta = https://www.youtube. com/watch?v=32PhF1aodNE Con frecuencia dice = https://www.youtube. com/watch?v=DX-NbrrSI8c

►De la Embajada EUA-RD: La Unidad de Servicios a Ciudadanos Estadounidenses de la Embajada de los EE.UU. está comprometida con garantizar un trato justo y humano para los ciudadanos estadounidenses detenidos en el extranjero. Aunque la embajada no puede brindar asesoría legal ni representar a ciudadanos estadounidenses ante tribunales extranjeros, se ofrece asistencia dentro de los límites de la autoridad del Gobierno estadounidense. Esto incluye proporcionar una lista de abogados locales que hablen inglés, realizar visitas regulares y garantizar el acceso a atención médica adecuada. Los ciudadanos estadounidenses detenidos pueden solicitar que las autoridades penitenciarias notifiquen a la Embajada de los EE. UU. o pueden comunicarse directamente con la embajada. Para emergencias relacionadas con el arresto, fallecimiento, hospitalización o desaparición de un ciudadano estadounidense, llame al 809-567-7775 y marque 0 cuando se le indique. Para consultas generales, escriba a SDOamericans@state.gov La Unidad de Servicios a Ciudadanos Estadounidenses de la Embajada de los EE.UU. está comprometida con garantizar un trato justo y humano para los ciudadanos estadounidenses detenidos en el extranjero. Aunque la embajada no puede brindar asesoría legal ni representar a ciudadanos estadounidenses ante tribunales extranjeros, se ofrece asistencia dentro de los límites de la autoridad del Gobierno estadounidense. Esto incluye proporcionar una lista de abogados locales que hablen inglés, realizar visitas regulares y garantizar el acceso a atención médica adecuada. Los ciudadanos estadounidenses detenidos pueden solicitar que las autoridades penitenciarias notifiquen a la Embajada de los EE. UU. o pueden comunicarse directamente con la embajada. Para emergencias relacionadas con el arresto, fallecimiento, hospitalización o desaparición de un ciudadano estadounidense, llame al 809-567-7775 y marque 0 cuando se le indique. Para consultas generales, escriba a

►Un valor dominicano en NY: José Miguel Rodríguez, oriundo de Santiago de los Caballeros, actualmente es el director financiero de la empresa de taxis High Class-NY, y viene brindando un servicio ejemplar a favor de cientos de taxistas y clientes. Anterior a sus funciones compartía su labor en la industria con algunas instituciones de su pueblo enviando ayuda a personas necesitadas; entre otras cosas, silla de rueda, bastones, medicamentos, alimentos y regalos en tiempo de navidad. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “José Miguel, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: EL 28 de octubre 1972, la orquesta La Selecta sufrió un accidente automovilístico en Connecticut mientras viajaba a una presentación. En este accidente, el trompetista Luis Maisonet falleció y el fundador de la orquesta, Raphy Leavitt, resultó gravemente herido. Como consecuencia de este evento, Leavitt escribió la salsa «La Cuna Blanca», la cual se convirtió en un himno de la orquesta y en un tributo a Maisonet. Leavitt sufrió varias fracturas en su cadera (renguea desde aquél entonces), vértebras y costillas, fue llevado a cuidados intensivos. Cuando él se recobró del estado comatoso, él tuvo una visión persistente de una cuna blanca vacía, de la cual los gritos infantiles podrían oírse. En cierta forma él asoció la visión con su trompetista, ignorando que él había muerto en el accidente. Maysonet estaba supuestamente vestido de negro, y diciéndoles: «Raphy, de aquí te ayudaré». Tras siete meses de recuperación, Leavitt y su banda grabaron esta canción de tributo, escrita con estilo dramático e interpretada por Marrero, con un tono optimista y ritmo de cha-cha-cha que hizo palpitar al público. El sentimiento agridulce evocado por la canción ha hecho que sea una canción popular de adiós en los entierros puertorriqueños. Escuchar = https://www.youtube.com/watch? v=e7NlAQzFeHo

►Salud: El cáncer de colon y el cáncer del recto reciben en conjunto el nombre de cáncer colorrectal, y afectan tanto el intestino grueso (colon) como la parte inferior del aparato digestivo. Los factores de riesgo incluyen edad, antecedentes familiares, raza y alimentación. Es posible que en su etapa inicial el cáncer colorrectal no ocasione síntomas y, por eso, es importante seguir el consejo del médico sobre la frecuencia de las pruebas de detección del cáncer colorrectal.

►Servicio comunitario: Para un problema relacionado con viajes por aire, mar o tierra, conozca dónde poner una queja o denuncia para ayudar a solucionarlo = https://www.transportation. gov/

►Sobre el español: Chovinista = Exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero.

►Frase: El bruto, cuando piensa suda.

►Dólar y Euro hasta este domingo 18: Compra del dólar 58.26 y venta 59.95; Compra euro 64.05 y venta 68.25

►Combustibles: Del 17 al 23 de mayo: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

