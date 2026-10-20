Entérate NY (OPINION)

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Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad

► El caso de la JCE en EE. UU.: En NY, al parecer, hay políticos y dirigentes comunitarios, así como ciudadanos comunes, que se afincan en la JCE para salir en los medios. ¡Bueeeno! Alegan que la Junta debe abrir más centros, instalar más oficinas, bla, bla, bla. Están en todo su derecho de reclamar. Pero sus planteamientos son un galimatías, porque “el organismo electoral no tiene facultad para instalar oficinas por su propia cuenta en territorio estadounidense”. “Deben aprender y asimilar que la JCE solo puede operar en los 9 consulados dominicanos y sus oficinas satélites en EE. UU”. “La instalación de oficinas gubernamentales extranjeras en territorio estadounidense está sujeta a los acuerdos diplomáticos, a la aprobación del Departamento de Estado y al respeto a la soberanía de este país”. “Los gobiernos extranjeros no pueden actuar allí como si estuvieran en su propio territorio”. “Las autoridades estadounidenses ejercen soberanía exclusiva sobre su territorio y que cualquier entidad extranjera debe sujetarse a las leyes federales, estatales y municipales”. “No se pueden establecer extensiones sin la aprobación correspondiente, pues ello violaría las normas aplicables a las entidades extranjeras”. El planteamiento lo hizo la semana pasada le entidad “300 con Leonel”, que a la vez hace un llamado al Gobierno dominicano para que ordene a sus cónsules, para garantizar la participación masiva de los quisqueyanos en la adquisición y renovación de su cédula, solicitar múltiples oficinas al Departamento de Estado, en distintos puntos del territorio estadounidense. Cancillería, ordene y mande. ¡Ay!

►Consulados RD en EUA: En los nueve estados de Estados Unidos donde hay consulados dominicanos residen más de dos millones de los 2,572,796 connacionales registrados en ese país, según el último informe del Registro Sociodemográfico de los Dominicanos Residentes en el Exterior (INDEX). La distribución es la siguiente: Nueva York, 873,297; Nueva Jersey, 389,580; Pensilvania, 227,647; Massachusetts, 214,756; Florida, 323,418; y Texas, 57,494. En California, Illinois y Luisiana-New Orleans, donde también existen consulados dominicanos, residen cerca de 26 mil, 10 mil y 10 mil dominicanos. Aunque esas cifras no aparecen en el estudio del INDEX, fueron reportadas por Neilsberg Research, entidad que procesa y presenta de forma accesible datos oficiales, como los de la Oficina del Censo de EUA, sobre población, ciudades, economía, vivienda y demografía. En conjunto, en los estados donde funcionan estos nueve consulados residen aproximadamente 2,132,192 quisqueyanos. Hay además dos consulados en Puerto Rico que no se incluyen en este recuento. Ante esta situación, los nueve consulados RD en Estados Unidos deben gestionar cuanto antes los permisos correspondientes ante el Departamento de Estado para abrir oficinas satélites en sus respectivos estados y ampliar la cobertura a múltiples ciudades aledañas. Esto es lo que deberían exigir políticos, dirigentes comunitarios, profesionales y ciudadanos en general a los cónsules dominicanos en USA. ¿Se oye o no se oye?, como decía Balaguer.

►CNEI impone comisión colegiada seccional PRM-NY: De las 39 seccionales del PRM existentes en el exterior, solo las de NY y Miami no pudieron ser juramentadas durante el cierre de la XXIV Convención Nacional Ordinaria «Orlando Jorge Mera». Los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI), encabezada por Deligne Ascención, juramentaron el pasado viernes a la directiva de Miami. Todo bien: sus dirigentes quedaron conformes. No ocurrió lo mismo con la conflictiva seccional de NY. Este domingo, Deligne encabezó una maratónica reunión con la dirigencia del partido en los «nuevayores», donde se escuchó un reclamo común: «Los actuales directivos de la seccional solo halan para sus lados y no defienden a la militancia». Se refirieron específicamente a Yulín Mateo, presidente, y a John Sánchez, secretario general. ¡Ay! La CNEI mantuvo la misma directiva, pero estableció una comisión colegiada integrada por 11 miembros: 5 afines a Aris Guevara, aspirante a presidir la seccional, y 6 vinculados a la tendencia de Yulín Mateo y John Sánchez. La actual directiva no podrá firmar ni ejecutar nada sin la anuencia de la “Comisión Colegiada”, informó una fuente. Deligne y los demás miembros de la CNEI recibieron un diagnóstico de la situación actual de la seccional que incluía, entre otros señalamientos, denuncias de cambios antojadizos y arbitrarios atribuidos a Mateo y Sánchez en contra de quienes aspiran a disputarles el liderazgo. Se quedó que en un futuro inmediato vendrían a juramentar la directiva definitiva. ¡Uff!

►Atinada información del INDEX: El Informe del Registro Sociodemográfico de los Dominicanos en Ultramar, publicado por el INDEX, que dirige Celinés Toribio, embajadora y viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, sirve como fuente de consulta para políticos, periodistas, profesionales, comunitarios y ciudadanos comunes en NYC. Estos sectores recurren con frecuencia al documento para despejar dudas y corroborar estadísticas sobre sus connacionales durante acaloradas discusiones. Diiicen que Celinés debe duplicar para el 2027 la distribución del informe en formato impreso (revista) para facilitar la consulta y presentación de datos cuando se arman las discusiones entre los opinólogos criollos en la Gran Manzana. En el celular el informe no abre por ser tan amplio, diiicen.

►Guillermo Linares contraerá nupcias en RD: Guillermo Linares, de 75 años, fue el primer dominicano elegido para un cargo público en NYC. Fue concejal y asambleísta estatal, en ambos casos en representación del Alto Manhattan. También se desempeñó como comisionado de Asuntos de Inmigrantes de NYC y, posteriormente, como presidente de la Corporación de Servicios de Educación Superior (HESC), agencia del estado de NY encargada de administrar mil millones de dólares en ayuda financiera para 300 mil estudiantes universitarios, incluidas becas y préstamos estatales. Se jubiló el 12 de diciembre de 2025. ¡Ah! Su esposa, Evelyn Linares, falleció en abril de este mismo año. Una prestante dama residente en RD, de entero crédito, informó a Entérate NY que Linares contraerá nupcias a principios de diciembre de 2026 en la capital dominicana. La fuente se comprometió a suministrarnos la lista de los invitados residentes en NY. “Ni son todos los que están, ni están todos los que son”, diiice. ¡Felicidades anticipadas, Mr. Linares! Deseos de esta columna.

►Un valor dominicano en NY: Carlos Gómez, quien ha vivido por más de cuatro décadas en NYC, es reconocido por numerosos sectores de la comunidad dominicana en la Gran Manzana y otras ciudades aledañas, por su trabajo constante, su cercanía con la gente y su apoyo a múltiples causas benéficas. Aunque actualmente es senador por la provincia Espaillat, nunca olvida sus raíces ni su formación como hombre de trabajo y de servicio entre sus compatriotas en los «nuevayores». Visita con frecuencia la urbe, pues afirma que la comunidad dominicana de NY es su comunidad. Por eso, regresa decenas de veces al año y se mantiene en contacto con sus integrantes. Mocanos residentes en NYC, comprometidos con el desarrollo de su provincia, consideran fructífera su labor legislativa en favor de los sectores más necesitados de Espaillat.

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Si usted lo ve caminar por ahí, como acostumbra, dígale: “Carlos, usted sigue siendo un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario en NYC: El cáncer de mama es de los más frecuentes entre las mujeres; su detención temprana es vital. Dónde realizarse una mamografía gratuita o de bajo costo mediante programas públicos, incluso si no tienen seguro médico. Llamar al 311 para localizar una clínica cercana. Al Programa de Servicios contra el Cáncer, al 1-866-442-2262. A la Fundación Americana-Italiana contra el Cáncer, al 1-877-628-9090. Unidad móvil del hospital Mount Sinai, recorre los cinco condados. Para reservar, llamar al 1-844-396-2666.