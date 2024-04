Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►PRM crea percepción invencibilidad, números no le dan: El ex presidente Danilo Medina proclamó el pasado fin de semana “es imposible que el Gobierno del PRM pueda ganar los próximos comicios como dicen ellos. No hay primera vuelta. Ver: https://elpregonerord.com/danilo-medina-no-hay-posibilidades-de-que-el-gobierno-gane-en-primera-vuelta/ Nunca he visto ganar a un partido que provoca hambre, desempleo, baja los salarios e ingresos reales de la población y precariza los servicios públicos. Asimismo, durante una asamblea en La Romana la semana pasada proclamó: “El PRM demuestra desesperación al desatar una compra sin precedentes de dirigentes de los partidos de la oposición, con el objetivo de crear una percepción de invencibilidad con miras a las próximas elecciones. “Están desesperados comprando gente del PLD, la FP y de todo el mundo, porque los números no le dan”. “Es casi imposible que en un sistema político donde cohabiten tres partidos fuertes, una organización logre obtener la cantidad de votos que se requieren para ganar en una primera vuelta”. Ver: https://almomento.net/danilo-acusa-gobierno-de-compra-opositores-de-forma-desesperada/ ¡Uff! Como dijo Balaguer ¿Se oye o no se oye?”

►Funcionarios arropan Circunscripción 1-USA: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan sostienen que en las últimas semanas, funcionarios del Gobierno están arropando la Circunscripción 1-USA, y vendrán más en los próximos días, en apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader, porque los votos no le dan en RD para el PRM irse en primera vuelta. Entre los últimos funcionarios que han venido con el “vuelve y vuelve”: Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas y secretario nacional Organización-PRM; Rafael Santos, director de INFOTEP y secretario nacional de Educación y Doctrina; Sara A. Paulino Cárdenas, embajadora en Guatemala; Dionisio de los Santos, director ejecutivo Adjunto; Robertico Salcedo, director de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia; Eddy Alcántara, director de Pro Consumidor; Gloria Reyes, directora del programa Supérate; Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética y Transparencia Gubernamental de la RD; Benny Metz, viceministro de Relaciones con la Sociedad Civil del Ministerio de la Presidencia (MINPRE); José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, en licencia, y presidente del PRM; Carolina Mejía, alcaldesa del D.N.; y Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones, entre otros.

►Vendrán desde RD encabezar cenas: El próximo viernes 26 del presente mes vendrán desde la RD: José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, en licencia y presidente Nacional del PRM, para encabezar una cena en Boston. Asimismo, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo) director general de Aduanas y secretario de finanzas del partido; Wellington Arnaud, director de INAPA y miembro de la Dirección Ejecutiva, encabezarán el mismo día en NY (Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania) otra cena. ¿A cómo el cubierto? …

►Gobierno entrega 25 apartamentos en NY: El ministro de Viviendas y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, entregó las llaves la semana pasada, junto al cónsul dominicano en NY, Eligio Jáquez, de 25 apartamentos a igual número de dominicanos, a precios asequibles en los proyectos San Luis en Santo Domingo Este y Los Salados en Santiago de los Caballeros. Mientras hacían entrega, un coro de quisqueyanos en Brooklyn entonaban el estribillo del cántico evangélico “estamos en campaña porque hay alma que salvar”: Escuchar = https://www.youtube.com/watch?v=32PhF1aodNE&t=89s Para nada algo, diiicen, porque la Presidencia de la república ha entregado 8,142 viviendas, superando las 7,544 prometidas bajo el “Plan Mi Vivienda”. Ver: https://www.presidencia.gob.do/noticias/gobierno-del-presidente-abinader-alcanza-las-8142-viviendas-entregadas-superando-las-7544 Muchos alegan que el cónsul Jáquez tienes razón al expresar: “Esto debería hacerse más a menudo, aquí deben haber miles de personas que han llenado formularios en los programas de viviendas del Gobierno”. “A veces hay allá muchos proyectos de viviendas que son de 100 o 200 apartamentos, y no sería malo que cuando el presidente vaya a inaugurar, se piense en el dominicano en el exterior”. “Que se reserve un 10 o 15%, que se repartan allá”. Ver: https://primicias.net/web/consul-en-ny-pide-a-abinader-y-ministro-bonilla-incluir-la-diaspora-en-planes-de-viviendas-del-gobierno-en-republica-dominicana/

►Miren los votos: Los votos que hay en dicha Circunscripción (547,487) representan el 63.38% de los 863,785 empadronados en todo el exterior y el 89,26% de los votantes registrados en la JCE en EUA = 613,340. La Circunscripción 1-USA posee más votantes que las provincias juntas de Samaná = 81,061. Bahoruco = 76,436. Hato Mayor = 73,367. El Seibo = 63,596. Dajabón = 52,824. Ocoa = 52,519. Santiago Rodríguez = 49,639. Elías Piña = 45, 337. Independencia = 38,238. Total = 533,017 sufragantes. Solo NY tiene 273,634 votantes en la Circunscripción (49.98%). Los condados de El Bronx con 118,555 y Manhattan con 59,132 = 177,687 representan en la Circunscripción el 32,45%. Un ciudadano en el Alto Manhattan repitió lo mismo de Danilo Medina “los números no le dan, habrá segunda vuelta”. ¡Ay!

►Velatorio y entierro en NY hijo Pacheco: Cientos de dominicanos asistieron masivamente el domingo a funeraria Alto Manhattan para darle último adiós al hijo del diputado Pacheco. Sus restos fueron sepultados la mañana de este lunes en el cementerio Woodlawn, de El Bronx. Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=3171

►Camisa de fuerza PLD-NY: Analistas políticos dominicanos en el Alto Manhattan coinciden en que desde hace meses vienen observando que existe un escuadrón en el PLD-NY que mantiene una camisa de fuerza a la dirección Estatal. Basan sus señalamientos en fotos publicadas en la prensa nacional desde hace meses, y como una foto habla más que mil palabras (proverbio chino) ahí enviamos a Entérate NY algunas de ellas. Una clara señal para que el peledeísmo fracase en la principal plaza electoral en el exterior, porque al decir de muchos, Miguel Suriel (secretario de comunicación) ocupa los asientos delanteros y habla primero que el presidente de la seccional, Luis Lithgow. El padrino de Suriel lo es el ex presidente del PLD-NY, Frank Cortorreal, diiicen. Un ciudadano en Queens vociferó “después de mí que entre el mar”. ¡Huumm! Integran el PLD-NY: Luis Padilla, vicepresidente; Víctor Comprés, secretarío general; Pablo López, organización; María Bello, secretaría de la mujer; Pedro Zorrilla, asuntos electorales; Como presidente del condado de Manhattan a Rafael Encarnación. Presidente en El Bronx, Alejandro Montesino; en Queens a Darío Collado, y en Brooklyn a Tovarich Bautista. Fueron juramentados por el miembro del Comité Político (CP), Alexis Lantigua, a principio de septiembre 2023.

►Yomare hace transparentar elecciones Ultramar: Las reiteradas y llamadas denuncias de extorsión, fraude, mafia y desfalco que hiciera el entonces postulado candidato a diputado por la Circunscripción 1 en Estados Unidos, doctor Yomare Polanco, contra la pasada JCE durante las elecciones 2020, ha hecho transparentar las elecciones en todo ultramar con respecto a los candidatos a diputados. En aquel entonces, Polanco detalló el presunto desfalco de alrededor de 5 millones de dólares cometido por lo que denominó “la mafia de la JCE-2020 de RD en territorio de EUA”. “Los actos de desfalco financiero creado bajo un aparente caos ’controlado’ pusieron a los funcionarios de la JCE en territorio estadounidense, probablemente en rumbo de colisión con la Ley de Autorización de Defensa Nacional de USA”. La actual JCE, actuando de cara al sol, ofreció a las 4:30 p.m. del pasado viernes el “taller “Transparencia y Rendición de Cuentas: Financiamiento, Control Financiero y la Gestión de Fondos Públicos, entre Deberes y Sanciones”, en el local de Alianza Dominicana, ubicado en el 530 W de la calle 166, en el Alto Manhattan, dirigido a los candidatos a diputados en el exterior, Presidente, Secretarios, Delegados y Suplentes, Delegados, y Técnicos de las Organizaciones Políticas acreditas en NY”. Asistió hasta el gato y hasta quienes no debieron asistir. Fue impartido por Hilario Espiñeira, de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la JCE; Lenis García Guzmán, directora de la Dirección de Partidos Políticos; Edgar Rodríguez y Eritsanderd González, de Instrucciones sobre el uso de la Plataforma del Sistema de Fiscalización y Finanzas Electoral (SIFE), quienes vinieron desde la RD y recorrerán las demás Circunscripciones del exterior. Ahora, los diputados tienen que transparentar las finanzas, donaciones y gastos; llenar un formulario y puede ser auditado, tener comprobantes y rendir cuentas, al igual que los partidos políticos que actuaban como “chivos sin ley”. Algunos de los asistentes comentaron “por Yomare actuar así hizo un aporte al fortalecimiento de la democracia dominicana”. ¡Bueeeno!

►Senador viene EUA a reagrupar: Observadores políticos quisqueyanos en El Bronx, después de analizar las felicitaciones al senador-PRM por María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, por lograr extender el permiso para porte de pistolas, revólveres, escopetas, etc. a dos años, porque no solo simplifica los procedimientos, también refleja un esfuerzo conjunto por entender y actuar en consonancia con las necesidades de la ciudadanía. ¡Wepa! Un ciudadano en el Alto Manhattan vocifero: Necesidades de la comunidad son: 1- Modificar la ley 716 del 1944 (80 años) sobre los Consulados para reajustar los elevados precios de los pasaportes, poderes, etc.) 2- Eliminar el cobro de los US$10 a los dominicanos que viajan a su propia tierra. 3- Reducir los altos precios de los tickets aéreos. 4- Derogar el cobro de $50 dólares cuando un menor hijo de dominicanos emigrados pasa más de 30 días en RD. 5- Modificar el pago del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria a los emigrados jubilados de más de 65 años. 6- Permitir llevar un vehículo por condición (aprobado por una agencia revisora) y no por edad. 7- Establecer mecanismos que abaraten el precio de envío de las remesas. ¡Ah! el mismo senador, diiicen, viene en los próximos días a USA para reagrupar los oficiales electos dominicanos en apoyo a la reelección.

►Alexis Victoria Yeb: Hace meses proclamó: “El propósito de los encuentros es los que tienen la doble nacionalidad y pueden votar, tanto por Abinader y los senadores de NY que nos visitan”. Ver: https://almomento.net/senadores-de-ny-visitan-la-rd-buscan-beneficiar-a-la-diaspora/ ¡Bueeeno!

►Un valor dominicano en NY: Carlos Gutiérrez (Carlito de La Vega) realiza la labor de comunicación desde hace décadas en la Gran Manzana. Inquieto, bonachón, servicial, controversial y se caracteriza por servir informaciones actualizadas (lunes a viernes a las 3:00 p.m.) a los diferentes sectores de la comunidad dominicana en los USA, RD y otros países a través de su programa “Entre Debates TV” y los sábados a las 9:00 p.m. por “Super Canal Caribe-33”. También por Spectrum, Comcast, Optimum, Verizon, Dish, entre otras compañías. Siempre se le observa activo debatiendo temas que afectan a sus connacionales. Para comunicarse con su programa 646-319 0906. Está de nuevo en NY y vino para quedarse. Si lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Carlito, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Es la plaza central del distrito histórico Ciudad Colonial de Santo Domingo-RD. En su centro se levanta una estatua de Cristóbal Colón, en cuyo honor la plaza pasó a llamarse en 1887. Anteriormente la plaza era conocida como Plaza Mayor. Los monumentos que bordean la plaza incluyen la Catedral de Santa María la Menor, el Palacio de Santo Domingo y el Palacio Borgella, que alguna vez albergó el Parlamento de la RD. La Calle del Conde, que alguna vez fue el próspero corazón comercial de Santo Domingo, comienza en este Parque y llega hasta la Puerta del Conde.

►Servicio comunitario: Personas de bajos recursos o ninguno, para conseguir un abogado, descubra los programas gubernamentales y las organizaciones que brindan asesoría y servicios legales, gratis o bajos costos. https://www.justice.gov

►Salud: Alzhéimer: 10 avisos para su detección: 1- Cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana. 2- Dificultad para planificar o resolver problemas. 3- Dificultad para desempeñar tareas habituales. 4- Desorientación de tiempo y lugar. 5- Dificultad para comprender imágenes visuales. 6- Problemas en el uso de palabras en el habla o lo escrito. 7- Colocación de objetos fuera de lugar. 8- Disminución o falta de buen juicio. 9- Pérdida de iniciativa en el trabajo o actividades sociales. 10- Cambios en el humor o la personalidad.

►Sobre el español: Inquina = antipatía, animosidad, desagrado, enemistad, manía, odio, rabia, tirria.

►Dólar y euro hasta este domingo 14: Compra del dólar 58.44 y venta 59.39; Compra euro 62.02 y venta 65.44

►Combustibles: Del 13 al 19 de abril: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com