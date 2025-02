Entérate NY (OPINION)

►Por sus cualidades presidenciales, FJG candidato PLD: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan concluyeron que Francisco Javier García debe ser el candidato presidencial del PLD-2028, por sus cualidades presidenciales, entre ellas, el largo y efectivo trabajo entre la dirigencia y militancia del PLD, además, con múltiples sectores fuera de la organización. Coinciden con el certero, valorado y visionario analista político de la RD, Julio Martínez Pozo: «Si el PLD escoge un candidato mañana, pasado mañana, en 6 meses, en este año, ese candidato se llama Francisco Javier García». La razón, no solo es la simpatía que él ha levantado; si usted aspira, fájese hacer lo que está haciendo FJG, el único que está trabajando, después todos los han anunciado, han amagado, pero no están haciendo nada; solo están en el medio, para que midan, déjame ver, como me va, esto y aquello, para demostrar una serie de cosas, no hay absolutamente nada. Pero sin trabajo tampoco se pone a crecer un partido, y usted no hace nada aspirando por un partido que no crezca, lo primero que Ud. tiene que procurar es que el partido crezca, y los partidos nada más crecen trabajando. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=-UwNt5zF3Lo ¡Ay!

►En el banquillo de los acusados: Ante la negativa del Ministro de Relaciones Exteriores (Mirex) de RD, Roberto Álvarez, de reintegrar, pagar los sueldos atrasados desde su desvinculación hasta que se haga efectivo dicho reintegro, además, de sus vacaciones y regalía pascual a los diplomáticos de carreras del servicio exterior, Víctor Acosta y Rafael Rodríguez, además, por Álvarez desacatar sentencias del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que ordenaron reintegrarlos, el reconocido abogado en la capital dominicana, Tamayo Tejada, quien representa a los desvinculados del consulado dominicano en NY, llevó al canciller ante el juez Moisés Landrón, de la Primera Sala Penal de la Suprema, y el alto funcionario gubernamental tuvo que permanecer en el banquillo por más de 6 horas, hasta que el magistrado pospuso el juicio para el próximo 21 de marzo. Junto al doctor Tejada, el abogado Luis Jiminián, forman la barrera de defensa de Acosta y Rodríguez. Tejada, ex consultor jurídico del consulado RD en NY por más de 10 años y teniendo que subir con frecuencia ante diversos tribunales neoyorkinos, ha ganado varios casos como estos a connacionales desvinculados de sus funciones; es un experto en reclamos laborales, inmigración, demandas en particiones de herencia, accidentes vehiculares e inversiones inmobiliarias -compras y ventas de propiedades, entre otros casos. Se ha convertido en el abogado de muchos residentes en NYC, que acuden a su bufete en la calle Pina #107, esquina Beller, Suite #201, Ciudad Nueva, DN. E-Mail: tejadatamayo@gmail.com, con teléfonos 809-692-5107 y 849-360-7614. El prestigioso abogado ha expresado como buen precedente el que se haga justicia con los desvinculados del servicio exterior del pasado Gobierno, y ha sometido unos 30 casos similares, en diferentes Cámaras, muchos ganados y pocos declinados.

►Crece liderazgo congresista Espaillat: Aunque muy pocos dominicanos (un grupito) han querido cuestionar el liderazgo de Adriano Espaillat, primer y único congresista dominicano en EUA, él continua impertérrito en beneficiar, apoyar y defender sus constituyentes en el distrito 13-NY, y luchar a favor de su país de origen (RD). Por eso sigue siendo apoyado por profesionales, líderes políticos y comunitarios, empresarios, periodistas, comerciantes, estudiantes, amas de casas y ciudadanos comunes. Prestigiosos, valorados y reconocidos dominicanos en NYC lo apoyan. Veamos = https://www.youtube.com/watch?v=QGYfrLeyOg4 La comunidad quisqueyana en NYC, en su mayoría, coincide con el doctor Rafael Lantigua; abogado Andrés Aranda; los asambleístas George Álvarez (D-78) y Manny de los Santos (D-72); sociólogo Jaime Vargas; Frank Cortorreal del PLD; Radhames Pérez, dirigente político de izquierda; activistas comunitarios Elida Almonte y German Ramírez Jr.; diputado por el exterior, Cirilo Moronta; Dayanara Borbón, del movimiento Acción Rápida; ingeniero Radhames García; Carlos Feliz, de la FP; los comunicadores José Sierra, Manuel Ruíz, Roberqui Jiménez y José Zabala; bodeguero en El Bronx, Iván Almonte; los taxistas Sigfredo Sierra, Tomás Rosario, Ramón Báez y Ana Luisa Ortiz; el propietario de la barbería «El Corte» en El Bronx; así como los ciudadanos comunes, Luis Alfonso Rivera, Samuel Torres, William Santos, Tomás Contreras y Elsa de Hernández, entre otros tantos, por enarbolar la dominicanidad en playas extranjeras con vehemencia, transparencia, continuamente, y sus acciones y actuaciones van dirigidas a beneficiar los EE. UU., la RD y demás países de América. Un defensor de la RD 100 x 100% ¡Ay, ay, ay!

►Congresista REPUBLICANA apoya a Espaillat: El liderazgo del congresista Espaillat crece como la verdolaga. Muestra de ello es que la reconocida congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, lo apoya públicamente por sus esfuerzos, y como presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), fortalece la colaboración económica y de seguridad entre EUA y RD. ¡Wepa! Este respaldo público representa un hecho significativo, ya que la congresista Salazar, reconocida por su cercanía con el presidente Donald Trump, demuestra su apoyo a uno de los demócratas más influyentes en el Congreso y líder del CHC, compuesto por 43 miembros de ascendencia hispana. El CHC se dedica a promover los hispanos en USA y Puerto Rico. Ver = https://www.elcaribe.com.do/panorama/internacionales/reafirman-apoyo-a-fortalecer-colaboracion-economica-y-de-seguridad-ee-uu-y-rd/ Un ciudadano en Brooklyn cantó el merengue «Pa’ los que sufren». Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=DLHWjRfc4fo

►Pugilato por Index en NY: Una fuente del PRM-NY nos informó. Entre Shadie Tineo y Elida Almonte hay un pugilato ante Celinés Toribio, nueva ministra del Instituto del Dominicano en el Exterior (Index) para que la nombren como directora en esa dependencia en NY. Diiicen que Tineo ha pedido a la comunidad que la apoye, no obstante tener unos 4 años viviendo en la Gran Manzana, después que Abinader ganó. Vivía en Pensilvania. Mientras, Almonte tiene décadas en la urbe, participando activamente con decenas de movimientos, asociaciones, clubes, dirigentes políticos y comunitarios en múltiples actividades. Los padrinos de ambas, diiicen, son Yadira Henríquez, el cónsul Chú Vásquez, doctor Rafael Lantigua, senador Carlos Gómez, diputado del exterior Cirilo Moronta y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero. ¡Vueltas al globo!

►Desayuno en Consulado: El pasado miércoles, Carolina Mejía asistió como secretaria general del PRM a un desayuno en el consulado RD-NY, invitada por el cónsul, pero no invitaron al presidente del PRM-NY, Yulín Mateo. ¡Huumm! Asistieron el Dr. Rafael Lantigua, nombrado embajador en Italia; Samuel Collado, de la Asociación de Supermercados (NSA); congresista Adriano Espaillat; el ex concejal NYC, Guillermo Linares; Radhames Rodríguez, de la Asociación de Bodegueros (UBA), entre otros. Allí, Mejía dijo que el Gobierno del presidente Abinader seguirá beneficiando la comunidad en el exterior. Se acordó hacer un censo junto al consulado para determinar los dominicanos que quieran integrarse a trabajar en los supermercados y bodegas de NYC. ¡Política! Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó «en las bodegas no hay vida porque son atendidas por el dueño o la mujer y un familiar para pasar las cosas, son negocios pequeños». Otro contestó «los supermercados son diferentes, tienen 10, 15 y 20 empleados, y en muchos casos, diiicen, les pagan la hora a menos de lo que dice la ley en NYC, salario mínimo de $16.50/h. ¡Ah! Que los trabajadores no tienen seguro médico generalmente, retiro, ni el pago de horas extras; tampoco del sábado ni domingo, y muchos dueños emplean trabajadores de otras nacionales, en vez de dominicanos, para pagarle menos. ¡Uff!

►PRM en NJ: Durante una reunión la semana pasada en NJ entre Carolina Mejía y varios dirigentes perremeítas, encabezado por el presidente PRM-NJ, Lucilo Santos, ex aspirante a viceministro del Mirex para coordinar el Index en el exterior (está enojado por no nombrarlo); también de la Secretaría de la Comunidad Dominicana en el Exterior y Asesor del Poder Ejecutivo para Asuntos de la Diáspora, con sueldo mensual, diiicen, de US$10,350, vehículo exonerado y mudanza (igual que Neftalí Fuerte, expresidente PRM-NY = https://prm.org.do/secretaria-de-la-comunidad-dominicana-en-el-exterior/). Lucilo presentó a los presentes en pantalla como una falacia la información nuestra dando cuenta que «Carolina juramentaría en su periplo»; «sostendría un encuentro «no anunciado» en los exclusivos salones de Beverly Hills Manor, en El Bronx»; y «llamaría a capitulo al actual presidente PRM-NY, que últimamente ha provocado incidentes en el partido». Ver = https://www.youtube.com/watch?v=p81XOzJoMRo Ver = https://www.youtube.com/watch?v=zxsbWEr35kU Lucilo, quien impuso se depositaran los celulares de los participantes en una bandeja para poder entrar, lanzó expresiones despectivas contra nosotros. Debió o debe desmentirnos.

►Ambición: Diiicen que hay un empresario con varios supermercados, algunos en la avenida Saint Nicholas, que vive presentando y haciendo galas de su opulencia, que él tiene, que paga. ¡Huumm! Que el PRM-NY ganó por él, al darle 10 mil dólares a un alto dirigente y se lo repartiera a la militancia, pero en la comunidad diiicen que un chino $uelta más que él. No se le despegó a Carolina en este viaje. Se presenta como un «fi-lán-tro-po». Fue legislador en el PRD, PLD e intentó en el PRM, pero no lo dejaron pasar. En la comunidad le cantan: «Brinca la tablita yo ya la brinqué» = https://www.youtube.com/watch?v=ozRCENP_Ra4 Ahora dice que el presidente Abinader tiene que nombrarlo en la presidencia del Consejo del Banco de Reservas. ¡Uff! Parece que el interesado está por la Luna.

►De la embajada USA en RD: La Sección de Adquisiciones y Contrataciones de la Embajada de los EE.UU. en Santo Domingo. Visite la página https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-economic-growth-energy-and-the-environment/bureau-of-economic-and-business-affairs/ para enterarse de las oportunidades de negocios con el Gobierno Norteamericano.

►Un valor dominicano en NY: El doctor Guillermo Linares, oriundo de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, actualmente se desempeña como presidente de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de NY (HESC) desde 2017. Supervisa US$800 millones en ayuda financiera para más de 300,000 estudiantes, ampliando el acceso a la educación en todo el estado. Fue el primer oficial electo dominicano en NYC (concejal). Su dedicación de toda la vida al servicio público y la equidad educativa ha dejado un profundo impacto en las comunidades de inmigrantes y estudiantes de NY. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Linares, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El Banco Central-RD adjudicó la elaboración del efectivo y las monedas a cinco empresas. Los billetes de RD$50.00 pesos se elaboran en Chile. Los de $100.00, $200.00, $500.00 y $2,000.00 en Alemania. Las monedas de $1.00 y $5.00 en Polonia. Las de $10.00 en España, y $25.00 en Francia. A partir del 2011, los billetes emitidos les fue sustituido el nombre de «Pesos Oro por Pesos Dominicanos».

►Salud: El Parkinson se caracterizada por temblores. También incluye de síntomas «invisibles». Estreñimiento. Hipotensión. Bajada repentina de presión arterial. Problemas sexuales. Sudoración excesiva. Problemas urinarios. Apatía. Trastornos del estado de ánimo. Depresión. Ansiedad. Pérdida de energía y del olfato. Fatiga. Babeo, entre otras dificultades.

►Servicio comunitario: Para encontrar un parque nacional más cercano a su residencia, visitar = https://www.nps.gov/index.htm

►Sobre el español: Impostor = Persona que finge ser alguien diferente.

►Dólar y Euro hasta este domingo 23: Compra del dólar 61.44 y venta 62.45; Compra euro 63.34 y venta 66.86

►Combustibles: Del 22 al 28 de febrero: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

