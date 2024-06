Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

►Corran la voz: Después de permanecer 15 años cerrado, La Autoridad de Vivienda de NYC (NYCHA) comenzará a aceptar solicitudes para el programa de Vales de la Sección 8 a partir de este lunes día 3 hasta el próximo lunes día 9 de este mes. Miles de dominicanos se benefician actualmente del programa y otros tantos tienen solicitudes sometidas, esperando ser beneficiados. Corran, corran la voz. Más detalles = https://actualidadneoyorkina.com/?p=3652

►¿Chú Vásquez nuevo cónsul en NY?: Fuentes a lo interno del PRM y gubernamental en NY, requiriendo obviar sus identidades, nos han confiado que el actual ministro de Interior y Policía en RD, Jesús Vásquez (Chú), sería designado como nuevo cónsul general de RD en los nuevayores, con cerca de un millón de dominicanos residiendo. Razones, porque al dejar el Ministerio de Interior hay que recompensarlo con un consulado, como el de NY. Además, por apagafuego dentro de la conflictiva seccional del PRM-NY. Nos envían una lista, no oficial, de los nuevos funcionarios y Chú Vásquez no figura en ella: Veamos: 1- Héctor Valdez Albizu = Gobernador Banco Central. 2- Andrés Bautista = Ministro de la Presidencia. 3- Carlos Fernández Onofre = en Defensa. 4- José Ignacio Paliza = Relaciones Exteriores. 5- Eligio Jáquez = Administrativo de la Presidencia. 6- Farides Raful = Educación. 7- Limber Cruz = Industria y Comercio. 8- Guido Gómez = Interior y Policía. 9- Joel Santos = Hacienda. 10- José Rijo = Economía, Planificación & Desarrollo. 11- Víctor Atallah = Salud Pública. 12- Jacobo Fernández = Obras Públicas. 13- Deligne Ascensión = Viviendas y Edificaciones. 14- Freddy Fernández = Medio Ambiente. 15- Eulalio Ramírez = Agricultura. 16- Francisco de los Santos = Educación Superior. 17- Alberto Rodríguez Mella = Deportes. 18- Julio César Valentín = Trabajo. 19- Manuel Jiménez = Cultura. 20- Gloria Reyes = De la Mujer. 21- Eddy Olivares = Turismo. 22- Carlos Valdez = De la Juventud. 23- Ramón Alburquerque = Ingenieria y Minas. 24- Luis Miguel Decamps = Administración Públicas. 25- Antoliano Peralta Romero = Jurídico de la Presidencia. 26- Daniel García Archivald = Vocero de la Presidencia. 27- Samuel Pereyra = Banco de Reservas. 28- Eduardo Sanz Lovaton = Aduanas. 29- Alberto Atallah = Superintendencia de Bancos. 30- Luis Valdez Veras = en Presupuesto. 31- Fernando Durán = Compras y Contrataciones Públicas. 32- Wellington Arnaud = Autoridad Portuaria.

►Votaciones pírricas: Los principales partidos políticos dominicanos adquirieron votaciones pírricas durante las pasadas elecciones presidenciales en la circunscripción 1-USA. Por ejemplo, en los 5 estados con más empadronados. NY con 273,523 el PRM sacó 28,741 y no a su favor 244,782 (89.49%) del padrón del estado. FP adquirió 7,828 y no a su favor 265,695 (97,14%) del padrón estatal. PLD obtuvo 3,081 y no a su favor 270,442 (98,87%). El PRD consiguió 320 y no a su favor 273,203 (99.88%). Nueva Jersey, con 112,788 empadronados, el PRM obtuvo 12,027 y no a su favor 100,761 (89,34%) del padrón estatal. FP conquistó 3,426 y no a su favor 109,362 (96,96%). El PLD sacó 1,136 y no a su favor 111,652 (98,99%). Por el PRD votaron 98 y no a su favor 112,690 (99.91%). Pensilvania, con 47,529 empadronados, el PRM sacó 4,996 y no a su favor 42,533 (89,45%) del padrón estatal. FP obtuvo 1,702 y no a su favor 45,827 (96,42%). PLD conquistó 540 y no a su favor 46,989 (98,86%). Por el PRD votaron 73 y no a su favor 47,456 (99,85%). Massachusetts, con 59,610 empadronados a nivel estatal, el PRM adquirió 6,261 y no a su favor 53,349 (89,50%). FP sacó 2,019 y no a su favor 57,591 (96,61%). El PLD consiguió 608 y no a su favor 59,002 (98,98%). Por el PRD votaron 75 y no a su favor 59,535 (99,87%). Washington DC, con 21,384 empadronados, el PRM adquirió 1,658 y no a su favor 19,726 (92,25%). FP sacó 476 y no a su favor 20,908 (97,77%). PLD conquistó 137 y no a su favor (97,77%). Por el PRD votaron 45 y no a su favor 21,339 (99,79%). Los empadronados en todo el exterior fueron 863,785 y no votaron 696,151 (80.59%), lo hicieron solo 167,634, siendo válidos 165,213. ¡Bueeeno!

►Lo siguen debatiendo en NY: Sigue llamando la atención (análisis, comentarios, debates y cuestionamientos) entre dominicanos (periodistas, comunitarios, profesionales, políticos y ciudadanos comunes) en NYC la adquisición de solo 1,780 votos por parte del doctor Yomare Polanco, quien fuera candidato a diputado en las pasadas elecciones congresuales por la circunscripción 1-USA. “No hay forma de entenderlo”; “eso no es posible”; “manos diestras intervinieron para que eso sucediera”; “Era uno o el de más popularidad y reconocido entre los demás candidatos, por sus obras a favor de organizaciones criollas en NY, NJ, CT, PA, Washington DC, MA y RI, y las pruebas están ahí”, “la comunidad ha perdido a quien sería el mejor diputado de ultramar”, son partes de los planteamientos que hacen en lugares públicos (bodegas, restaurantes, taxis, tiendas y esquinas de las vías públicas en la Gran Manzana. Lectores nuestros en El Bronx nos envían el siguiente artículo: Yomare Polanco: Ver: https://www.revista110.online/opinion-yomare-polanco-y-el-masoquismo-electoral/

►Yomare Polanco se retira de la política: El excandidato a diputado del PRD, por la circunscripción 1-USA, doctor Yomare Polanco, anunció este domingo su retiro definitivo de la vida política, social y comunitaria, tanto en EUA como de la RD. Señala que la política de hoy “infectada por el dinero corrupto de delincuentes que de alguna manera infectan a muchas de nuestra gente” como la razón principal de su retiro. Pide a sus amigos excluirlo de las listas de invitados y promocional de cualquier evento en general, terminó su mensaje deseándole bendiciones “pero sólo para los buenos”. Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=3660 Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “hicieron retirar un gran hombre que servía a la comunidad dominicana. “Salud y bendiciones” contestó otro.

►La Reforma Fiscal: Ha traído entre sabiólogos, todológos, opinólogos y los cienciológos del Alto Manhattan, análisis de todas formas, que por momento da hasta miedo escucharlos; entre otras cosas, diiicen que hasta los glúteos les subirán a las féminas con la Reforma Fiscal. Un ciudadano en El Bronx vociferó: “Que Dios nos agarre confesados”. (Frase empleada para denotar que lo que se aproxima o pudiera aproximarse es extremadamente grave o peligroso. ¡Uff! Ver: https://www.diariolibre.com/economia/macroeconomia/2024/05/28/propuesta-de-reforma-fiscal-sugiere-eliminar-todas-las-exenciones/2735869?utm_source=recomendadas&utm_medium=bloque-usa&utm_campaign=blueconic

Leonel propone una reforma fiscal sin aumentar impuestos. Ver: https://www.diariolibre.com/economia/finanzas/2024/03/14/leonel-fernandez-plantea-reforma-fiscal-sin-subir-los-impuestos/2643410?utm_source=relacionadas&utm_medium=nota&utm_campaign=relacionadas

►Las pasadas elecciones presidenciales RD: 1- De 863,785 dominicanos que la JCE empadronó en el exterior no votaron 696,151 (80.59%) = https://actualidadneoyorkina.com/?p=3629

2- Partido de Ramfis en mayoría lugares del exterior el tercero más votado. Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=3641

3- Dominicanos NYC sostienen en RD quieren el Trujillismo = https://actualidadneoyorkina.com/?p=3648

4- Después de computarse (100×100%) los colegios electorales en RD, la JCE presenta su boletín final = file:///C:/Users/19178/Downloads/Resultados%20Presidente%20Elecciones%20Mayo%202024%20(5).pdf

►Perremeístas en NYC: El destacado foto-reportero en NYC Tomás Aybar fue reconocido por la seccional del PRM debido al trabajo realizado durante el proceso de inscripción de nuevos miembros al partido durante la pasada campaña electoral. Se estimó en unas 2,000 personas. Fue reconocido por Sergio Tusaint, encargado de “empadronamiento” y Alejandro Rodríguez (Tontón), director de política y campaña, entre otros altos dirigentes. Aybar, también activo en la política norteamericana en la urbe, es miembro fundador del Club Demócrata del Norte de Manhattan por un Cambio. Fue reconocido en el programa de TV “El Cambio Sigue”, donde participan Henry Almonte, subsecretario del PRM, y otros importantes dirigentes. Mientras, Cirilo Moronta conversó con este reportero en plena vía pública el pasado miércoles en la tarde por espacio de 40 minutos (calle Dyckman en el Alto Manhattan), y allí recibió múltiples salutaciones de ciudadanos comunes. Entérate NY pudo contabilizar aproximadamente 35 dominicanos que se le acercaron o le cruzaron por el frente para saludarlo. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “Cirilo debería prestarle algo de su popularidad a varios políticos y dirigentes gubernamentales y comunitarios en los nuevayores, para que cambien su imagen” ¡Ay, ay, ay!

►¿Buscando un empleíto?: Observadores políticos dominicanos en Queens, después de leer una información la semana pasada de una organización “patriótica” dominicana con asiento en NY, que reconoció al cónsul Eligio Jáquez por su “justa dimensión a favor de la comunidad dominicana” ¿? tuvo el tupé de compararlo con Juan Pablo Duarte. ¡Uff! Se recuerda claramente que al cónsul Jáquez se le planteó recientemente “que los funcionarios del Gobierno trabajan en equipo y él ha aprendido a trabajar en equipo”, proclamooooó en Cultura el busca empleo. Lo dijo clariiiíto para que el honorable cónsul, antes que sea sustituido, lo deje con un empleíto, diiicen. Desde Brooklyn, nos envían un video. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=VTv7YUSZyW4 ¡Ay, ay, ay! En abril 2022 el cónsul proclamó: “Los periodistas dominicanos sacrifican muchas veces sus vidas, familias y libertad, al dedicarse al ejercer la profesión apegados a la ética moral y profesional”. “Sacrifican poniendo todo su empeño en la recopilación de elementos para procesar noticias con objetividad para la sociedad”. Ver: https://impactolatino.com/consul-dominicano-eligio-jaquez-felicita-a-los-periodistas-en-su-dia/ Mientras, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, ha proclamado: “Los hechos que afectan la libertad de expresión son aislados y obedece más a inconductas de individuos que no comprenden los nuevos tiempos”. “Nos sentimos complacidos si todos los periodistas hablan la verdad, aunque esa verdad no nos convenga en apariencia, pero sí nos ayuda porque nos ayuda a corregir”. ¡Bueeeno!

►Un valor dominicano en NY: Luis Ferreras, oriundo de Barahona, cuya estadía en NYC se prolonga por más de 40 años, es profesional de las finanzas, posee su oficina en la Suite No. 206, en el 148 de la avenida Post, casi con la calle 207, en el Alto Manhattan (212-304-8271). Desde allí ofrece asesoría y orientación sobre inmigración, traducciones e Income Tax, entre otros servicios. En muchos casos ofrece sus servicios gratuitos a personas de escasos recursos económicos, enarbolando así la bandera tricolor en playas extranjeras. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Luis, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Como consecuencia del cambio climático inducido por el ser humano, ningún lugar del planeta está ahora a salvo de sufrir una ola de calor, según el estudio del Centro del Clima de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR). El análisis, elaborado en colaboración con Climate Central (grupo de científicos que reportan hechos sobre el cambio climático), señala que el habitante promedio del planeta experimentó 26 días más de calor extremo en los 12 últimos meses con respecto a lo que habría ocurrido sin cambio climático. En Ecuador, no hubo 26 días más de calor intenso, sino 170 más”, dijo la especialista Friederike Otto, en Ginebra.

►Servicio comunitario: Si usted es estafado en USA (pagó a un estafador, hackearon su teléfono, computadora o dio información personal a un estafador) La Comisión Federal de Comercio (FTC) informa sobre los pasos a seguir. Ver: https://consumidor.ftc.gov/

►Salud: Una investigación de la Universidad de Florida (UF) reveló que el extracto de cáscara de naranja podría ser una herramienta crucial para mejorar la salud cardiovascular. Resalta el potencial de la feruloilputrescina en la salud. Cada año, se generan unos 5 millones de toneladas de cáscaras de naranja en USA, la mayoría de las cuales se desperdician o se utilizan para la alimentación animal. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha clasificado los extractos naturales de la cáscara de naranja como seguros para el consumo humano, abriendo nuevas posibilidades para su uso en la industria alimentaria y farmacéutica.

►Sobre el español: Impertérrito: A quien no se infunde fácilmente terror o nada intimida.

►Dólar y euro hasta este domingo 2: Compra del dólar 58.44 y venta 59.43. Compra euro 62.72 y venta 65.88

►Combustibles: Del 1 al 7 de junio: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

