Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►¿Desalojarán FP en NY?: Durante una visita la semana pasada a NJ unos «leoncitos» informaron a Entérate NY, pidiendo reservas de sus identidades, que hay probabilidad de que el amplio local de la FP, estratégicamente ubicado en 555 W de la calle 157, segundo piso, casi esquina con Broadway, en el Alto Manhattan, lo desalojen porque está debiendo alquiler por más de 102 mil dólares (equivalente a RD$6 millones 120 mil pesos). ¡Uff! Diiicen que los responsables, al parecer, no han vuelto a pagar un centavo desde que lo inauguraron el 21 de septiembre 2022 = 965 días = 23,160 horas, hasta este lunes. Los «leoncitos» han tirado por la borda lo proclamado por «El León» cuando lo inauguró: «Cuando entré a este local sentí una profunda emoción, no lo puedo ocultar, comparé la grandeza del mismo con la grandeza de la FP. ¿Qué vamos hacer con el local? Porque de eso es que se trata, y entiendo que el tema ahora es cómo construimos contenidos, realizaciones, eventos, en este local, que atraiga a nuestros compañeros, y la comunidad dominicana a querer estar aquí, por lo tanto, este es un lugar de enseñanza, creo que aquí nace en EUA la Universidad popular de la FP». Discurso de Leonel. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=Qn3HQpQXF2s Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: «la emoción de Leonel se ha convertido en desilusión». «Demasiado queda de la FP-NY, con tantos chismes y resquemores entre uno y otros «leoncitos». Mientras, observadores políticos dominicanos en El Bronx expresan: «los leoncitos-NY y toda la circunscripción 1» no tienen tiempo para hacer actividades en sus locales, pero, para los dimes y diretes sí. «El León», diiicen observa a distancia. Al parecer les pasará factura a los responsables. ¿Rodarán cabezas? ¡Bueeeno!

►Uno dice una cosa y el otro, otra: Los llamados analistas políticos dominicanos, que pululan por doquier en el Alto Manhattan, diiicen que tras la visita que le hiciera el pasado fin de semana el alcalde Eric Adams al presidente Donald Trump en la Casa Blanca, éste declaró que visitó el mandatario “para hablar sobre infraestructura, el proyecto Empire Wind One, cuya construcción Trump detuvo el mes pasado, así como de «inversiones en NYC», y otros temas de financiación» ¡Huumm! Sin embargo, Trump declaró «no discutimos casi nada». «Vino a saludarme, fue muy amable». «Creo que vino a agradecerme sinceramente». «Creo que esa sería, diría yo, la razón principal». ¡Ay, ay, ay! Diiicen que Trump habla lo que siente. Y parecía referirse a la decisión del Departamento de Justicia de desestimar el caso federal de corrupción contra Adams, publica la prensa. El juez federal de la Supresa Corte NY, Dale Ho, al desestimar el caso en abril, precisó «el alcalde podría estar más en deuda con las exigencias del gobierno federal que con los deseos de sus electores para llevar a cabo políticas antinmigración en NYC». “Todo aquí parece un trato; desestimar la acusación a cambio de concesiones en la política migratoria”. Adams se ha comprometido a no criticar a Trump. En enero pasado el alcalde firmó con el director de Inmigración una orden ejecutiva que permite a Inmigración operar en NYC. A los pocos días el ICE apresó a 20 inmigrantes, entre ellos algunos dominicanos, en el Alto Manhattan y El Bronx. Además, el ICE en su página (abril 16) = https://www.ice.gov/news/releases/ice-law-enforcement-partners-arrest-more-200-alien-offenders-during-enhanced informó sobre el apresamiento en la Gran Manzana de 206 inmigrantes, incluidos algunos nativos de la RD.

►El huidero: Dos connacionales residentes en El Bronx, pidiendo reservas de sus identidades, a quienes le he profesado respeto y admiración por su seriedad, ser trabajadores, ejemplares padres de familias y Entérate NY ser amigo de uno de sus hijos, nos afirmaron. Ni quito ni pongo. El pasado viernes, en un restaurant en El Bronx propiedad de un dominicano y en su interior compartían unos 40 comensales (9:00 PM), entre tragos, música y comida, a alguien se le ocurrió entrar desesperado al local, que llamó la atención la forma en que lo hizo, e inmediatamente el «ajorao» dijo en voz baja a unos amigos allí «estaba frente a la bodega -shiii-, a dos cuadras de aquí y agentes de inmigración venían caminando y tú sabes que soy indocumentado. «Espante la mula», pero la expresión fue escuchada por algunos en una mesa inmediata, uno de ellos dio la alarma a todo pulmón, «inmigración anda por aquí cerca», siendo el primero en salir raudo del lugar, seguido por un paquetón, muchos dejando algunas propiedades encima de sus mesas y sin pagar lo consumido. Se quedaron en el lugar unos 17, quienes comentaban «así es que están decenas de miles de dominicanos, del millón existente en NY, como el salto de la pulga, con eso de inmigración que antes no se veían en NYC. Así Ydanis Rodríguez quiere que apoyen la reelección del alcalde. Adams ha manifestado a los inmigrantes en NYC «Vivan su vida, sin temor a ser detenidos por Inmigración. ICE no irá a las escuelas, a los centros de oración, ni está en los hospitales», mensaje recibido con mucho escepticismo por parte de la comunidad dominicana. ¡Huumm!

►Feria de salud gratis en Cotuí: Roberto Rojas, empresario, líder comunitario, presidentes de la Fundación Solución Nacional (SOLN) con más de 21 años, de la Asociación de Empresarios de Transporte de NY, de Kennedy Radio Dispatcher, de la Asociación de Sóftbol Dominicano en USA, y promotor de decenas de equipos deportivos. Ver = https://hoy.com.do/miles-de-dominicanos-favorecidos-con-donaciones-rd-y-nyc/ El próximo sábado, Rojas efectuará un gran operativo médico gratis en Fantino-Cotuí, en la escuela Emiliano Espaillat, a partir de las 8:00 AM, y asistirá el Dr. Jiminián y su equipo médico para ofrecer servicios en pediatría, ginecología, odontología, cirugía de labio leporino y paladar hendido, ano imperforado, hidrocefalia, área de vacunas de hemodiálisis renal y tuberculosis. Además, se entregarán medicamentos, kits de higiene, evaluaciones oftalmológicas para niños y adultos, muletas, sillas de ruedas, andadores, bastones, pampers, insumos médicos, todo sin costo alguno, especifica Rojas, quien sostiene «si Dios me ha garantizado mis beneficios, tenemos que dar beneficio a los más necesitados». Todo el accionar, esta entidad lo desarrolla tanto en NYC como en RD. Las principales oficinas de SOLN: 560 W de la calle 175 en el Alto Manhattan. En el DN-RD en la avenida Emilio Prud’Homme, #2, además, de otros 16 locales diseminados en el territorio nacional auxiliando constantemente a los más necesitados en las áreas de salud, deportiva, educación, y viviendas, entre otras necesidades.

►Así se construye un buen país: Para construir un buen país es necesario un compromiso colectivo, donde la política, la sociedad civil y las empresas trabajen juntas para beneficiar a los más necesitados y poder crear una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Esto implica fortalecer la democracia, promover la educación, mejorar la salud, seguridad y fomentar el crecimiento económico responsable. En esto encaja el líder comunitario Roberto Rojas, y muestra de ellos es que la Fundación Solución Nacional SOLN, que preside, entregó en dominicana el año pasado 2,146 sillas de ruedas, 72 camas de hospitales, 862 andadores y 1,145 bastones para envejecientes, decenas de miles de pampers, cientos de útiles escolares y deportivos (bates, guantes, pelotas), beneficiándose decenas de ligas deportivas a nivel nacional y en NYC. Asimismo, el pasado año construyó cuatro casas y repararon 19 a igual número de familias, entre Esperanza, Mao, Dajabón, La Romana, San Francisco de Macorís, Elías Piña, San Juan de la Maguana, Azua y en varios sectores del Distrito Nacional. Además, 2,525 niños disfrutaron de la cena navideña que SOLN ofreciera en varios sectores capitalinos y en pueblos del interior. En iguales lugares, la entrega de más de cuatro mil juguetes a menores para el Día de Reyes. Ver = https://hoy.com.do/miles-de-dominicanos-favorecidos-con-donaciones-rd-y-nyc/ Entérate NY sostiene que la «generosidad, los buenos sentimientos, virtudes y valores de una persona servicial, generosa y humilde es un ejemplo a seguir por todos». Si se tiene un corazón noble y ayuda «esa ayuda hace una gran diferencia en la vida de muchos». Ese es Roberto Rojas. Hay que recordar la proclama de Juan Pablo Duarte «Trabajar por y para la patria, es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos».

►Condenan en NY apresamiento La Tora: El programa de Claudia Pérez (La Tora) es visto por decenas de miles de dominicanos a diario en NYC y otros estados en EUA, y lo que ella dice o le hagan, la comunidad dominicana se entera. Como en efecto se enteró de su injusto apresamiento, considerado «un abuso de poder», diiicen en el Alto Manhattan. A parte de tener su plataforma, como matriz Canal 69, su programa es retransmitido por múltiples medios digitales, entre ellos, en NYC, de lunes a viernes, desde las 10:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, a través de Visión Global Tv, en las frecuencias 419 en WindTVO; 92 en Viva Live; 12.5 en XPRO; las diferentes plataformas satelitales, como Amazon Tv., Roku Tv., TeleCaribe, Dominican Networks, Dominican Channels, Dominican Tv y todos los Smart Tv. También por las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Telegram, Tik Tok, Instagram, Google Play, Apple Store, y en la aplicación (App) Visión Global TV para Android y ios, y la página web www.visionglobaltv.net Para escucharlo en la radio a través de www.suprafm.net y en TuneIn-Radio como “Supra FM-NY”. Preservemos La Tora porque dice verdades que otros no lo dicen en RD, diiicen en la Gran Manzana. Entre los que firman el documento de prensa figuran Sixto Rodríguez, Enmanuel Torres, Adalgisa Rivera, Ana M. Ruíz, Héctor Adames, Sigfredo Martínez, Danilo Gómez, Juan de Dios Sierra, Emilio Báez, Rina de Encarnación, Julio Estévez, Stalin Sambrano, José Sánchez, Mildred Reyes, Ramón Polanco, Wilson Moronta, Claudio Pérez, Pedro Marmolejos y Anastasio Contreras, entre otros. El autor de esta columna también condena su apresamiento y apoya a Claudia Pérez.

►De Inmigración USA: Es obligación registrarse con USCIS si es un extranjero de 14 años o más, no fue registrado ni se le tomaron huellas dactilares cuando solicitó una visa de EE.UU., y permanece en territorio estadounidense por 30 días o más. Ver = https://www.uscis.gov/es/registro-extranjeros

►Un valor dominicano en NY: Juan Cepeda, oriundo de Puerto Plata, con décadas en NY, es un emprendedor de primera que con su accionar en el área laboral (comercio) pone en alto la dominicanidad en playas extranjeras. Proporciona empleo a múltiples de sus connacionales en los diferentes negocios que posee en la ciudad de Port Chester, en el norte del Estado de NY, y distante a 38 kilómetros de Manhattan. Es un ejemplar padre de familia, amigo del amigo, con quienes comparte entretenimientos comunes como el domino, béisbol y escuchar música autóctona de la RD (merengue y bachata). Asiste a la iglesia y colabora de manera permanente con instituciones sin fines de lucro. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale «Juan, usted es un valor dominicano en NY».

►Cultura General: Tras un extenso debate, los redactores de la Constitución acordaron crear la Cámara de Representantes con representación basada en la población y el Senado con representación igualitaria. Este acuerdo formó parte de lo que se conoce como el Gran Compromiso = https://www.senate.gov/about/origins-foundations/senate-and-constitution/equal-state-representation.htm

►Salud: Posee importantes efectos anticancerígenos. Ayuda a prevenir los efectos debilitantes del envejecimiento, así como cardiopatías y otros trastornos asociados a la edad avanzada. Un ajo al día aumenta la vida: Ingiriendo un diente de ajo crudo al día, aumenta la longevidad.

►Servicio comunitario: Los niveles de humo de los incendios pueden cambiar rápidamente durante el día. Consulte https://espanol.airnow.gov/

►Sobre el español: Anosognosia = Enfermedad que consiste en no tener conciencia del mal notorio que se padece.

►Frase: La traición es el espejo del miedo, el reflejo de una inseguridad profunda.

►Dólar y Euro hasta este domingo 11: Compra del dólar 58.23 y venta 60.01; Compra euro 64.78 y venta 68.91

►Combustibles: Del 10 al 16 de mayo: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com